Kablolar çöpe: Elektrikli Porsche Cayenne kablosuz şarj olacak

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Tam Boyutta Gör Porsche, elektrikli araç sahipliğini daha konforlu hale getirecek radikal bir adımı hayata geçirdi. Şirket, Slovakya’daki Bratislava tesisinde üretimi devam eden tamamen elektrikli Porsche Cayenne modeli için kablosuz şarj sistemini Avrupa pazarında opsiyon listesine ekledi.

Kablosuz şarjlı elektrikli otomobil

Sistem, garaj veya otopark zeminine yerleştirilen bir taban plakası ile aracın altına entegre edilen şarj ünitesi arasında oluşan manyetik alan sayesinde enerjiyi kablosuz olarak aktarıyor.

Wallbox gücünde kablosuz şarj: %90 verimlilik

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonlardaki kablosuz şarj mantığıyla çalışan sistem, teknik özellikleriyle ev tipi kablolu duvar şarj ünitelerini. aratmıyor. Sistem, maksimum 11 kW şarj gücü sunuyor. Porsche, şebekeden bataryaya enerji aktarım verimliliğinin %90'a kadar ulaştığını belirtiyor.

Sürücülerin aracı zemindeki ünitenin üzerine tam milimetrik hizada park edebilmesi için sistem, aracın "Park Assist" (Park Asistanı) yazılımıyla entegre çalışıyor. Doğru konumlandırma yapıldığında şarj işlemi hiçbir kablo takma ihtiyacı olmadan otomatik başlıyor.

Konforun bedeli: Yaklaşık 7 bin euro

Tam Boyutta Gör Geleneksel kablolu şarja kıyasla büyük bir kullanım kolaylığı sunan bu teknoloji, opsiyon listesinde hayli yüksek bir fiyat etiketiyle yer alıyor. Almanya konfigüratörüne göre sistemin maliyet dökümü şu şekilde:

Araç i çi şarj ünitesi ve ön hazırlık: 1.844,50 euro

i 1.844,50 euro Zemin plakası (üç fazlı): 5.116,99 euro

5.116,99 euro Toplam Maliyet: 6.961,49 euro

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Almanya'da başlangıç fiyatı 105.200 euro olan bir elektrikli Cayenne satın alan kullanıcılar için bu rakamın çok büyük bir engel teşkil etmeyeceği düşünülüyor.

Fabrika çıkışı ön hazırlık şart

Porsche, şu an için sistemi satın almak istemeyen ancak ileride ekletmeyi düşünen veya aracın ikinci el değerini artırmayı hedefleyen müşterileri için 226 euro tutarında bir "ön hazırlık paketi" seçeneği de sunuyor. Bu fabrika çıkışlı ön hazırlık altyapısı satın alınmadığı takdirde, araca sonradan kablosuz şarj sisteminin entegre edilmesinin imkansız olduğu vurgulanıyor.

Çin hariç tüm Porsche Connect pazarlarında kademeli olarak sunulacak olan bu teknolojinin, markanın diğer elektrikli modelleri Taycan, Macan ve önümüzdeki yıl gelmesi beklenen elektrikli 718 serisine gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

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Kablolar çöpe: Elektrikli Porsche Cayenne kablosuz şarj olacak

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