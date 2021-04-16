Kaliteli Hastane Malzemeleri ve Özellikleri

Hasta yıkama sedyesi, hasta yıkama işlemlerinin güvenli ve pratik bir biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla, hastaneler ve bakım evlerinde kullanılır.

Yatalak hastalar, engelli kişiler ve yaşlılar için temizlik ve bakım ihtiyacının kolay, hijyenik ve sağlıklı bir şekilde karşılanmasını sağlar. Bunun yanı sıra hasta yıkama sedyeleri, çok amaçlı kullanıma sahiptir. Hastalara pansuman ve debridman yapılmasını kolaylaştırır.

Hastalar yataklarından güvenli bir şekilde alınarak hasta yıkama sedyesi içerine konulur. Bu sedye içinde yıkama ve bakım işlemleri, ihtiyaca göre pansuman ve debridman uygulamaları yapılır. Hastanın güvenli ve mümkün olan en konforlu bir şekilde temizlenmesini, bakımlarının yapılmasını sağlar. Ayrıca bu işlemleri gerçekleştirecek, hasta bakımını üstlenen kişi ve uzman personellere kolaylık sağlar.

Hasta yıkama sedyesi, yanık gibi ağır sağlık sorunlarında, hastalara ilk müdahale esnasında da kullanılır. Yine bu tarz ciddi problemleri olan hastaların rutin bakımları, pansumanları ve debridman uygulamaları için hasta yıkama sedyeleri oldukça faydalıdır.

Ayrıca hasta yıkama sedyeleri, engelliler veya herhangi bir kaza sonucu geçici bir şekilde de olsa yıkanma ve bakım ihtiyacını destek almadan karşılayamayacak kişilerin, kırık – çıkık gibi durumlarda alçıya alınması gereken yerleri bulunan hastaların yıkanması, pansumanlarının yapılması, deri ve cilt bakımlarının yapılabilmesi için son derece yararlıdır.

Hasta yıkama sedyeleri, tekerlekleri sayesinde taşınması kolay hale getirilip, fren mekanizması ile kayma gibi problemlerin önüne geçilmesi hedeflenerek üretilmiştir.

İyi bir hasta yıkama sedyesinin, birden çok hastanın temizliğinde, yaralı hastaların pansuman ve debridman işlemlerinde kullanıldığı için, kolay temizlenebilir ve antibakteriyel özellikte bulunması gerekmektedir. Ayrıca sağlam ve kaliteli malzemelerden üretilmiş olması, metal aksamının paslanmaması ve uzun süreli kullanım sağlaması gerekmektedir.

Piyasada bulunan hasta yıkama sedyeleri genelde yukarıda sayılan özellikleri barındırırlar. Metal aksamları elektrostatik toz boyalar ile kaplı modeller olduğu gibi, paslanmaz hasta yıkama sedyeleri adıyla satışa sunulan modeller genelde krom nikel gibi paslanmaz metal malzemelerden üretilirler.

Genel olarak güvenlik açısından açılıp kapanabilen özellikte korkulukları olan hasta yıkama sedyeleri, sünger üzeri sıvı geçirmez şilteler bulundururlar. Ayrıca yıkama sedyelerinin olmazsa olmazı ayakucunda bulunan bir su tahliye sifonudur. Su tahliye sifonu yıkama işlemleri için son derece kullanışlı olup hastalar sedye içerisinde yıkanırken ve sonrasında sedye temizlenirken kirli suyun tahliyesi sağlanır. Böylelikle hijyenik bir ortam elde edilmiş olur. Hasta karyolası çeşitlerinde de aynı özelliklerin mevcut olması gerekiyor.

Hasta yıkama sedyeleri, ağırlık taşıma kapasitesi yüksek sedyelerdir. Genelde 150 kilograma kadar taşıma kapasitesi olan modeller vardır.

Merkezi kilit gibi opsiyonel donanıma sahip modelleri de bulunan hasta yıkama sedyeleri, yükseklik ayarlı olarak üretilmektedir. Hidrolik piston ile yükseklik ayarlamaları kolayca yapılarak yıkama ve bakım işlemleri kolaylaştırılır.

Trendelenburg pozisyonu, gazlı piston ile ayarlanan modeller olduğu gibi, hidrolik piston amortisörler ile ayarlanan modeller de bulunur. Düz trendelenburg ve ters trendelenburg hareket özellikli gibi hasta yıkama sedyesi çeşitleri vardır.

Hasta yıkama sedyeleri, genelde piyasada renk seçeneği mevcut olarak bulunsa da beyaz, mavi, yeşil ve siyah renkler sıklıkla tercih edilir.

Hasta yıkama sedyesi alınırken iyi bir araştırma yapılmalıdır. Piyasada pek çok model ve fiyatta hasta yıkama sedyesi vardır. Hasta yıkama sedyesi alınırken modellerin, sahip oldukları özellikler, üretimde kullanılan malzeme kalitesi ve fiyat oranları kıyaslanmalıdır.

Her bütçeye ve ihtiyaca yönelik hasta yıkama sedyesi bulunmaktadır. Ancak hasta yıkama sedyesi alırken sadece özellikleri iyi, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünü bulmak yetmeyebilir. Böyle ürünleri güvenilir ve işinin ehli firmalardan tercih etmek gerekir.

Hasta malzemeleri alırken, hasta yatakları ve sedyeleri gibi medikal ürünleri, kendileri üreten ve yıllardır bu işi yapan, satış öncesi destek veren ve hatta satış sonrası destek vermekten çekinmeyen firmaları tercih etmekte fayda vardır. Ormed web sitelerinden ihtiyacınız olan ürünleri detaylı olarak inceleyebilir ve satış hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Kan Alma Koltukları

Kan alma koltuğu, hastaneler, sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezleri, kan bağışı yapılan kurumlar gibi kan alma işleminin yapıldığı pek çok resmi ve özel kuruluşlar için son derece önemli bir medikal mobilyadır.

Kan verme işlemi, çoğu kişi tarafından ürkütücü bulunabilmektedir. Ancak pek çok hastalığa tanı koyabilmek, uygun tedavi yöntemlerini uygulayabilmek adına kan alma işlemleri gereklidir. Kişilerin, mutlaka hasta olmasına gerek olmadan, mevcut sağlık durumunu koruma amacıyla da belirli aralıklarla kan tahlili yaptırmaları gerekmektedir. Ayrıca kan bağışında bulunmak isteyenler de yine kan verme işlemleri yaptırmaktadırlar.

Bunlar gibi pek çok sebeple sıklıkla başvurulan kan alma işlemleri, kendi alanına özel bir medikal mobilya ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Kan alma koltuklarının olmazsa olmazı, kan verme esnasında kollarını dayayabilecekleri destek yerlerinin olmasıdır.

Kan alma koltukları, kan alma işlemi esnasında kan veren kişilerin konforu ve kan alma işlemi yapan uzman personelin işini kolaylaştırmak amacıyla üretilen ve pek çok sağlık merkezi tarafından tercih edilen medikal bir koltuk türüdür.

Kan verme stresine kapılan kişilerin rahat ve güvende hissetmesi, bu esnada kol ve vücut desteği alabilmesi önemlidir. Bu sebeple iyi bir kan alma koltuğu, işin mahiyetine uygun olmasının yanında, kişilere gereken fiziksel desteği vermelidir. Ayrıca kolay taşınabilir özellikte olup, pratik bir kullanım sağlamalıdır.

Kan verme koltukları, bir gün içinde çok fazla insan tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca zaman zaman kan alma işlemleri, bir takım sebepler yüzünden, bazı nahoş olaylara yol açabilmektedir. Bu sebeple iyi bir kan alma koltuğu kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir ve mümkünse kir tutmayan özelliklerde olmalıdır.

Kan alma işlemleri sonrasında kişiler bir süre dinlenme ihtiyacı duyarlar. Hatta genelde aç karnına kan verilmeye gidildiği için veya yaşanan korku ve stresten dolayı kişiler, kan verdikten sonra, bir süre baygınlık geçirebilirler. Bu sebeple kan alma koltukları, sadece koltuk şeklinde kullanılmamalı, ihtiyaç halinde, kişilerin ayaklarını uzatabileceği ve hatta yatabileceği hale gelebilmelidir.

Son olarak iyi bir kan alma koltuğu mutlaka sağlam ve kaliteli malzemelerden üretilmelidir. Sağlık kurumlarında en çok kullanılan ve en gerekli mobilyalardan olduğu için, kolay kolay yıpranmamalı, kolay kolay bozulmamalıdır. Uzun süreli kullanılabilir özellikte olmalı, bakım ve onarımı yorucu olmamalıdır.

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Piyasada fiyatları sahip olduğu özellik ve kalitelerine göre değişen, pek çok farklı marka ve modelde kan alma koltukları vardır.

Kan alma koltuklarını çeşit ve özelliklerine göre ayıracak olursak; manuel kan alma koltukları ve elektrikli kan alma koltukları olarak 2 ana kategoriye ayırabiliriz.

MANUEL KAN ALMA KOLTUKLARI

> Manuel kan alma koltukları, standart bir koltuk tipinde olabileceği gibi ayakucu ve sırt kısmı hareketli özellikli olanlar da vardır.

> Metal aksam ve bacaklar altında kaymayı önleyecek plastik ayaklar olabileceği gibi, tekerlekli modelleri de vardır.

> Tekerlekli modeller kullanım ve taşıma açısından tekerleksiz modellere göre kolaylık sağlar. Ayrıca tekerlekli modeller, koltuğun kaymasını önlemek ve sabit durmasını sağlamak açısından frenli tekerleklere sahiptir.

> Manuel kan alma koltukları genelde sırt kısmı ve ayak kısmı el ile hareket ettirilerek açılır özelliktedir. Ayrıca bu modeller istenildiğinde yatış pozisyonu için uygun hale getirilebilir.

> Çok amaçlı kullanım özelliğine sahip modeller bulunmaktadır. Bu modeller kan alma işlemlerinin yanı sıra, cilt bakımı, epilasyon, jinekolojik muayene veya genel muayene amaçlı da kullanılabilmektedir.

> Genelde deri veya vinleks kaplamalı, su geçirmeyen ve temizliği kolay olan modeller mevcuttur.

> Manuel kan alma koltukları, elektrikli modellere kıyasla daha uygun fiyatlıdır.

> Ürünlerin farklı renk seçenekleri bulunur.

ELEKTRİKLİ KAN ALMA KOLTUKLARI

> Elektrikli kan alma koltukları, motorlu özellikte olup, sahip oldukları motorlar sayesinde hareket kabiliyeti kazanırlar.

> Sırt kısmı, ayak kısmı istenilen açılarda kolayca ayarlanabilir.

> Yükseklik ayarlaması da bulunan motorlu kan alma koltukları, kumandası yardımıyla, kan veren kişiyi rahatsız ermeden ve görevli personeli yormadan, tuşlar yardımıyla hareket ettirilir.

> Yükseklik ayarının olması ve hareket kabiliyeti, farklı işlemlere uygun pozisyonları kolayca ayarlayabilmeyi sağlar. Bu sebeple motorlu kan alma koltukları, cilt bakım koltukları, masaj koltukları, jinekolojik muayene koltukları gibi amaçlarla kullanılabilir.

> Genelde metal aksam üzeri, dayanıklı süngerler ve yüksek kaliteli kaplamalar kullanılarak üretilir. Temizliği ve bakımı kolaydır.

> Antibakteriyel ve dezenfekte edilebilen, su geçirmez ve leke tutmaz özellikte modeller vardır.

> Frenli tekerlekleri ile işlemler sırasında sabitlenir, ihtiyaç halinde kolayca taşınabilir.

> Dik tutulduğunda bir koltuk olarak az yer kaplarken, istenildiği zaman kolayca yatılabilen bir sedye / yatak haline getirilebilir.

> Baş ve boyun destekli modelleri, kişiler için, kan verme işlemlerini olabildiğince konforlu hale getirir.

> Sağlam ve metal aksam ile üretilen motorlu kan alma koltuklarının tüm metal aksamı elektrostatik toz boyalar ile kaplanmıştır.

> Ürünün en önemli artılarından bir tanesi de elektrikli motorlar ile Trendelenburg hareketi yapabiliyor olmasıdır.

> İki yanında, aksesuarlara özel kızaklı aksesuar rayı bulunan modelleri vardır.

> Çift motorlu ve 3 motorlu olarak çeşitleri vardır.

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