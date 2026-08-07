Jurassic World serisinde sürpriz ayrılık: Devam filmini krize sokabilir

Yönetmen Gareth Edwards, Projeden Ayrıldı
İlk film çıktıktan kısa süre sonra onayı alan devam filminin çekimlerine yakında başlanması planlanıyordu. Ancak şimdi bu planlar sekteye uğrayabilir. Çünkü ilk filmin yönetmeni olan, ikinci filmi de yöneteceği açıklanan Gareth Edwards, sürpriz bir kararla projeden ayrıldı. Deadline'ın aktardığına göre Edwards, stüdyoya yaşadığı kreatif ayrılıklar yüzünden projeden ayrılmaya karar verdi.
Universal şimdi yeni bir yönetmen için arayışa başladı. Stüdyo devam filmini hayata geçirme konusunda hâlâ kararlı olsa da kamera arkasında yaşanan bu kritik ayrılık projenin gecikmesine sebep olabilir. Hatırlarsanız benzer bir ayrılık Alien: Romulus'un devam filminde yaşanmış, bu durum filmin önce ertelenmesine, sonra da rafa kaldırılmasına sebep olmuştu. Jurassic World çok daha kârlı bir seri olduğu için rafa kaldırılma daha düşük ama benzer bir gecikme burada da yaşanabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: