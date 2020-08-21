Kablonet Ödül Almaya Devam Ediyor

Türkiye’nin en prestijli ödülü olan mükemmel müşteri memnuniyeti başarı ödülünün 4. kez sahibi olan Kablonet ve Kablo TV ayrıca Stream uygulamasında da Türkiye’nin en hızlı interneti unvanına sahip oldu. Gerçek internet sloganını Süper İnternet sloganı ile değiştiren ve marka olma yolunda sürekli kendini geliştiren firma tüm hizmetlerini Marka adı altından birleştirdi. 2008 yılında Uydunet ismi ile kurulan internet servis sağlayıcısı markası 2016 yılında Kablonet ismini aldı.



Rakiplerini Geride Bırakan Firma Kablonet



Hızlı ve kesintisiz internet hizmetinde rakiplerini geride bırakan firma Kablo TV ( kablo tv ) şebekesinin olduğu il ve ilçelerde internet hizmet sunuyor. 24 İl ile sınırlı olan abonelerinin ve hizmet sunduğu illerin sayısını arttırmayı sürdüren firma internet hizmetini televizyon hattına takılan modem aracılığı ile veriyor bu sayede internet kullanıcıları ayrıca ev ya da işyerlerine telefon hattı almak zorunda kalmıyor. Kablonet altyapı yatırımlarına ara vermeden devam ederken kullanıcılarına özel hazırladığı tarife paketleri sayesinde hızlı interneti uygun fiyata kullanma imkanı sağlıyor.



Kesintisiz Tv İzleme Deneyimi



Aboneler seçtikleri paket ile hem hızlı ve kaliteli internetin keyfini yaşıyor hem de telefon ve televizyon hizmetlerinden yararlanıyor. Türksat uydusundan alınan direk sinyal ile toplamda 228 farklı türde kanalı izleme imkanına sahip olan aboneler belgesel kanallarını, çocuk kanallarını, haber kanallarını, spor kanallarını, yerli kanalları, yabancı kanalları ve müzik ile film & dizi kanallarını hava şartları nasıl olursa olsun kesintisiz izleme deneyimini yaşıyor.



Gereken Tek Şey Tv Abonesi Olmak



Türkiye’de adil kullanım kotasının kalkması ile birlikte internet servis sağlayıcısı duran kotalı, kotalı, sınırsız, kotasız, akıllı sınırsız ve simetri seçenekleri ile kullanıcılarına uygun fiyatlar ile fiber hız deneyimi yaşama fırsatı veriyor. Üstelik tüm bu hizmetlerden yararlanmak için kullanıcılar ne ekstra telefon faturası ödemek zorunda ne de çanak anten gibi eskiden kalan cihazlar ile uğraşmak zorunda çünkü televizyon şebekesi için sinyal direk Türksat uydusundan alınıyor. İnternet içinde gereken tek şey televizyon abonesi olmak.

Bilgi ve başvuru için superkablonet.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,

istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:

Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.