Kablonet Fiber İnternet Nedir?

Fiber teknolojisini anlamak için öncelikle internetin size nasıl ulaştığını bilmelisiniz. Çünkü fiber internet en gelişmiş internet dağıtım ve aktarım sistemini ifade eder. Siz interneti sanal bir şey olarak algılasanız da internet kablolardan geçerek size ulaşıyor. Bu kablolar deniz ev okyanusların tabanına yerleştiriliyor. Şu an mevcut internet kabloları dünyayı 22 kere çevirebilecek uzunlukta. Peki, neden uydu yerine kablo tercih ediliyor diye merak edebilirsiniz. Çünkü kablo ile internet aktarımı hem daha ekonomik hem de daha hızlı. Fiber teknolojisi aslında ışığın haberleşmede kullanılmasıdır. İlk adı ışık kablo olan fiber optik kablolar 1842 yılında kullanılmaya başlanmıştır. İnternet aktarımında fiber kabloların metal kabloların yerini alması 1980’lere uzanıyor. Bakır kablolar yerine fiber optik kabloların kullanılması veri kaybını azaltırken veri aktarın hızını yükseltiyor. Işığa yön veren fiber optik kablolar cam ve plastik fiberlerden meydana gelir. Fiber kablolarından aktarılan veri hızının ışık hızına ulaşması amaçlanmaktadır. Şu an en iyi fiberlerden giden sinyaller ışık hızına %99.7 oranında yaklaşıyor. Fiber internet bunlardan da anlaşılacağı gibi en hızlı internettir. Yani ışık hızına yakın sinyal aktarımıdır. Tüm dünya ülkeleri internet alt yapılarını fiber optik olarak değiştirmektedir. Türkiye’de fiber internet sağlayıcısı olarak kablonet öne çıkar. Fiber teknolojisinin her yere ulaşması için kablonet her zaman yeni bir bölgeye fiber optik kablo altyapısı sağlamaktadır. Son hızda internet istiyorsanız fiber internet kullanmalısınız.

Fiber Optik Kablonun Sağladığı Avantajlar Nelerdir?



Fiber optik kablonun bulunuşu internet teknolojilerinde bir devrim yarattı. Fiber optik kablolar elektrik sinyallerini değil ışık sinyallerini kullanarak internet aktarımı yapar. Esasen cam olan bu kablolar plastik kılıf ile korunur. Metal kablolara göre çok daha avantajlar sunan fiber optik kablolar iletişimde ışığın kullanılmasına olanak tanır. Fiber optik kabloların avantajlarını söyle sıralayabiliriz;

• Bakır kablodan daha düşük maliyetlidir

• Yüksek hızda veri aktarımı ve bant genişliği sunar

• Elektromanyetik parazitlerden ve çevre şartlarından etkilenmez

• Nükleer patlamalar kablolara zarar veremez

• Saç teli inceliğinde ve oldukça hafiftir

• Sinyal kaybını en aza indirir

• Daha düşük güç ile çalışır-enerji tasarrufu sağlar

• Tıptan otomobil sektörüne çok geniş alanlarda kullanılabilir

Fiber internet fiber kablolarla sağlanan internettir. Fiber kablolar internet hızının en yüksek hızda olmasını sağlar. Fiber internet ışık hızında internet olarak da ifade edilir. İnternet teknolojilerinin ulaştığı son nokta fiber noktasıdır.

Türkiye’de Fiber İnternet Altyapısının Durumu Nedir?



Fiber internet kullanabilmek için öncelikle bulunduğunuz bölgede altyapı olması lazım. Fiber optik altyapının olduğu iller hangileri sizin bulunduğunuz bölgede kablo döşeli mi öğrenmek için kablonet web sayfasından sorgulama yapabilirsiniz. Gelelim genel olarak Türkiye’nin fiber internet altyapısının durumuna. Öncelikle fiber kablo döşemek öyle kolay bir iş değil. Yerin altına fiber altyapı oluşturmak maliyetli bir iş. Bu nedenle mevcut fiber altyapıların paylaşılması öneriliyor. Dünyanın her yerinde bu böyle yapılıyor. Türkiye’de fiber internet altyapısı gelişme aşamasında. Dünya çapında en hızlı fiber gelişimi sağlayan üçüncü ülkeyiz. Fiber internet hızla yayılıyor. Kablonet fiber internetin güvenilir adresi olarak kullanıcılara uygun fiyatla ışık hızında internet sunuyor. Aynı zamanda tek kablo üzerinden HD Kalitesinde Tv keyfi de yaşatıyor. Şu an kablonet 24 ilde fiber optik altyapı sağlamış durumda. Fiber internet ağının genişletilmesi için çalışmalar devam ediyor. Türkiye’nin fiber altyapı haritasına bakıldığında daha gidilecek uzun bir yol olduğu anlaşılıyor. Son verilere göre Türkiye’deki fiber optik kablo uzunluğu 355.028 kilometre. Kablo uzunluğu en kadar artarsa fiber internet o kadar yayılacak. Fiber altyapı sorunlarıyla yakından ilgilenen kablonet altyapı olmayan yerlerdeki taleplere yanıt veriyor. Kablonet web sitesinden fiber altyapı talebinde bulunabilirsiniz. Bulunduğunuz bölgede fiber altyapı yoksa altyapı oluşturulabilir. Belli bir bölgeden fazla talep gelirse o bölgeye yatırım yapılma olasılığı artar.

Fiber İnternete Geçmek İçin Ne Yapmalıyım?



Siz de ışık hızında internet kullanmak istiyorsanız öncelikle alt yapı var mı ona bakmalısınız. Bunun içinde dediğimiz gibi altyapı sorgulama yapabilirsiniz. Kablonet web sayfasından kolaylıkla bulunduğunuz yerde fiber internet altyapısı var mı öğrenebilirsiniz. Sonrasında dikkat etmeniz gereken bir şey var. Fiber internet sağlayıcısı yüksek hızda internet sağladığı için yüksek fiyat talep edebilir. Oysa fiber interneti ekonomik şekilde de kullanabilirsiniz. Kablonet oldukça uygun fiyatla fiber teknolojisine geçme olanağı yaratıyor. Bütçenize uygun sınırsız fiber internet tarifelerini değerlendirebilirsiniz. Yeni nesil fiber altyapı teknolojisi ile Uydunet internet ve Tv hizmetlerini geliştirirken yeniliği Kablonet adıyla hayata geçirmiştir. Telefon hattına gerek kalmadan Kablo Tv üzerinden fiber optik altyapıyla kablonetten internet hizmeti alabilirsiniz. Akıllı sınırsız tarifelerle ışık hızında interneti uygun fiyat avantajlarıyla kullanabilirsiniz. Size uygun fiber internet kampanyasını Kablonet’ten kolaylıkla bulabilir, ekonomik fiyat olanaklarıyla fiber internete geçebilir ve geleceğin teknolojisine siz de ortak olabilirsiniz.

