Kaçırılmayacak fırsat: Binlerce TL değerinde Ubisoft oyunları Xbox'ta ücretsiz

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Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass servisi ile konsol rekabetine geri dönen Microsoft, her hafta "Free Play Days" etkinliği kapsamında birçok oyunu kısa süreliğine ücretsiz sunmaya devam ediyor. Şimdi de Xbox ve Game Pass kullanıcıları için etkinlik boyunca Far Cry 6 ve Avatar: Frontiers of Pandora başta olmak üzere 5 farklı oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Xbox'ta 5 oyun ücretsiz

Aktarıldığı kadarıyla tüm Xbox kullanıcıları, 5 Ekim'e kadar FARCRY 6, Assassin’s Creed Odyssey, Avatar: Frontiers of Pandora, Skull and Bones ve The Crew Motorfest'i ücretsiz olarak oynayabilecek. Ayrıca ücretsiz oyunlardaki ilerlemeleriniz ve satın aldığınız indirilebilir içerikler, ücretsiz sürenin sonunda oyunu satın almanız halinde devam ediyor.

FARCRY 6

Assassin’s Creed Odyssey

Avatar: Frontiers of Pandora

Skull and Bones

The Crew Motorfest

Peki ücretsiz oyunlara nasıl ulaşılıyor?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xbox Game Pass aboneleri, üyeliklerine giriş yaparak Microsoft Store üzerinden oyunlara ulaşıp yükleyebilir. Xbox konsollarında ise Xbox Store'dan abonelikler bölümü ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyerek oyunlara ulaşabilirsiniz.

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