Jumanji 3'ün yeni fragmanı yayınlandı: 22 Ocak'ta vizyona girecek

Vizyon tarihi iyiden iyiye yaklaşan Jumanji: Open World (Jumanji: Büyük Kaçış) için tanıtım çalışmalarına hız veren Sony, bugün filmin yeni fragmanını paylaştı.
Jumanji 3, Ülkemizde 27 Ocak'ta Vizyona Girecek
Jumanji: Open World'de oyun alemi gerçek dünyaya taşınıyor. Video oyunlardan çıkıp gerçek dünyaya adım atan karakterler, yabancısı oldukları bu yeni alemde yollarını bulmaya çalışırken eğlenceli bir maceraya atılıyorlar.
Yönetmen koltuğunda iki filmde olduğu gibi yine Jake Kasdan oturuyor. Ana dörtlünün yanı sıra Alex Wolff ve Danny DeVito'nun da önceki filmlerdeki rolleriyle geri döndüğü Open World'de ekibe katılan yeni isimler Rhys Darby, Nick Jonas, Brittany O’Grady ve Burn Gorman oluyorBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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