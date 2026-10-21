Kablo yok, şarj molası yok: Honda’dan hareket halinde şarj

Projenin öne çıkan hedefi, 150 kW’a kadar güç aktarımı sunabilmek. Sistem, özellikle büyük bataryalara sahip elektrikli ticari araçların yolculuk sırasında enerji almasını sağlayarak şarj molalarına duyulan ihtiyacı azaltmayı amaçlıyor.
İlk otoyol testi Nisan 2027’de planlanıyor
Hareket halindeyken kablosuz şarj fikri yeni olmasa da Honda’nın projesi, hedeflenen güç seviyesi ve trafiğe açık yolda yapılması planlanan testlerle dikkat çekiyor.
Sistemin Nisan 2027’den itibaren Japonya’nın Chiba bölgesindeki Tateyama Otoyolu’nda denenmesi planlanıyor. Öncesinde ise 2026’nın ilerleyen döneminde Fukushima’daki Taisei Group Future Technology Field test tesisinde çalışmalar başlayacak.
Bu ilk aşamada hem enerji aktarım teknolojisi hem de sistemin yol yüzeyiyle birlikte uzun süreli kullanıma ne kadar dayanıklı olduğu değerlendirilecek.
Şarj donanımı asfaltın içine yerleştirilecek
Teknoloji, yol yüzeyine art arda yerleştirilen enerji aktarım üniteleriyle çalışıyor. Uyumlu alıcıya sahip araçlar bu bölümlerden geçerken kablo bağlantısı kurmadan enerji alabilecek.
Honda’nın açıklamasına göre geliştirilen üniteler, inverter ile bobini tek bir yapıda birleştiren türünün ilk örneği. Yol yüzeyine gömülebilen tasarımda, DC besleme sayesinde kablolama ihtiyacının ve kurulumda kullanılan bileşen sayısının azaltılması hedefleniyor.
Ağır araçların yüküne dayanması gerekiyor
Yol içine yerleştirilen şarj donanımının, üzerinden geçen ağır araçlara da dayanabilmesi gerekiyor. Projede, yaklaşık 20 ton ağırlığındaki bir ağır vasıtanın geçişinden kaynaklanan yüklere dayanabilecek bir yapı geliştiriliyor.
Fukushima’daki testlerde yol yüzeyinin uzun dönem dayanıklılığı, bir milyon tekerlek yükü uygulamasına eşdeğer koşullarda incelenecek. Ayrıca elektromanyetik alanın istenmeyen şekilde çevreye yayılmasını sınırlandıracak çözümler de değerlendirilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: