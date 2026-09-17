Kablolar çöpe: Elektrikli Porsche Cayenne kablosuz şarj olacak

Kablosuz şarjlı elektrikli otomobil
Sistem, garaj veya otopark zeminine yerleştirilen bir taban plakası ile aracın altına entegre edilen şarj ünitesi arasında oluşan manyetik alan sayesinde enerjiyi kablosuz olarak aktarıyor.
Wallbox gücünde kablosuz şarj: %90 verimlilik
Sürücülerin aracı zemindeki ünitenin üzerine tam milimetrik hizada park edebilmesi için sistem, aracın "Park Assist" (Park Asistanı) yazılımıyla entegre çalışıyor. Doğru konumlandırma yapıldığında şarj işlemi hiçbir kablo takma ihtiyacı olmadan otomatik başlıyor.
Konforun bedeli: Yaklaşık 7 bin euro
- Araç içi şarj ünitesi ve ön hazırlık: 1.844,50 euro
- Zemin plakası (üç fazlı): 5.116,99 euro
- Toplam Maliyet: 6.961,49 euro
Almanya'da başlangıç fiyatı 105.200 euro olan bir elektrikli Cayenne satın alan kullanıcılar için bu rakamın çok büyük bir engel teşkil etmeyeceği düşünülüyor.
Fabrika çıkışı ön hazırlık şart
Porsche, şu an için sistemi satın almak istemeyen ancak ileride ekletmeyi düşünen veya aracın ikinci el değerini artırmayı hedefleyen müşterileri için 226 euro tutarında bir "ön hazırlık paketi" seçeneği de sunuyor. Bu fabrika çıkışlı ön hazırlık altyapısı satın alınmadığı takdirde, araca sonradan kablosuz şarj sisteminin entegre edilmesinin imkansız olduğu vurgulanıyor.
Çin hariç tüm Porsche Connect pazarlarında kademeli olarak sunulacak olan bu teknolojinin, markanın diğer elektrikli modelleri Taycan, Macan ve önümüzdeki yıl gelmesi beklenen elektrikli 718 serisine gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: