Kaliforniya'da ev tipi bataryalar rekor kırıyor: Şebekeye 745 MW güç sağladılar

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Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı arttıkça, üretilen elektriğin ihtiyaç duyulan zamana kadar depolanması da giderek daha önemli hâle geliyor. Ev tipi batarya sistemleri, bu konuda giderek daha büyük bir rol üstleniyor. Güneş panellerinden elde edilen elektriği depolayan bu bataryalar, ihtiyaç duyulduğunda şebekeye enerji sağlayarak elektrik sisteminin yükünü de hafifletebiliyor. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'da yaşandı.

Sunrun ve Tesla tarafından işletilen ev bataryaları, 6 Ekim'de elektrik şebekesine anlık olarak 745 megavat (MW) güç sağlayarak ABD'de konut tipi dağıtık enerji santralleri alanında yeni bir rekora imza attı. Bir önceki gün de 669 MW ile rekor kırılmıştı. Yani rekor bir hafta içinde iki kez geliştirilmiş oldu.

Ev bataryaları elektrik talebinin zirve yaptığı saatlerde devreye girdi

Sunrun tarafından yapılan açıklamaya göre evlerdeki bataryalar, elektrik dağıtım şirketlerinin talebi üzerine devreye alındı. Özellikle akşam saatlerinde, elektrik tüketiminin yükseldiği birkaç saatlik dönemde evlerde depolanan enerji şebekeye aktarıldı. Binlerce eve dağılmış bataryalar, birlikte sanal bir enerji santrali gibi çalışarak şehrin elektrik ihtiyacını karşılamaya yardım etti.

Dağıtık enerji santrali olarak adlandırılan bu yaklaşımda, farklı konumlardaki küçük enerji kaynakları merkezi bir sistem üzerinden yönetilerek ihtiyaç duyulduğunda birlikte devreye sokuluyor. Bu kaynaklar arasında ev bataryalarının yanı sıra güneş panelleri ve elektrikli araçlar gibi esnek biçimde kullanılabilen enerji sistemleri de bulunabiliyor. Böylece yalnızca büyük enerji santrallerine bağlı kalmadan, mevcut altyapı üzerinden şebekeye önemli miktarda güç sağlanabiliyor.

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Sunrun, 6 Ekim'de ulaşılan 745 MW'lık gücün,San Francisco ve San Jose'deki (Kaliforniya'da bulunan iki büyük şehir) tüm hanelerin toplam elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğunu belirtiyor.

Bu sisteme katılan kullanıcılar enerji altyapısına sağladıkları katkı karşılığında ödeme alabiliyor. Sunrun, Kaliforniya'da şebekeye destek vermek üzere sisteme kayıtlı 120 binden fazla konut bataryası bulunduğunu belirtiyor. Bu sistem kullanıcılar için de son derece kârlı olabildiği için önümüzdeki dönemde bu dağıtık enerji sisteminin daha da büyümesi beklenyor.

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Kaliforniya'da ev tipi bataryalar rekor kırıyor

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