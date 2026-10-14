Kalın tekerlekli e-bisiklet Segway Xyber Air tanıtıldı: 93 km menzil ve 45 km/s hız
Segway, Xyber elektrikli bisikletinin daha hafif versiyonu olan Xyber Air'i tanıttı. 750 W nominal motor gücü, 717 Wh bataryası ve 93 km menziliyle öne çıkan model 2000 dolar fiyatla satışa çıkacak.
Segway Xyber Air özellikleri
Segway Xyber Air, önceki modele kıyasla daha hafif bir tasarımla öne çıkıyor. 38 kilogram ağırlığındaki bisiklet, 48 volt gerilimli ve 717 Wh kapasiteli bataryayla geliyor. Model, teknik özelliklerine göre tek şarjla 93 kilometreye kadar menzil sunarken saatte 45 kilometreye varan azami hıza ulaşabiliyor.
20 x 4 inç boyutlarındaki kalın lastikler ve 80 mm hareket mesafesine sahip ön süspansiyon, farklı zeminlerde sürüş konforunu artırmaya yardımcı oluyor. Bisikletin taşıma kapasitesi ise 150 kilogram olarak belirtiliyor.
Segway Xyber Air'ın ABD'de 27 Ekim'de satışa sunulması planlanıyor. Elektrikli bisikletin açıklanan tavsiye edilen satış fiyatı 1.999,99 dolar.