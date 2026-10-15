Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kaliforniya'da ev tipi bataryalar rekor kırıyor: Şebekeye 745 MW güç sağladılar

    Kaliforniya'da sıcak hava dalgası elektrik talebini artırırken ev tipi bataryalar devreye girdi. 745 MW'lık rekor güç, binlerce evin şebekeye nasıl destek olabildiğini gösterdi.

    Kaliforniya'da ev tipi bataryalar rekor kırıyor: Şebekeye bir günde 745 MW güç sağladılar Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı arttıkça, üretilen elektriğin ihtiyaç duyulan zamana kadar depolanması da giderek daha önemli hâle geliyor. Ev tipi batarya sistemleri, bu konuda giderek daha büyük bir rol üstleniyor. Güneş panellerinden elde edilen elektriği depolayan bu bataryalar, ihtiyaç duyulduğunda şebekeye enerji sağlayarak elektrik sisteminin yükünü de hafifletebiliyor. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'da yaşandı.

    Sunrun ve Tesla tarafından işletilen ev bataryaları, 6 Ekim'de elektrik şebekesine anlık olarak 745 megavat (MW) güç sağlayarak ABD'de konut tipi dağıtık enerji santralleri alanında yeni bir rekora imza attı. Bir önceki gün de 669 MW ile rekor kırılmıştı. Yani rekor bir hafta içinde iki kez geliştirilmiş oldu.

    Ev bataryaları elektrik talebinin zirve yaptığı saatlerde devreye girdi

    Sunrun tarafından yapılan açıklamaya göre evlerdeki bataryalar, elektrik dağıtım şirketlerinin talebi üzerine devreye alındı. Özellikle akşam saatlerinde, elektrik tüketiminin yükseldiği birkaç saatlik dönemde evlerde depolanan enerji şebekeye aktarıldı. Binlerce eve dağılmış bataryalar, birlikte sanal bir enerji santrali gibi çalışarak şehrin elektrik ihtiyacını karşılamaya yardım etti.

    Dağıtık enerji santrali olarak adlandırılan bu yaklaşımda, farklı konumlardaki küçük enerji kaynakları merkezi bir sistem üzerinden yönetilerek ihtiyaç duyulduğunda birlikte devreye sokuluyor. Bu kaynaklar arasında ev bataryalarının yanı sıra güneş panelleri ve elektrikli araçlar gibi esnek biçimde kullanılabilen enerji sistemleri de bulunabiliyor. Böylece yalnızca büyük enerji santrallerine bağlı kalmadan, mevcut altyapı üzerinden şebekeye önemli miktarda güç sağlanabiliyor.

    Sunrun, 6 Ekim'de ulaşılan 745 MW'lık gücün,San Francisco ve San Jose'deki (Kaliforniya'da bulunan iki büyük şehir) tüm hanelerin toplam elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirtiyor.

    Bu sisteme katılan kullanıcılar enerji altyapısına sağladıkları katkı karşılığında ödeme alabiliyor. Sunrun, Kaliforniya'da şebekeye destek vermek üzere sisteme kayıtlı 120 binden fazla konut bataryası bulunduğunu belirtiyor. Bu sistem kullanıcılar için de son derece kârlı olabildiği için önümüzdeki dönemde bu dağıtık enerji sisteminin daha da büyümesi beklenyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    oceral sprey kullanıcı yorumları hukuk okumak zor mu calypso türkçe yama 2k monitör midea klima yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro
    Reeder S19 Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X650
    Casper Nirvana X650
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum