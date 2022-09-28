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Kamu güvenliğinde yapay zeka kullanım örnekleri giderek artıyor. Bu defa tıpkı Person of Interest dizisinde olduğu gibi kalabalık alanlarda kişilerin yüzünden, duygu ve tehdit ihtimalini algılayabilen yapay zeka hayata geçiriliyor.

Jandarma kişileri takip eden şehir kameraları kullanacak 1 hf. önce eklendi

Müşteri memnuniyetini analiz ediyor

Yerli yazılım şirketi Teracity Yazılım Teknolojileri’nin geliştirdiği yapay zeka ile yüz tanıma ve tespit sistemi piyasaya sürüldü. Geliştirilen yapay zeka, kamera görüntüleri ve seslerden yola çıkarak kişilerin üzgün, mutlu, stresli olup olmadığını tespit edebiliyor. Bu sistem sayesinde iş yerleri, müşterilerinin memnuniyetini ölçebiliyor. Ayrıca stat, cadde, konser alanı gibi kalabalık alanlarda tehdit oluşturması muhtemel kişilerin önceden tespit edilmesi sağlanıyor.

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Yüz tanıma teknolojisi sayesinde halka açık alanlarda güvenlik seviyesinin artırılması, giriş noktalarında ihtiyaç duyulan personel sayısının azaltılması, personelden kaynaklı güvenlik zafiyetlerinin azaltılması amaçlanıyor. Bu sistemi kullanan iş yerlerinde müşterilerin yaş ve cinsiyet analizi yapılabiliyor. Saatlik dilimler halinde kişi yoğunluğunu ve müşteri memnuniyetini analiz edilebiliyor. Böylelikle alışveriş merkezlerinde ticari fayda sağlayabilecek.

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Kalabalık alanlarda yüz ve sesten duygu analizi yapan yapay zeka