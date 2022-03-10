Justin Sun’a dolandırıcılık soruşturması

Kimilerine göre dolandırıcı kimilerine göre kripto dünyasının dahi çocuğu Justin Sun, soruşturmalara konu olmaya başladı. İlk ihtimali daah çok öne çıkarak soruşturmalar FBI ve Çin tarafından yürütülüyor.

Kripto para dünyasında yükselen güneş

Çinli Justin Sun, kripto para teknolojilerine ilk günden ilgi duyuyordu. XRP gibi bazı şirketlerde çalıştıktan sonra Tron projesini hayata geçirmeye karar verdi. Binance kurucusu Changpeng Zhao ile olan arkadaşlık ilişkisi yıldızının parlamasını sağladı.

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TRX kripto parasını geliştirdikten sonra özellikle Binance’in desteğiyle yükselişe geçen Justin Sun, piyasayı da kendi isimleriyle donattı. SUN, JUST gibi paraların yanı sıra SteemIt ve BitTorrent gibi ağları satın alması büyük eleştirilere konu olmuştu. Hali hazırda Justin Sun kripto para dünyasında on milyarlarca dolar hacme sahip bir kripto para grubuna hükmediyor.

Binance borsası ile Malta’da aynı adreste faaliyet gösterdiği iddia edilen Justin Sun, son dönemde soruşturmalara konu olmaya başladı. Dolandırıcılık, manipülasyon, kara para aklama, menkul kıymet kaydı yaptırmama, kurumları yanıltma gibi suçlamalar FBI tarafından yürütülürken Çin’de de insider trading için bir ekip oluşturduğu suçlamaları var.

BitTorrent başta olmak üzere geniş kitleleri kullanarak kendi reklamını yaptığı ve kripto paralarını en tepeden yatırımcıların üzerine boşalttığı da iddia ediliyor. Yani suçlamalara göre çok zeki bir suç makinesi ile karşı karşıyayız. Soruşturma haberleri zaten düşüşte olan Bitcoin fiyatını 39 bin dolar seviyelerine kadar çekti.

Justin Sun

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