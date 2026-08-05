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    Dünyada ilk kez büyük bir ekonomi elektriğinin çoğunu güneşten sağladı

    Kaliforniya, Mayıs ayında elektriğinin yüzde 51'ini güneş enerjisinden üreterek dünyada bir ilke imza attı. Bu rekorun arkasında ise güneş enerjisi yatırımları ve enerji depolama sistemler yer aldı.

    Kaliforniya tarihe geçti: Elektriğin yüzde 51'i güneşten geldi Tam Boyutta Gör
    ABD eyaletleri arasında en büyük ekonomiye sahip olan Kaliforniya, yenilenebilir enerji dönüşümünde dünya çapında bir ilke imza attı. Mayıs ayında tükettiği elektriğin yüzde 51'ini güneş enerjisinden karşılayan Kaliforniya, bunu bir ay boyunca başaran ilk büyük ekonomi oldu. Rekorun arkasında ise hem hızla artan güneş enerjisi kapasitesi hem de son yıllarda büyük ölçüde büyüyen batarya depolama altyapısı bulunuyor.

    Dünyada bir ilk olarak kayıtlara geçti

    Enerji düşünce kuruluşu Ember'ın ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerini analiz etmesiyle ortaya çıkan sonuçlara göre Kaliforniya, şebeke ölçeğindeki güneş santralleri ile çatı tipi güneş panellerinin toplam üretimi sayesinde Mayıs ayında elektriğinin yüzde 51'ini güneşten elde etti. Böylece büyük ölçekli bir elektrik sisteminde güneş enerjisinin bir ay boyunca yüzde 50 eşiğini aşması ilk kez gerçekleşti.

    Ember'a göre daha önce hiçbir büyük ekonomi bu seviyeye ulaşmamıştı. Karşılaştırma olarak Macaristan'ın Haziran 2025'te yüzde 47 seviyesine çıktığı belirtiliyor ancak ülkenin ekonomik büyüklüğünün Kaliforniya'nın oldukça gerisinde olduğu ifade ediliyor.

    Kaliforniya’da güneş enerjisinin yükselişi, fosil yakıtların elektrik üretimindeki payını da azaltıyor. Eyalette elektrik üretiminde kayda değer seviyede kullanılan tek fosil yakıt doğal gaz olmaya devam etse de 2026'nın ilk beş ayında güneş enerjisi üretimi doğal gazı geride bıraktı.

    Enerji depolamanın önemi kritik

    Kaliforniya tarihe geçti: Elektriğin yüzde 51'i güneşten geldi Tam Boyutta Gör
    Uzmanlara göre güneş enerjisinin bu seviyeye ulaşmasındaki en büyük etken bataryalı depolama sistemleri oldu. Gün ortasında üretilen yüksek miktardaki güneş elektriği bataryalarda depolanarak akşam saatlerinde yeniden şebekeye aktarılıyor. Bu sayede güneş battıktan sonra da temiz enerji kullanılabiliyor.

    2020 yılında yaklaşık 500 megavat seviyesinde olan bataryalı depolama kapasitesi bugün 16 bin megavata ulaştı. Bu, altı yılda yaklaşık 32 katlık bir büyüme anlamına geliyor.  Bu sistemler bazı gecelerde eyaletin elektrik ihtiyacının yüzde 25'inden fazlasını tek başına karşılayabiliyor.

    EIA verilerine göre Kaliforniya, 2026 itibarıyla 23 bin 400 megavat şebeke ölçekli güneş enerjisi kurulu gücüne sahip bulunuyor. Bu alanda yalnızca Teksas'ın gerisinde yer alan eyalet, çatı tipi ve diğer küçük ölçekli sistemler de hesaba katıldığında ise yaklaşık 43 bin 500 megavatlık toplam güneş enerjisi kapasitesiyle ABD'nin zirvesinde yer alıyor. Eyalet, 2045 yılına kadar elektrik üretiminin tamamını temiz enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyor.

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