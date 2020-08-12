Kalbi Ege’de Kalanlar İçin Çeşme Otel Fiyatları

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Kimileri için bir kez yaşanacak bir tatil deneyimi, kimileri içinse bir tutku olan Ege, huzur dolu kıyı şeridi ile son yılların gözde turizm noktaları arasında yer almaktadır. İzmir’in incisi Çeşme ise, modası asla geçmeyecek ve her gelenin aklını ve kalbini bıraktığı eşsiz duraklardan biridir. Eğlencenin sabahın ilk saatleri ile başladığı beachleri, birbirinden şık ve şirin butik otelleri, sakız kokan çarşısı, leziz ot yemekleri ve çok daha fazlası ile Çeşme, özellikle çiftlerin ve arkadaş gruplarının dikkatini çekmektedir.



Butik otellerin ve eğlence dolu bir dünyanın yanı sıra, şifalı kaynakları ve termal otelleriyle de öne çıkan ilçede, tercihi lüks otellerden yana olanlar için de pek çok seçenek bulunmaktadır. Bu büyük ve lüks oteller ise hem balayı çiftlerinin hem de çocuklu ailelerin beğenisini kazanmaktadır. Sizin de tercihiniz bu yıl Ege’den yanaysa, Çeşme otel fiyatları hakkında detaylı bilgi alabilir ve hem bütçenize hem de zevkinize en uygun tatil seçeneklerini değerlendirerek, yılın tüm stresini geride bırakacağınız bir tatile adım atabilirsiniz.



Çeşme’de Lüksün Vazgeçilmez Adresi: Sheraton Çeşme Hotel Resort&Spa



Çeşme’nin en lüks otelleri arasında yer alan Sheraton Çeşme Hotel Resort&Spa, birbirinden şık ve konforlu 398 odasında konuklarını yarım pansiyon konseptinde ağırlamaktadır. Tesisin özel havuzlu penthouse dairesi ve nefes kesen deniz manzarası ile öne çıkan PanaromikSuit’i dikkat çekmektedir. Denize sıfır konumlanan otelde özel plaj, 2 adet açık ve 1 adet kapalı yüzme havuzu bulunmaktadır. Eğlenceli ve dolu dolu bir tatil geçirmeniz için çeşitli su ve kara aktiviteleri hizmetleri sağlayan tesiste, SPA merkezi ise huzur veren atmosferi ile özel terapi seçenekleri ile dinlendirici bir tatilin kapılarını aralamaktadır. Kendinizi özel hissedeceğiniz bir konaklama deneyimi için tercihinizi Sheraton Çeşme Hotel Resort&Spa’dan yana yapabilirsiniz.

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Ruhunuza ve Bedeninize Sihirli Bir Dokunuş İçin: Pırıl Hotel ThermalBeauty&Spa



Çeşme’de konuklarına hem tatil hem de özel sağlık hizmetleri sunan Pırıl Hotel ThermalBeauty&Spa, ruhunuzu ve bedeninizi yenileyerek tüm yüklerinizden kurtulacağınız huzur dolu bir tatil vadetmektedir. Tesisin geniş olanaklar sunan SPA merkezinde özel terapi seçeneklerinin yanı sıra kapalı termal havuz bulunmaktadır. Denize 1 km mesafede yer alan otelde konuklara servis hizmeti sağlanırken, özel plaj Ege’nin mavisini en konforlu hizmet seçenekleri ile yaşamanıza olanak sunmaktadır. Plaja alternatif olarak 2 adet açık yüzme havuzu hizmet vermektedir. Her şey dahil konsepti sunan tesisin 140 odası bulunmaktadır. Gündüz sağlık ve keyif bulacağınız anların yanı sıra akşam saatlerinde gece kulübünde en eğlenceli hizmetler sizleri beklemektedir. Çeşme’de en keyifli tatillerinizden birini yaşarken, aynı zamanda hem bedeninize hem de ruhunuza şifa verecek bir konaklama deneyimi geçirmek isterseniz, Pırıl Hotel ThermalBeauty&Spa’yı tercih edebilirsiniz.

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Sabahın İlk Işıklarına Kadar Eğlenmek İsteyenlere: FunBeach Club



Çeşme Altınkum’da hizmet veren FunBeach Club, tatilinde tercihi sınırsız eğlenceden yana olanlar için ilçenin en özel seçeneklerinden biridir. Sadece oda konseptinde hizmet veren tesis, konuklarını şirin ve konforlu bungalovlarda ağırlamaktadır. Denize sıfır konumda yer alan FunBeachClub’ın özel plajında en keyifli anlarınıza ev sahipliği yapacak localar sizleri beklemektedir. Su sporları bakımından bölgenin en iyi tesisleri arasında yer alan otelde, Flyboard, Wakesurf, Parasailing, Jetski, Wakeboard, Flyfish, Banana, Ringo, Katamaran, Paddle Board gibi aktivite hizmetleri sunulmaktadır. 2 adet a la carte restoran ise günün tüm öğünlerinde konuklar için en güzel Ege lezzetlerini servis etmektedir. Gün boyu deniz kıyısında eğlence dolu anların ardından Tiki Bar, Bui Bar ve Night Club gece boyu müzik ve dans eşliğinde geçecek anlara ev sahipliği yapmaktadır. Tatilinde tercihi sınırsız eğlenceden yana olanlar için FunBeach Club ilk öneriler arasındadır.



Balayı çiftlerinden çocuklu ailelere, arkadaş gruplarından tek başına tatilden hoşlananlara kadar farklı beklentilere sahip tüm konuklar için birbirinden özel konaklama alternatiflerine sahip Çeşme’de hizmet veren tüm otelleri inceleyerek siz de favori tesisinizi bulabilirsiniz

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