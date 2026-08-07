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    Jurassic World serisinde sürpriz ayrılık: Devam filmini krize sokabilir

    Jurassic World Rebirth ile başlatılan yeni Jurassic Park serisi, sürpriz bir ayrılık haberiyle gündemde. Yaşanan bu son gelişme, yakında çekilmesi planlanan devam filmini krize sokabilir.

    Jurassic World serisinde sürpriz ayrılık: Devam filmini krize sokabilir Tam Boyutta Gör
    Yıllar geçse de gişede karşılık bulmaya devam eden Jurassic Park serisi, geçtiğimiz yıl çıkan Jurassic World Rebirth ile yeni bir sayfa açtı. Yepyeni bir ekiple yeni bir seri başlatan bu film, seyircide karşılık da buldu. Nitekim 868 milyon dolarlık gişesiyle geçtiğimiz yılın en çok hasılat yapan filmlerinden biri oldu. Hâl böyle olunca devam filmi de kaçınılmaz oldu.

    Yönetmen Gareth Edwards, Projeden Ayrıldı

    İlk film çıktıktan kısa süre sonra onayı alan devam filminin çekimlerine yakında başlanması planlanıyordu. Ancak şimdi bu planlar sekteye uğrayabilir. Çünkü ilk filmin yönetmeni olan, ikinci filmi de yöneteceği açıklanan Gareth Edwards, sürpriz bir kararla projeden ayrıldı. Deadline'ın aktardığına göre Edwards, stüdyoya yaşadığı kreatif ayrılıklar yüzünden projeden ayrılmaya karar verdi.

    Universal şimdi yeni bir yönetmen için arayışa başladı. Stüdyo devam filmini hayata geçirme konusunda hâlâ kararlı olsa da kamera arkasında yaşanan bu kritik ayrılık projenin gecikmesine sebep olabilir. Hatırlarsanız benzer bir ayrılık Alien: Romulus'un devam filminde yaşanmış, bu durum filmin önce ertelenmesine, sonra da rafa kaldırılmasına sebep olmuştu. Jurassic World çok daha kârlı bir seri olduğu için rafa kaldırılma daha düşük ama benzer bir gecikme burada da yaşanabilir.

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