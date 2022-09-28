Kalabalık alanlarda yüz ve sesten duygu analizi yapan yapay zeka

Kamu güvenliğinde yapay zeka kullanım örnekleri giderek artıyor. Bu defa tıpkı Person of Interest dizisinde olduğu gibi kalabalık alanlarda kişilerin yüzünden, duygu ve tehdit ihtimalini algılayabilen yapay zeka hayata geçiriliyor.
Müşteri memnuniyetini analiz ediyor
Yerli yazılım şirketi Teracity Yazılım Teknolojileri’nin geliştirdiği yapay zeka ile yüz tanıma ve tespit sistemi piyasaya sürüldü. Geliştirilen yapay zeka, kamera görüntüleri ve seslerden yola çıkarak kişilerin üzgün, mutlu, stresli olup olmadığını tespit edebiliyor. Bu sistem sayesinde iş yerleri, müşterilerinin memnuniyetini ölçebiliyor. Ayrıca stat, cadde, konser alanı gibi kalabalık alanlarda tehdit oluşturması muhtemel kişilerin önceden tespit edilmesi sağlanıyor.
Yüz tanıma teknolojisi sayesinde halka açık alanlarda güvenlik seviyesinin artırılması, giriş noktalarında ihtiyaç duyulan personel sayısının azaltılması, personelden kaynaklı güvenlik zafiyetlerinin azaltılması amaçlanıyor. Bu sistemi kullanan iş yerlerinde müşterilerin yaş ve cinsiyet analizi yapılabiliyor. Saatlik dilimler halinde kişi yoğunluğunu ve müşteri memnuniyetini analiz edilebiliyor. Böylelikle alışveriş merkezlerinde ticari fayda sağlayabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum