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    Kalabalık alanlarda yüz ve sesten duygu analizi yapan yapay zeka

    Yerli teknoloji şirketi Teracity'nin geliştirdiği yapay zeka ile yüz ve sesten duygu analizi yapan sistem kullanıma sunuldu. Müşteri memnuniyeti ve tehdit oluşturması muhtemel kişiler tespit ediliyor.
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    Kalabalık alanlarda yüz ve sesten duygu analizi yapan yapay zeka
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    Kamu güvenliğinde yapay zeka kullanım örnekleri giderek artıyor. Bu defa tıpkı Person of Interest dizisinde olduğu gibi kalabalık alanlarda kişilerin yüzünden, duygu ve tehdit ihtimalini algılayabilen yapay zeka hayata geçiriliyor.

    Müşteri memnuniyetini analiz ediyor

    Yerli yazılım şirketi Teracity Yazılım Teknolojileri’nin geliştirdiği yapay zeka ile yüz tanıma ve tespit sistemi piyasaya sürüldü. Geliştirilen yapay zeka, kamera görüntüleri ve seslerden yola çıkarak kişilerin üzgün, mutlu, stresli olup olmadığını tespit edebiliyor. Bu sistem sayesinde iş yerleri, müşterilerinin memnuniyetini ölçebiliyor. Ayrıca stat, cadde, konser alanı gibi kalabalık alanlarda tehdit oluşturması muhtemel kişilerin önceden tespit edilmesi sağlanıyor.

    Kalabalık alanlarda yüz ve sesten duygu analizi yapan yapay zeka
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    Yüz tanıma teknolojisi sayesinde halka açık alanlarda güvenlik seviyesinin artırılması, giriş noktalarında ihtiyaç duyulan personel sayısının azaltılması, personelden kaynaklı güvenlik zafiyetlerinin azaltılması amaçlanıyor. Bu sistemi kullanan iş yerlerinde müşterilerin yaş ve cinsiyet analizi yapılabiliyor. Saatlik dilimler halinde kişi yoğunluğunu ve müşteri memnuniyetini analiz edilebiliyor. Böylelikle alışveriş merkezlerinde ticari fayda sağlayabilecek.

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    Sarı Mucit 3 saat önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 1 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 1 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 3 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 3 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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