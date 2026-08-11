Dünyada 5 şirket üretebiliyor: KAAN ve HÜRJET’in elektrik gücünü yerli şirket üretiyor

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Tam Boyutta Gör İzmir merkezli Volt Teknoloji, milli muharip uçak KAAN için geliştirdiği ana güç üretim sistemini HÜRKUŞ'a uyarlayarak teslimat aşamasına geçti. Şirket, farklı güç ve performans ihtiyaçlarına sahip HÜRJET ve GÖKBEY için de yeni nesil elektrik güç sistemleri geliştiriyor.

KAAN için yerli elektrik güç sistemi geliştirildi

Hava araçlarında elektrik enerjisinin kesintisiz ve güvenilir şekilde üretilmesini sağlayan ana güç üretim sistemleri, uçuş emniyeti ve görev performansı açısından kritik önem taşıyor. Alternatör, jeneratör ve kontrol ünitelerini içeren bu sistemler, yüksek mühendislik altyapısı gerektirmesi nedeniyle dünyada yalnızca sınırlı sayıdaki şirket tarafından geliştirilebiliyor.

İzmir merkezli Volt Teknoloji, yaklaşık dört yıl önce başlattığı çalışmalar kapsamında KAAN'ın ana güç üretim sistemini tamamen yerli mühendislik imkanlarıyla geliştirdi. Tasarım ve analiz çalışmalarının ardından prototip üretimi, doğrulama, çevresel ve fonksiyonel testler, elektromanyetik uyumluluk, entegrasyon ve sertifikasyon aşamaları tamamlandı. Geliştirilen sistem, KAAN'ın taksi testleri ile ilk uçuş sürecinde kullanıldı.

Sınırlı sayıda şirket yapabiliyor

Sistemin mimarisi, kontrol algoritmaları ve elektromanyetik tasarım çözümleri yerli bilgi birikimiyle sıfırdan oluşturuldu. Volt Teknoloji Genel Müdürü Ulaş Tutan, KAAN projesi kapsamında alternatör, jeneratör ve kontrol üniteleri geliştirdiklerini belirterek bu sistemlerin uçağın ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin sağlanmasında merkezi rol üstlendiğini ifade etti.

Tam Boyutta Gör Tutan, "2020'den itibaren süregelen AR-GE faaliyetlerimizin sonucunda KAAN uçağımız, ilk rule ve uçuş sürecinde bizim ürünlerimizle uçuşunu gerçekleştirdi. Ülkemizde daha önce hiç üretilmemiş, dünyada belki 5 firmanın yapabildiği bir ürünü mühendislik ekibimizle geliştirebildik. Teknolojik anlamda çok ileri bir seviyeye getirebildik.” dedi.

Ana güç üretim sistemleri yalnızca savaş uçaklarında kullanılmıyor. Uçak, helikopter ve insansız hava araçları dahil olmak üzere elektrik enerjisine ihtiyaç duyan hava platformlarında alternatör ve jeneratörler temel bileşenler arasında bulunuyor.

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Volt Teknoloji, bu nedenle farklı platformların ihtiyaçlarına göre farklı güç seviyelerinde ve boyutlarda elektrik güç sistemleri geliştirebilecek bir altyapı oluşturmuş durumda. Şirket, askeri platformların yanı sıra sivil havacılıkta kullanılabilecek çözümler üzerinde de çalışıyor.

HÜRJET ve GÖKBEY çalışmaları sürüyor

KAAN projesinde kazanılan mühendislik deneyimi daha sonra farklı hava platformlarına aktarılmaya başlandı. Şirket, KAAN için geliştirdiği ana güç üretim sistemini HÜRKUŞ'a uyarladı ve teslimatlara başladı.

Volt Teknoloji, HÜRKUŞ projesindeki AR-GE çalışmalarını tamamlamış durumda. Şirketin hedefi, geliştirdiği elektrik güç sistemlerini Türkiye'nin farklı hava platformlarında mümkün olduğunca yaygınlaştırmak.

Bu kapsamda şirketin üzerinde çalıştığı diğer iki platform ise HÜRJET ve GÖKBEY. Ancak bu iki platformun güç ve performans gereksinimleri farklı olduğu için mevcut sistemlerin doğrudan aktarılması yerine yeni geliştirme çalışmaları yürütülüyor.

Volt Teknoloji, HÜRJET için elektrik güç sisteminin geliştirme fazını sürdürüyor. GÖKBEY için de benzer şekilde geliştirme faaliyetleri devam ediyor.

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KAAN ve HÜRJET’in elektrik gücünü yerli şirket üretiyor

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