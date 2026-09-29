Kaliteli ve uygun fiyatlı tablet önerileri

Apple veya Samsung gibi markaların üst seviye tabletleri hakkında sık sık konuşulsa da, sektör son yıllarda o kadar yol kat etti ki, eskiden daha üst düzey modellerde bulunan bazı özelliklere artık en iyi uygun fiyatlı tabletlerde de sahip olmak mümkün. Elbette, hangi özelliklere öncelik vereceğinize karar vermeniz gerektiğinden bazı ödünler vermeniz gerekecek ancak artık eğlenceden verimliliğe, okumaya ve hatta biraz oyun oynamaya kadar her iş için harika bütçe dostu tablet bulunabiliyor. Ucuz tablet önerileri listemizde hem kaliteli hem ucuz tabletleri bulabilirsiniz.

Bütçe dostu tablet markaları arasında; Xiaomi, Samsung, Casper, Lenovo ve Apple yer alıyor. Tablet fiyatları ve kullanıcı yorumlarına göre 2026'da satın alınabilecek en iyi ucuz tablet modelleri arasında; Apple iPad A16, Samsung Galaxy Tab A11 ve Casper VIA.S50-G bulunuyor.

2026 fiyat performans tablet rehberi: En uygun tablet modelleri 1 hf. önce eklendi

1️⃣ Casper PAD.M10-PEN Tam Boyutta Gör Casper PAD.M10-PEN, kaliteli ve bütçe dostu tablet önerisiarayanlara tavsiyemizdir. Derslerinizi çalışabileceğiniz, notlar alabileceğiniz, film-dizi izleyebileceğiniz kalemli ucuz tablet arıyorsanız, Casper’ın bu modelini kesinlikle incelemelisiniz. 12.2 inç 2.4K IPS ekranı, ders notlarınızı incelemekten sevdiğiniz dizileri izlemeye kadar her şey için büyük bir görüntüleme alanı sunuyor. 90Hz yenileme hızı ekran üzerinde gezinmeyi daha akıcı hâle getirirken, alüminyum alaşımlı gövdesi tasarıma şık bir dokunuş katıyor. Tablet, kalem ve sağlam, kibar bir kılıfla geliyor. Not almak veya çizim yapmak için kaleme ayrıca bütçe ayırmanız gerekmiyor. 4096 seviyeli baskı hassasiyetine sahip kalem, aklınıza gelen fikirleri ekrana aktarmak için güzel bir yardımcı. MediaTek Helio G100 işlemci, 8GB RAM ve 128GB depolama ile gelen tablet, günlük kullanım için değerlendirilebilecek bir donanım sunuyor. 8000 mAh bataryası da öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Ekran: 12.2 inç, QHD (2400x1600), 500 nit, 90Hz, IPS

İşlemci: MediaTek Helio G100

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB (512 GB’a kadar artırılabilir)

Kamera: 8 MP (ön), 8 MP (arka)

Batarya: 8.000 mAh, 20W şarj

İşletim sistemi: Android 16

Ses: 1W*2 Stereo speaker, Dolby ATMOS,

Kutu içinden çıkan aksesuarlar: 1 adet Casper Prestige Kalem, 1 adet Kılıf, 1 adet Type-C kablosu, 1 adet Yedek Kalem ucu Casper PAD.M10-PEN Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bu fiyata ekran ve diğer özellikleri gayet iyi. Ben not tutmak için aldım, başarılı. Ses olarak, görüntü kalitesi olarak gayet başarılı. İnç olarak ekranı büyük, güzel dizi izleniyor. Kaleme gelecek olursak, otomatik olarak ekrana tuttuğunuzda kullanılıyor, bazen 2-3 saniye gecikiyor ama önemli bir şey değil gayet rahat yazılıyor, kullanılıyor. ✍🏻 Tam bir f/p ürünü. Kızım dersini çalışıp çizim yapabiliyor. Çocuklar için pahalı bir ürüne gerek yok.

2️⃣ Casper PAD.H10-PEN Tam Boyutta Gör Casper PAD.H10-PEN, piyasadaki en kaliteli ucuz tabletler arasında. Tablet seçerken “Ekranı güzel olsun, işlerimi kolaylaştırsın, kalemi de yanında gelsin” diyenlere Casper PAD.H10-PEN modelini tavsiye ederiz. Hem günlük kullanım hem de üretkenlik için kullanabileceğiniz bir tablet arıyorsanız, bu modeli listenize eklemelisiniz. Tabletin dikkat çeken özelliklerinden biri; 12.6 inç 2.5K çözünürlüklü OLED ekranı. OLED’in derin siyahları ve canlı renkleri, film ve dizi izlemeyi sevenler için güzel bir artı. Geniş ekran da ders notlarını okurken, sunumlara göz atarken ya da çizim yaparken rahat bir çalışma alanı sunuyor. Alüminyum alaşımlı gövdesi ise şık görünümü tamamlıyor. Kalemli tabletin güzel yanı, aklınıza gelenleri doğrudan ekrana aktarabilmeniz. Bir dersin önemli noktalarını el yazısıyla not etmek, haftalık planını hazırlamak ya da boş bir anda küçük çizimler yapmak… Kutudan çıkan Casper Prestige Kalem, bu alışkanlıkları tabletine taşımanızı sağlıyor. 4096 seviyeli baskı hassasiyeti ve avuç içi algılama desteği, kalemin öne çıkan özellikleri arasında. Kılıfın da kutudan çıkması, aksesuar bütçesini hesaplarken değerlendirebileceğiniz bir avantaj. Donanım tarafında, MediaTek Dimensity 7050 işlemci, 8GB RAM ve 256GB depolama bulunuyor. Ders notlarını, uygulamalarını ve fotoğraflarını aynı cihazda tutmak isteyenler için depolama kapasitesi gayet yeterli. 10.000 mAh batarya ve Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler de çalışma ve eğlence için sunulan paketi tamamlıyor. Bütçe dostu tercih yaparken yalnızca fiyat etiketine bakmak yeterli olmayabiliyor. Kullanacağınız özellikleri, yanında ihtiyaç duyacağınız aksesuarları ve cihazı günlük hayatınıza nasıl dahil edeceğinizi de düşünmeniz gerekiyor. Ucuz tablet arayışında ekran kalitesine öncelik veriyor, kalemle çalışmayı seviyor ve geniş depolama istiyorsanız Casper’ın uygun fiyatlı harika tabletleri arasında olan PAD.H10-PEN modeli tam size göre. Ekran: 12.6 inç, QHD (2560x1600), 600 nit, 60Hz, OLED

İşlemci: MediaTek Dimensity D7050

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 256 GB (512 GB’a kadar artırılabilir)

Kamera: 5 MP (ön), 13 MP (arka)

Batarya: 10.000 mAh, 20W şarj

İşletim sistemi: Android 15

Ses: 1W*2 Stereo speaker, Dolby ATMOS

Kutu içinden çıkan aksesuarlar: 1 adet Casper Prestige Kalem, 1 adet Kılıf, 1adet Adaptör, 1 adet Type-C kablosu, 1 adet Yedek Kalem ucu Casper PAD.H10-PEN Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ailemin ortak kullandığı bir tablet oldu. Sözde sadece kendime ait olmasını planladığım tabletti ama beni yüksek bütçeli bilgisayara almaktan kurtardı. Bir tablette olması gereken her özellik var. Hem işlemcisi hem de renk kontrasttı çok iyi. Kalemiyle de kusursuz çizgiler çizebiliyor ve yazı yazabiliyorum. ✍🏻 Çocuğum ortaokulda ve dersleri için tablet gerekiyordu daha kolay çalışması adına önce kullandığımız tablet sürekli donduğu için bir de bunu deneyelim dedik ve harika. Açılışı hızlı, uygulamalar arasında geçiş çok akıcı. Ekranın göz yormaması da beni çok mutlu etti çünkü, uzun süre kullanmak zorunda kalıyor. Çocuğumun ders motivasyonuna bile katkısı oldu diyebilirim.

3️⃣ Casper VIA.S50-G Tam Boyutta Gör Casper VIA.S50-G, kullananların beğenip önerdiği ucuz tablet modelleri arasında. “Derslerimi takip edeyim, internette gezineyim, eve geldiğimde de sevdiğim diziyi açıp izleyeyim” diyorsanız, Casper’ın bu tabletini tercih edebilirsiniz. İlk dikkat çeken özellik; 11 inç ekranı. FHD+ (1920x1200) çözünürlüklü panel, telefondaki küçük yazılar ve dar görüntüleme alanından sıkılanlara daha geniş bir alan sunuyor. Çalışma notlarını okumak, yemek yaparken tarif videosunu takip etmek ya da film izlemek için bu boyut oldukça kullanışlı. Dolby destekli çift hoparlör de içerik izleme keyfine eşlik ediyor. MediaTek Helio G85 işlemciyle gelen tablette 4GB fiziksel, 4 GB sanal RAM bulunuyor. 128 GB dahili depolama alanı, ihtiyaç duyulursa microSD kartla 512 GB’a kadar artırılabiliyor. Böylece fotoğraflarınızı, ders notlarınızı ve indirdiğiniz videoları izlemek için sürekli bir şeyleri silmek zorunda kalmıyorsunuz. 8.000 mAh bataryası ve 18 W hızlı şarj desteği de tabletin dikkat çeken özellikleri arasında. Online derslere katılmak veya sevdiklerinizle görüntülü konuşmak istediğinizde ise 8 MP ön kamera mevcut. Ekran: 11 inç, FHD+ (1920x1200), 500 nit, IPS

İşlemci: MediaTek Helio G85

Bellek: 8 GB RAM (4GB RAM + 4GB VRAM)

Depolama: 128 GB (512 GB’a kadar artırılabilir)

Kamera: 13 MP + 2 MP (arka), 8 MP (ön)

Batarya: 8.000 mAh

İşletim sistemi: Android 14

Ses: Dolby destekli çift hoparlör Casper VIA.S50-G Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ekran üzerinde çizilmez jelatini var. Kılıf zaten hediye. Uygun fiyatlı güzel bir tablet. ✍🏻 Ürünün ekranı gerçekten kaliteli. Bataryası uzun süreli kullanıma imkan veriyor.

4️⃣ Xiaomi Redmi Pad 2 Pro Tam Boyutta Gör Tablet alırken geniş bir ekran, kullanışlı özellikler ve şık bir tasarım bir arada olsun istiyoruz. Bir de ayırdığımız bütçeye değmesini… Xiaomi Redmi Pad 2 Pro, özellikle ders, eğlence ve günlük kullanım için tek cihaz arayanlara tavsiye edeceğimiz en iyi ucuz tablet modellerinden biri. Tabletin 12.1 inçlik 2.5K ekranı, ders notlarını okumak, haberleri takip etmek, video izlemek ya da akşam dizi izlemek için ideal. Desteklenen uygulama ve oyunlarda 120 Hz’e kadar yenileme hızı da ekrandaki hareketlerin daha akıcı görünmesini sağlıyor. Dolby Atmos destekli dört hoparlör ise film ve müzik keyfini tamamlıyor. İşlemci tarafında Snapdragon 7s Gen 4 bulunan Redmi Pad 2 Pro’nun dikkat çeken bir başka özelliği, 12.000 mAh kapasiteli bataryası. Kullanım süresi alışkanlıklarına göre değişse de yüksek batarya kapasitesi, tabletini gün içinde farklı işler için kullanmayı planlayanların değerlendirebileceği bir artı. Metal arka kapak tasarımı da cihazın görünümüne şık bir dokunuş katıyor. Tableti çalışmak için de kullanmak isteyenlere kalem ve klavye aksesuarları sunuluyor. El yazısıyla not tutmak, çizim veya boyama yapan biriyseniz kalem ilginizi çekecektir ancak Redmi Smart Pen çıkmayabiliyor, klavyeli kılıf tabletle birlikte geliyor. Ekran: 12.1 inç, 2.5K (2560x1600), 120Hz, 600 nit

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4

Bellek: 6 GB, 8 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB (2 TB’a kadar artırılabilir)

Kamera: 8 MP (ön), 8 MP (arka)

Batarya: 12.000 mAh, 33W hızlı şarj

İşletim sistemi: Xiaomi HyperOS 2

Kutudan çıkan aksesuarlar: Redmi Pad 2 Pro Keyboard Xiaomi Redmi Pad 2 Pro Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Tablet kullanış bakımından, kapasitesi açısından gerçekten çok güzel. Ergonomik tasarımı sayesinde her yere sizinle gelebiliyor. Gayet hızlı. Ben ders çalışmak için tercih etmiştim, iyi ki de almışım, çok memnun kaldım. ✍🏻 Tek kelimeyle mükemmel. Ders için aldım, hem üniversitede de kullanmak için. Ben alırken kalem kampanyası vardı, şuan yok sanırım alacaklar bunu bilerek alsın. Onun harici gayet hızlı, baya güzel, hiçbir konuda sizi üzmez. Hem oyun, hem iş, hem de ders için olsun hayatta üzmez. Kalemle klavyeli kılıf benim için önemli değil diyorsanız iPad 11 daha mantıklı bir seçim olabilir ama bu tablet de hayatta üzmez, aşırı memnunum.

5️⃣ Samsung Galaxy Tab A11 Tam Boyutta Gör Ucuz tablet fiyatları araştırıldığında öne çıkan ürünlerden biri de Samsung Galaxy Tab A11. “Çantama kolayca sığsın, günlük işlerimde yanımda olsun, boş zamanlarımda da keyifle kullanayım” diyenlere Samsung tablet en ucuz modellerden Galaxy Tab A11’i tavsiye ederiz. Özellikle tablet seçiminde taşınabilirliğe önem veriyorsanız, bu modelin kompakt boyutları ilginizi çekebilir. 8.7 inç ekranı ve 335 gram ağırlığı, Galaxy Tab A11’i taşımayı kolaylaştırıyor. Otobüste bir şeyler okumak, kafede maillerinize bakmak veya koltuğa yerleşip video izlemek için kullanışlı bir boyut sunuyor. 90Hz ekran yenileme hızı da sayfalarda gezinirken ve sosyal medyada kaydırırken daha akıcı bir görüntü sağlıyor. Ucuz Samsung tablet modeli, 128GB depolama alanı sunmasıyla dosyalarınızı ve uygulamalarınızı rahatça saklamanızı sağlıyor. Fotoğraf, video ve müzik arşivin büyüdüğünde, 2 TB’a kadar microSD kartla bu alanı artırmanız mümkün. Tablette Dolby destekli çift hoparlör bulunuyor. 3,5 mm kulaklık girişi ise kablolu kulaklık kullanmayı seviyorsanız hoş bir detay. 5 MP ön kamera net görüntülü görüşmeler yapmanızı sağlarken, 5100 mAh batarya günlük kullanım için yeterli gücü sağlıyor. Ekran: 8.7 inç, 1340x800, 90Hz, LCD TFT

İşlemci: MediaTek Helio G99

Bellek: 4GB, 8GB RAM

Depolama: 64GB, 128GB (2TB’a kadar microSD)

Kamera: 8 MP (arka), 5 MP (ön)

Batarya: 5100 mAh, 15W hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 15, One UI 7

Ses: Dolby ile güçlendirilmiş Çift Hoparlör (1W) Samsung Galaxy Tab A11 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Tablet f/p olarak değerlendirilebilir. Ağır işlemlerde ve ağırlıklı olarak Capcut gibi uygulamalarda kullandım, gayet sorunsuz ve kasmadan çalışıyor. PUBG, CoD, efootball gibi oyunları sorunsuzca oynayabilirsiniz. Android son sürüm ile gelmesi avantajlı. Normalde bu model sınıfta olmayan DeX özelliğinin bu modelde olması asıl alma sebeplerimden biri oldu. Görüntü kalitesi TFT olmasına rağmen gayet yeterli ve sizi üzmez. Kalem olmaması bir eksik ama düzgün çalışan bir kalemle gündelik işlemleri tamamlayabilirsiniz. ✍🏻 Tablet alırken özellikle Android sürümünün kaç olduğuna baktım ve bütçeme göre en iyi bu tableti buldum. Sizi 5-6 yıl götürecek bir tablet. Android 16 ile gelmesi uygulamaların uzun yıllar sorunsuz çalışacağı, tabletin çöp olmayacağı anlamına geliyor. Bunun dışında geçişler çok iyi, hız iyi, ses iyi.

6️⃣ Apple iPad (A16) Tam Boyutta Gör Apple iPad (A16), “iPad almak istiyorum ama bütçemi de düşünmeliyim” diyenlere tavsiye edeceğimiz bir tablet. Özellikle ucuz Apple tablet arayışındaysanız, ders, eğlence ve günlük işlerinizi aynı cihazda halledebileceğiniz bu modeli öneririz. Hızlı ve sürekli güncellenen harika bir tablet A16 çipli iPad. Tabletin kalbinde Apple A16 çip yer alıyor. Ders notlarını düzenlemek, sunum hazırlamak, fotoğraflara bakmak ya da oyun oynamak gibi farklı kullanım alanlarına hitap ediyor. 128 GB’tan başlayan farklı depolama seçenekleriyle uygulamalarınızı, oyunlarınızı ve dosyalarınızı tablette rahatça tutabilirsiniz. 11 inç Liquid Retina ekran, ders notlarınıza bakarken, film izlerken, oyun oynarken geniş bir görüntüleme alanı sağlıyor. 2360x1640 piksel çözünürlük ve ortam ışığına göre ekranın renk sıcaklığını ayarlayan True Tone teknolojisi, ekranın öne çıkan özellikleri arasında. Apple tablet deneyimini bütçenize uygun bir seçenekle yaşamak istiyorsanız, iPad (A16) modelini tercih edebilirsiniz. Ekran: 11 inç, 1640 x 2360, 500 nit, IPS

İşlemci: Apple A16 çip

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Kamera: 12MP (ön), 12MP (arka),

Batarya: 7698 mAh

İşletim sistemi: iPadOS 26

Ses: Yatay modda stereo ses sunan hoparlörler

Uyumlu aksesuarlar: Apple Pencil ve Magic Keyboard Folio (ayrı satılır) Apple iPad (A16) Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Tableti öncelikli alma nedenim, 128 gb ve ucuz olmasıydı. Kesinlikle aldığıma değdi. Üniversite ve oyun oynamak için almıştım, şarjı rahatlıkla 1 günü çıkarıyor. Full PUBG oynadığımda hesaplamadım ama rahatlıkla 5-6 saat aralıksız oynatıyor. Cihazın tek yönü yanı ekranının 60Hz ve LCD olması ama iPadOS bütün oyunlara ve uygulamalara mükemmel optimizasyonlu olduğu için kasma donma olmuyor, 60hz gözünüze batmıyor. ✍🏻 Tablet çok güzel. Beklentim müzik dinlemek, film izlemek, sosyal medya hesaplarında gezinmekti. Bu açıdan beklentimi çok iyi karşıladı. Görüntü kalitesi de müthiş.

7️⃣ Lenovo Idea Tab Pro Tam Boyutta Gör Lenovo, piyasada öne çıkan ucuz tablet markaları arasında. Hem çalışmak hem de oyun oynamak için ucuz tablet tavsiyesi isteyenlere Lenovo Idea Tab Pro modelini öneririz. Özellikle “Ekranı büyük olsun, notlarımı rahatça okuyayım, film izlerken keyif alayım” diyorsanız bu model tam size göre. 12.7 inç 3K ekranıyla Idea Tab Pro, Ders notlarına göz atmak, e-kitap okumak, çizim yapmak, oyun oynamak, video izlemek için geniş alan arayanların ihtiyacını karşılıyor. 144 Hz yenileme hızı da gerek oyun sırasında gerekse de normal kullanımda akıcı deneyim sağlıyor. Dolby Atmos ile desteklenen dört JBL hoparlörü ise film izlerken, müzik dinlerken kendini gösteriyor. Tablette MediaTek Dimensity 8300 işlemci yer alıyor. Farklı bellek ve depolama seçenekleri sunulurken, microSD kartla mevcut depolama alanı artırılabiliyor. Bu, ders çalışmalarını, fotoğraflarını, filmlerini tablette tutmak isteyenler için faydalı olabilir. 10.200 mAh batarya ve 45 W’a kadar şarj desteği, tabletin diğer güç özellikleri arasında yer alıyor. Kalemle çalışmayı sevenler için Lenovo Tab Pen Plus desteği mevcut. Ancak, kalemin kutudan çıkıp çıkmaması satın alınan modele göre değişiklik gösteriyor. Ekran: 12.7 inç, 3K (2944x1840), 144Hz, LCD

İşlemci: MediaTek Dimensity 8300

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB

Kamera: 8 MP (ön), 13 MP (arka)

Batarya: 10.200 mAh, 45W hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 14 (Android 16’ya kadar güncellenebilir)

Ses: Dörtlü JBL hoparlör, Dolby Atmos

Aksesuar: Lenovo Tab Pen Plus (kalem), Lenovo Idea Tab Pro Keyboard Pack (klavye) Lenovo Idea Tab Pro Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Kaleme verilen tepkime çok iyi. Ekran, video, animasyon oynatımı harika. Uçuk paralar vermeye gerek yok. JBL hoparlör sistemi sanki arabada gibi hissettiriyor. ✍🏻 Daha pahalı benzer tabletlerle kıyaslama yaptığımızda ürün, ekran kalitesi, geçiş hızı, hoparlör kalitesi olarak 10 üzerinden çok rahat 9 alır. Tabii ki kullandıkça daha net anlaşılacak. Tavsiye ediyorum. Kesinlikle tatmin edecektir.

8️⃣ Samsung Galaxy Tab S10 Lite Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Tab S10 Lite, ucuz tablet modellerine bakanların değerlendirebileceği en iyi seçeneklerden biri. Özellikle kalemle çalışmayı seviyorsanız, Tab S10 Lite’ı çok beğeneceksiniz. En güzel ayrıntılardan biri, S Pen’in kutudan çıkması. Not almak, çizim yapmak ya da fikirlerinizi hızlıca ekrana aktarmak için ayrıca kalem satın alman gerekmiyor. Ders sırasında önemli noktaları işaretlemekten haftalık planı hazırlamaya kadar, kalem günlük kullanımda oldukça işinize yarayacak. Tablet, okumak ve video izlemek için büyük bir ekran sunuyor. 10.9 inç ekran, 90Hz yenileme hızını destekliyor. 256 GB depolama alanı, microSD kartla 2 TB’a kadar artırılabiliyor. 8.000 mAh batarya, 6.6 mm incelik ve 524 gram ağırlık, tabletin diğer özellikleri arasında. Samsung, bu tablete 7 yıl güvenlik güncellemesi ve 7 nesle kadar Android işletim sistemi yükseltmesi sunacağını belirtiyor. Bu, uzun kullanımlı ucuz tablet arayanlar için önemli bir detay. Ekran: 10.9 inç, 2112x1320 (WUXGA), TFT

İşlemci: Exynos 1380

Bellek: 6 GB, 8 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB (microSD ile 2 TB’a kadar artırılabilir)

Kamera: 8MP (arka), 5MP (ön)

İşletim sistemi: Android 15.0

Batarya: 8000 mAh

Uyumlu aksesuarlar: Klavyeli Kapaklı Kılıf (Samsung Book Cover Keyboard), S Pen Samsung Galaxy Tab S10 Lite Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. RAM 6 GB olduğu icin biraz tedirgindim ancak gayet iyi calisiyor, donma kasma yok. Bütçem kısıtlı olduğu için ve sınav çalışması için kalemli olanlar gerektiğinden S6 lite ve bunun arasında kalmıştım ancak yıllar önce çıkmış ve 4 GB RAM’li modele 11 bin vereceğime biraz daha ekleyip 7 sene boyunca güncelleme alacak yeni bir model almayı tercih ettim. Kalemin hassasiyeti güzel. Android kullanıyorsanız kullanmak da çok daha kolay oluyor, sistemi bildiğinizden. Başka markaların APK uygulamasıyla uğraşmak yerine direkt Google Play rahatlığı bile almak için bir sebep. ✍🏻 Ders çalışmak için çok kullanışlı, fiyatını hak eden bir tablet. YKS çalışmak icin aldım. Çok pratik.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Kaliteli ve ucuz tablet modelleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: