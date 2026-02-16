Milli savaş uçağı KAAN’ın yeni prototipleri paylaşıldı: Neler değişti?

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı hedefi doğrultusunda geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN projesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, uçuş gerçekleştiren ilk prototip ile iki yeni prototipin aynı hangarda yer aldığı görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.

İki yeni prototip gösterildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yürütülen KAAN programında, test süreçlerinde kullanılacak yeni prototiplerin üretimi belirgin bir aşamaya ulaştı. Görgün’ün hangar ziyareti sırasında kaydedilen görüntüde 2024 yılında ilk uçuşunu yapan P0 prototip, bundan sonraki uçuş testlerini gerçekleştirecek P1 adlı ikinci prototip ve “tam boy statik” testlerde kullanılacak üçüncü uçak yan yana yer aldı.

KAAN’ın teknik yetenekleri, onu dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği seçkin savaş uçağı kategorisine taşımayı hedefliyor. Uçağın sahip olması planlanan başlıca kabiliyetler arasında düşük görünürlük özellikleri, dahili silah yuvaları, gelişmiş aviyonik mimari, sensör füzyonu, artırılmış durumsal farkındalık ve ağ destekli harekât yeteneği bulunuyor. Bunun yanında gelişmiş elektronik harp sistemleri ile hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde çoklu görev etkinliği sunması öngörülüyor.

Tam Boyutta Gör “Bugün geldiğimiz noktada, geliştirme, test ve üretim adımlarını eş zamanlı olarak yürütüyoruz.” ifadelerini kullanan Görgün, “Yerli motorumuzun geliştirilmesi başta olmak üzere kabiliyet artırımlarıyla fazlı olarak geliştirdiğimiz KAAN, her geçen gün kabiliyetlerine ve ülkemiz savunma ve havacılık sanayi altyapısına yenilerini ekleyerek ülkemizi dünyada sayılı ülkeler ligine taşımaktadır. KAAN, uzun soluklu bir teknoloji programında bir ürün olmanın yanında tasarım, üretim, test altyapısı ve insan kaynağını eşgüdümlü biçimde birlikte yürüten; altyapımızı, insan kaynağımızı ve teknoloji birikimimizi aynı anda güçlendiren bir katalizör görevi de görmektedir” dedi.

Görgün aynı zamanda KAAN’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimine yönelik sözleşme sürecinin başlatılacağını da duyurdu.

Yeni prototipte neler farklı?

Öte yandan paylaşılan görsellere baktığımızda ise P1 prototipinin dış yapısının büyük ölçüde tamamlandığı görülüyor. Uçak henüz boyanmamış durumda ve özellikle dikey stabilize alt bölgesinde bazı panellerin montajı sürüyor. İki adet General Electric F110 motoru da uçağa entegre edilmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Prototipte dikkat çeken bazı tasarım değişiklikleri de bulunuyor. Hava alıkları, P0’da kokpit orta hattına yakın konumdayken P1’de kokpitin daha gerisine taşınmış ve belirgin şekilde büyütülmüş görünüyor. Bu değişikliklerin hava akışı ve performansı iyileştirmesi bekleniyor.

Kokpitin hemen önündeyse ASELSAN tarafından geliştirilen KARAT IRST sistemi için çok yüzeyli bir açıklık yer alıyor. Burun altında ise Toygun elektro-optik hedefleme sistemi için tasarlanmış çok yüzeyli bir kaplama bulunuyor ve sistemin entegre edilmiş olduğu anlaşılıyor. Uçağın Murad AESA radarı taşıyıp taşımayacağı ise şu aşamada net değil.

Tam Boyutta Gör Prototiplerde kullanılan birçok bileşen yerli olarak tedarik edilirken fırlatma koltuğu ve motor gibi bazı kritik sistemlerde dış kaynak kullanımı sürüyor. KAAN prototiplerinin, yerli güç ünitesi hazır olana kadar F110 motoruyla uçması planlanıyor. TUSAŞ’ın halihazırda 10 adet F110 motoruna sahip olduğu belirtiliyor. İlk 20 ila 40 uçağın F110 motoruyla teslim edilmesi, 2030’lu yıllarda devreye alınması hedeflenen yerli TF35000 motorunun ise ilerleyen partilere entegre edilmesi planlanıyor. TF35000 motoru, TUSAŞ Motor Sanayii ve TRMotor ortaklığında geliştiriliyor. KAAN platformundaki bir sonraki uçuşun Haziran ayına kadar yapılması planlanıyor.

