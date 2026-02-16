Milli savaş uçağı KAAN’ın yeni prototipleri paylaşıldı: Neler değişti?

İki yeni prototip gösterildi
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yürütülen KAAN programında, test süreçlerinde kullanılacak yeni prototiplerin üretimi belirgin bir aşamaya ulaştı. Görgün’ün hangar ziyareti sırasında kaydedilen görüntüde 2024 yılında ilk uçuşunu yapan P0 prototip, bundan sonraki uçuş testlerini gerçekleştirecek P1 adlı ikinci prototip ve “tam boy statik” testlerde kullanılacak üçüncü uçak yan yana yer aldı.
KAAN’ın teknik yetenekleri, onu dünyada sınırlı sayıda ülkenin geliştirebildiği seçkin savaş uçağı kategorisine taşımayı hedefliyor. Uçağın sahip olması planlanan başlıca kabiliyetler arasında düşük görünürlük özellikleri, dahili silah yuvaları, gelişmiş aviyonik mimari, sensör füzyonu, artırılmış durumsal farkındalık ve ağ destekli harekât yeteneği bulunuyor. Bunun yanında gelişmiş elektronik harp sistemleri ile hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde çoklu görev etkinliği sunması öngörülüyor.
Görgün aynı zamanda KAAN’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimine yönelik sözleşme sürecinin başlatılacağını da duyurdu.
Yeni prototipte neler farklı?
Öte yandan paylaşılan görsellere baktığımızda ise P1 prototipinin dış yapısının büyük ölçüde tamamlandığı görülüyor. Uçak henüz boyanmamış durumda ve özellikle dikey stabilize alt bölgesinde bazı panellerin montajı sürüyor. İki adet General Electric F110 motoru da uçağa entegre edilmiş durumda.
Kokpitin hemen önündeyse ASELSAN tarafından geliştirilen KARAT IRST sistemi için çok yüzeyli bir açıklık yer alıyor. Burun altında ise Toygun elektro-optik hedefleme sistemi için tasarlanmış çok yüzeyli bir kaplama bulunuyor ve sistemin entegre edilmiş olduğu anlaşılıyor. Uçağın Murad AESA radarı taşıyıp taşımayacağı ise şu aşamada net değil.