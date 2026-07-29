Jumanji 3'ten beklenen fragman geldi

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Tam Boyutta Gör 2017'de başlayan yeni Jumanji serisi, bu yıl üçüncü filmiyle sinemalara geri dönecek. Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Karen Gillan'dan oluşan ana dörtlüyü yeniden bir araya getiren Jumanji 3, 11 Aralık'ta gösterime girecek. Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına başlayan Sony, bugün filmden ilk resmi fragmanı yayınladı.

Jumanji 3, 11 Aralık 2026'da Vizyona Girecek

Jumanji: Open World adını taşıyan üçüncü filmde Jumanji'nin oyun alemi gerçek dünyaya taşınıyor. Video oyunlardan çıkıp gerçek dünyaya adım atan karakterler, kendilerine yabancı olan bu yeni alemde yollarını bulmaya çalışırken eğlenceli bir maceraya atılıyorlar.

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Yönetmen koltuğunda iki filmde olduğu gibi yine Jake Kasdan oturuyor. Ana dörtlünün yanı sıra Alex Wolff ve Danny DeVito'nun da önceki filmlerdeki rolleriyle geri döndüğü Open World'de ekibe katılan yeni isimler Rhys Darby, Nick Jonas, Brittany O’Grady ve Burn Gorman oldu.

Bu modern Jumanji serisinin ilk iki filmi de gişede 800 milyon doların üzerinde hasılat yaptı. Bu yüzden Sony bu yeni filmden de son derece umutlu. Filmin bu beklentileri karşılayıp karşılayamayacağını 11 Aralık'ta vizyona girdiğinde göreceğiz.

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