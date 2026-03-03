Kahve makinelerinde yapay zeka dönemi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Evde kahve hazırlama alışkanlığı son yıllarda belirgin şekilde çeşitlendi. Kullanıcılar farklı demleme tekniklerini destekleyen, kişisel tercihlere uyum sağlayan ve pratik kullanım sunan sistemlere yöneliyor. Tam otomatik makinelerde rekabet de tam olarak bu noktada yoğunlaşıyor. Zira çeşitlilik, kişiselleştirme ve akıllı optimizasyon alanları ön plana çıkıyor.

50’den fazla içecek seçeneği

Philips’in ürün ailesine eklediği Café Aromis 8000 Serisi tam otomatik kahve makinesi, bu beklentilere yanıt verme iddiasıyla konumlanıyor. Espressodan cold brew’a uzanan 50’den fazla sıcak ve soğuk içecek seçeneği sunan model, ev ortamında daha geniş bir kahve menüsü oluşturmayı hedefliyor. Geleneksel espresso bazlı tariflerin yanı sıra soğuk demleme seçenekleri için geliştirilen özel algoritmalar sayesinde daha dengeli ve düşük asiditeli içecekler elde edilmesi amaçlanıyor.

BrewExtract ile optimize demleme

Serinin merkezinde yer alan patentli BrewExtract teknolojisi, basınç, sıcaklık ve demleme süresini otomatik olarak optimize ederek her fincanda daha yoğun ve dengeli bir aroma sunmaya odaklanıyor. Yeniden tasarlanan demleme ünitesi, her demlemede daha fazla taze öğütülmüş çekirdek kullanacak şekilde çalışıyor. Kullanıcılar yedi farklı yoğunluk seviyesi arasından seçim yapabiliyor. Ayrıca 12 kademeli öğütme ayarı ve ekstra shot özelliğiyle kahvenin karakteri damak zevkine göre şekillendirilebiliyor.

LatteGo Pro ile sütlü tarifler

Sütlü tarifler tarafında ise geliştirilen LatteGo Pro sistemi öne çıkıyor. Sıcak ve soğuk içecekler için iki farklı karafla sunulan sistem, hayvansal veya bitkisel sütlerle çalışabiliyor. Borusuz tasarımı sayesinde yaklaşık 10 saniyede su altında durulanabiliyor ya da bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Özellikle soğuk sütlü tariflerde ipeksi ve homojen köpük elde etmeyi hedefleyen yapı, temizlik tarafında da minimum müdahale gerektiriyor.

Café Aromis 8000 Serisi, 4,3 inç dokunmatik TFT ekran üzerinden kontrol ediliyor. Sezgisel arayüz sayesinde içecek seçimi ve kişiselleştirme adımları tek dokunuşla tamamlanabiliyor. Sekiz farklı kullanıcı profili oluşturulabilmesi, aynı cihazı kullanan farklı kişilerin kendi kahve ayarlarını saklayabilmesine olanak tanıyor.

Yapay zeka destekli barista asistanı

Makinede yer alan yapay zeka destekli Barista Asistanı ise sistemin en iddialı bileşenlerinden biri. Kullanıcı alışkanlıklarını zaman içinde öğrenen yapı, kahve sertliği, sıcaklık ve hacim gibi tercihleri hafızaya alarak daha tutarlı sonuçlar üretmeyi amaçlıyor. HomeID uygulaması entegrasyonu sayesinde uzaktan demleme yapılabiliyor ve kullanılan kahve çekirdeğine göre ayarlar otomatik olarak optimize edilebiliyor. Sistem aynı zamanda farklı çekirdek önerileri veriyor ve damak zevkine göre sorular sorarak tarif ipuçları da sunuyor.

Donanım tarafında 1,9 litrelik su haznesi daha az dolumla daha fazla fincan hazırlanmasına imkan tanıyor. AquaClean filtre ile kireç temizleme işlemi gerektirmeden 5000 fincana kadar kullanım hedefleniyor. Eco modu ise su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik ayarlar içeriyor. SilentBrew teknolojisiyle önceki modellere kıyasla yüzde 40’a kadar daha sessiz çalışma sunulduğu ve ürünün Quiet Mark sertifikasına sahip olduğu belirtiliyor.

Paslanmaz çelik detaylar, modern hatlar ve aydınlatmalı tasarım diliyle konumlandırılan Philips Café Aromis 8000 Serisi teknik özellikleriyle olduğu kadar estetik anlamda da mutfağı güçlendiriyor. Geniş içecek yelpazesi, yapay zeka destekli kişiselleştirme özellikleri ve kolay temizlik çözümleriyle yeni seri, evde kafe kalitesinde kahve deneyimini daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Philips Café Aromis 8000 özellikleri

Kahve kaynağı: Taze kahve çekirdekleri

Önceden programlanmış içecekler: 54

Porsiyon sayısı: 2

Basınç: 15 bar

Dahili öğütücü: Evet

Öğütücü ayarları: 12

Kahve çekirdeği haznesinin kapasitesi: 275 g

Süt köpürtme: Evet

Süt çözümü: LatteGo Pro

Süt kabı: 0,25 L

Su haznesi kapasitesi: 1,9 L

Teknoloji: Yapay Zeka Destekli Barista Asistanı, BrewExtract Teknolojisi, Çekirdek Ayarlama, Hızlı Başlangıç, LatteGo Pro, SilentBrew

