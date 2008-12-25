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J&W, Phenom II destekli (Soket AM2+ ve AM3) anakartlarını açıkladı

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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J&W, Phenom II destekli (Soket AM2+ ve AM3) anakartlarını açıkladı
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780G Minix

Hazırladığı anakartlarıyla adını son dönemde daha sık duymaya başladığımız üreticilerden biri de J&W. Özellikle Minix adını verdiği 780G yonga setli kompakt anakartıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran firma, AMD'nin lansmanına artık sayılı günler kalan 45nm Phenom II işlemcilerine (hem Soket AM2+ hem de Soket AM3) destek veren anakartlarını açıkladı.

Firmanın güncel ürün gamında yer alan ve farklı yonga setlerini kullanan pek çok anakartı AMD'nin Phenom II işlemcileriyle kullanılabilecek. AMD'nin geçtiğimiz sene Şubat ayında duyurduğu 690G'den 790GX'e, Nvidia'nın nForce 570a SLI çözümünden GeForce 8200'e kadar listesi oldukça geniş olan J&W'nin anakartları BIOS güncellemesiyle yeni işlemcilere destek verecek.

J&W, Phenom II destekli (Soket AM2+ ve AM3) anakartlarını açıkladı
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fright 10 yıl
Walla bunlar artık Türkiye'de yaygınlaşsın diorum.Çünkü bende bi tane yapcam htpc. elimde amd x2 4200 işlemci,2*512mnddr2 so-dimm ram,320 gb 3,5" hd ve 2,5" 120 gb hd var...
:D
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_Berk__ 10 yıl
resimdeki anakarta bayıldım

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darkmet86 10 yıl
Yalnız resimdeki anakart çok ilginçmiş, heryerden kırpmışlar :D
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fx57 10 yıl

Orjinalden alıntı: darkmet86

Yalnız resimdeki anakart çok ilginçmiş, heryerden kırpmışlar :D


Detaylar için;
donanimhaber.com/...
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max975 10 yıl
ülkemizde de varsa iyi
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