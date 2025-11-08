Jurassic World Rebirth'ün devam filmi geliyor; İlk detaylar belli oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşan Jurassic World Rebirth, öyle çok kötü bir film olarak değerlendirilmedi ama ne eleştirmenleri ne de izleyenleri etkileyebildi. Ancak buna rağmen gişede oldukça iyi bir performans sergiledi. Filmin 868 milyon dolar hasılat yapması, son derece vasat bulunmasına rağmen bir devam filmine hak kazanmasını sağladı. Nitekim bu devam filmi artık yavaş yavaş şekilleniyor.

Jurassic World Rebirth'ün Devam Filmi Ana Ekibi Yeniden Bir Araya Getirecek

Jurassic World Rebirth'ün devam filmi, ilk filmin ana ekibini yeniden bir araya getirecek. Rebirth'ü yöneten Gareth Edwards, devam filminin de yönetmen koltuğunda oturacak. Diğer yandan ilk filmin başrol oyuncuları Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ve Mahershala Ali de devam filminde geri dönecek.

Yeni Jurassic World filminin ne zaman çekileceği ya da ne zaman gösterime gireceği henüz netleşmiş değil. Ancak Universal'ın bufilmi bir an önce hayata geçirmek isteyeceği düşünülüyor. Bu yüzden 2026'da sete çıkılması sürpriz olmayacaktır.

Jurassic World Rebirth, bir önceki serinin beş yıl sonrasındageçiyor. Tropik bölgelerde yaşayan dev dinazorların DNA'sının devrim yaratacak bir ilaca dönüştürülebileceğinin anlaşılması, paralı askerlerden ve bilim insanlarından oluşan bir grubun birlikte maceraya atılmasına sebep oluyor.

