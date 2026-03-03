Kahve makinelerinde yapay zeka dönemi

Café Aromis 8000 Serisi, 4,3 inç dokunmatik TFT ekran üzerinden kontrol ediliyor. Sezgisel arayüz sayesinde içecek seçimi ve kişiselleştirme adımları tek dokunuşla tamamlanabiliyor. Sekiz farklı kullanıcı profili oluşturulabilmesi, aynı cihazı kullanan farklı kişilerin kendi kahve ayarlarını saklayabilmesine olanak tanıyor.
Yapay zeka destekli barista asistanı
Donanım tarafında 1,9 litrelik su haznesi daha az dolumla daha fazla fincan hazırlanmasına imkan tanıyor. AquaClean filtre ile kireç temizleme işlemi gerektirmeden 5000 fincana kadar kullanım hedefleniyor. Eco modu ise su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik ayarlar içeriyor. SilentBrew teknolojisiyle önceki modellere kıyasla yüzde 40’a kadar daha sessiz çalışma sunulduğu ve ürünün Quiet Mark sertifikasına sahip olduğu belirtiliyor.
Paslanmaz çelik detaylar, modern hatlar ve aydınlatmalı tasarım diliyle konumlandırılan Philips Café Aromis 8000 Serisi teknik özellikleriyle olduğu kadar estetik anlamda da mutfağı güçlendiriyor. Geniş içecek yelpazesi, yapay zeka destekli kişiselleştirme özellikleri ve kolay temizlik çözümleriyle yeni seri, evde kafe kalitesinde kahve deneyimini daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.