Kalın tekerlekli e-bisiklet Segway Xyber Air tanıtıldı: 93 km menzil ve 45 km/s hız

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Tam Boyutta Gör Segway, geçen yıl tanıttığı Xyber elektrikli bisikletinin daha hafif versiyonu olan Xyber Air modelini duyurdu. 750 W nominal motor gücü, 93 kilometreye varan menzili ve kalın lastikleriyle dikkat çeken elektrikli bisiklet, çekiş kontrolü, yokuş kalkış desteği ve GPS ile takip gibi özelliklerle geliyor.

Segway Xyber Air özellikleri

Segway Xyber Air, önceki modele kıyasla daha hafif bir tasarımla öne çıkıyor. 38 kilogram ağırlığındaki bisiklet, 48 volt gerilimli ve 717 Wh kapasiteli bataryayla geliyor. Model, teknik özelliklerine göre tek şarjla 93 kilometreye kadar menzil sunarken saatte 45 kilometreye varan azami hıza ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli bisiklet, farklı sürüş koşullarına uyum sağlayan pedal desteğiyle geliyor. Ön ve arka tekerleklerde bulunan 180 mm disk frenler, frenleme performansını desteklerken çekiş kontrol sistemi hızlanma sırasında tekerleklerin tutunmasına yardımcı oluyor. Yokuş kalkış desteği ve yokuş iniş kontrolü de eğimli yollarda daha kontrollü bir sürüş sağlamayı amaçlıyor.

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20 x 4 inç boyutlarındaki kalın lastikler ve 80 mm hareket mesafesine sahip ön süspansiyon, farklı zeminlerde sürüş konforunu artırmaya yardımcı oluyor. Bisikletin taşıma kapasitesi ise 150 kilogram olarak belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Dahili navigasyon özelliğine sahip TFT ekranla gelen bisiklette, 600 lümen aydınlatma sağlayan ön far ve arka fren lambası bulunuyor. AirLock sistemi sayesinde kullanıcı bisiklete yaklaştığında otomatik kilit açma özelliğinden yararlanabiliyor. Apple Find My desteği ve GPS tabanlı konum hizmetleri ise bisikletin kaybolması durumunda bulunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca çalınan bisikletin uzaktan devre dışı bırakılması da mümkün. Kullanıcılar, bisiklete isteğe bağlı çamurluk, arka taşıyıcı ve kadro içi çanta gibi aksesuarlar ekleyebiliyor.

Segway Xyber Air'ın ABD'de 27 Ekim'de satışa sunulması planlanıyor. Elektrikli bisikletin açıklanan tavsiye edilen satış fiyatı 1.999,99 dolar.

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Kalın tekerlekli e-bisiklet Segway Xyber Air tanıtıldı

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