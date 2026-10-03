Kaçırılmayacak fırsat: Binlerce TL değerinde Ubisoft oyunları Xbox'ta ücretsiz

Xbox'ta 5 oyun ücretsiz
Aktarıldığı kadarıyla tüm Xbox kullanıcıları, 5 Ekim'e kadar FARCRY 6, Assassin’s Creed Odyssey, Avatar: Frontiers of Pandora, Skull and Bones ve The Crew Motorfest'i ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.
- FARCRY 6
- Assassin’s Creed Odyssey
- Avatar: Frontiers of Pandora
- Skull and Bones
- The Crew Motorfest
Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: