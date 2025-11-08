Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Jurassic World Rebirth'ün devam filmi geliyor; İlk detaylar belli oldu

    Gişede büyük başarı yakalayan Jurassic World Rebirth'ün devam filmi geliyor. İlk filmin ana ekibi, hazırlıklarına başlanana devam filmi için yeniden bir araya gelecek.   

    Jurassic World Rebirth'ün devam filmi geliyor; İlk detaylar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bu yıl sinemaseverlerle buluşan Jurassic World Rebirth, öyle çok kötü bir film olarak değerlendirilmedi ama ne eleştirmenleri ne de izleyenleri etkileyebildi. Ancak buna rağmen gişede oldukça iyi bir performans sergiledi. Filmin 868 milyon dolar hasılat yapması, son derece vasat bulunmasına rağmen bir devam filmine hak kazanmasını sağladı. Nitekim bu devam filmi artık yavaş yavaş şekilleniyor.

    Jurassic World Rebirth'ün Devam Filmi Ana Ekibi Yeniden Bir Araya Getirecek

    Jurassic World Rebirth'ün devam filmi, ilk filmin ana ekibini yeniden bir araya getirecek. Rebirth'ü yöneten Gareth Edwards, devam filminin de yönetmen koltuğunda oturacak. Diğer yandan ilk filmin başrol oyuncuları Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ve Mahershala Ali de devam filminde geri dönecek.

    Yeni Jurassic World filminin ne zaman çekileceği ya da ne zaman gösterime gireceği henüz netleşmiş değil. Ancak Universal'ın bufilmi bir an önce hayata geçirmek isteyeceği düşünülüyor. Bu yüzden 2026'da sete çıkılması sürpriz olmayacaktır.

    Jurassic World Rebirth, bir önceki serinin beş yıl sonrasındageçiyor. Tropik bölgelerde yaşayan dev dinazorların DNA'sının devrim yaratacak bir ilaca dönüştürülebileceğinin anlaşılması, paralı askerlerden ve bilim insanlarından oluşan bir grubun birlikte maceraya atılmasına sebep oluyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aradığınız numara kullanılmamaktadır diyorsa iphone oda sıcaklığı ölçme ps4 beyaz ışık yanıyor görüntü yok continental 4 mevsim lastik yorumları neden sevgilim yok

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer5
    Game Garaj Slayer5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum