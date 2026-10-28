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    Jumanji 3'ün yeni fragmanı yayınlandı: 22 Ocak'ta vizyona girecek

    Önümüzdeki yılın başında sinemaseverlerle buluşacak olan Jumanji 3'ün yeni fragmanı yayınlandı. Jumanji: Open World adını taşıyan film, ana ekibi yeniden bir araya topluyor.

    Jumanji: Open World'den yeni fragman yayınlandı Tam Boyutta Gör
    2017'de başlayan yeni Jumanji serisi, yakında üçüncü filmiyle sinemalara geri dönecek. Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Karen Gillan'dan oluşan ana dörtlüyü yeniden bir araya getiren Jumanji 3, ABD'de 26 Aralık'ta gösterime girecek. Filmin ülkemizde vizyona girmesi içinse 22 Ocak 2027'yi beklememiz gerekecek.

    Vizyon tarihi iyiden iyiye yaklaşan Jumanji: Open World (Jumanji: Büyük Kaçış) için tanıtım çalışmalarına hız veren Sony, bugün filmin yeni fragmanını paylaştı.

    Jumanji 3, Ülkemizde 27 Ocak'ta Vizyona Girecek

    Jumanji: Open World'de oyun alemi gerçek dünyaya taşınıyor. Video oyunlardan çıkıp gerçek dünyaya adım atan karakterler, yabancısı oldukları bu yeni alemde yollarını bulmaya çalışırken eğlenceli bir maceraya atılıyorlar.

    Yönetmen koltuğunda iki filmde olduğu gibi yine Jake Kasdan oturuyor. Ana dörtlünün yanı sıra Alex Wolff ve Danny DeVito'nun da önceki filmlerdeki rolleriyle geri döndüğü Open World'de ekibe katılan yeni isimler Rhys Darby, Nick Jonas, Brittany O’Grady ve Burn Gorman oluyor

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

    M
    merkalıkendidünyasında 51 dakika önce

    https://tahminkafasi.com/soru/sosyal-medyada-viral-olan-ucan-tesla-roadster-videolari-hakkinda-elon-musktan-bu-hafta-xte-bir-aciklama-gelir-mi

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    emrahmt 5 gün önce

    tuhaf

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