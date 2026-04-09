Kalkan DİHA işaretledi, Bayraktar TB3 vurdu

Tam Boyutta Gör Baykar’ın dikey iniş kalkış yeteneğine sahip Kalkan DİHA insansız hava aracı, son testinde elektro optik sistemleriyle tespit ettiği hedefleri başarıyla lazerle işaretledi. Bu işaretli hedefleri Bayraktar TB3 SİHA tam isabetle vurdu. Bu test, Baykar’ın insansız hava araçlarının ortak operasyon yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yapılan testte Baykar mühendisleri tarafından geliştirilen ve Kalkan DİHA’ya entegre edilen BG180 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ile hedefi yüksek doğrulukla tespit edip lazerle işaretledi. KALKAN DİHA’nın bu özelliği topçu ve roket sistemleriyle eşgüdümlü operasyonların önünü açıyor. Lazer işaretleme sayesinde topçu sistemlerinin ateş doğruluğu önemli ölçüde artacak.

Bayraktar TB3, Kalkan DİHA’nın lazerle işaretlediği hedefleri lazer güdümlü MAM-L mini akıllı mühimmat ile başarıyla vurdu. Riskli görevlerde Kalkan DİHA’lar önden giderek Bayraktar TB3 için hedef tespiti yapabilecek. Böylece Bayraktar TB3’ün tehlikeli sahalara girmesine gerek kalmayacak.

Bayraktar TB3, TCG Anadolu’dan iniş ve kalkış yeteneğine sahip. Her yerden dikey iniş kalkış yapabilen Kalkan DİHA ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki tüm gemilere konuşlanabiliyor. Bu ikili, Mavi Vatan’ın korunmasında büyük etkinlik gösterecek. KALKAN DİHA sadece TB3'le değil yakında topçu sistemleri, hava savunma sistemleri ve deniz sistemleriyle de ortak çalışabilir hale gelecek.

Bayraktar Kalkan DİHA özellikleri

Servis Tavanı : 10.000 feet

: 10.000 feet Operasyonel İrtifa : 6.000 feet

: 6.000 feet Haberleşme Menzili : 80+ km

: 80+ km Havada Kalış Süresi : 6 saat

: 6 saat Seyir Hızı : 48 KIAS

: 48 KIAS Azami Hız : 55 KIAS

: 55 KIAS 3 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

5 Metre Kanat Açıklığı

Dikey İniş Kalkışlı

78 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı

Yarı Otonom Uçuş Modu

Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi

Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü

Kızılötesi (IR) Kamera Modülü

Lazer Mesafe Ölçer

Dijital Veri ve Video Link

Sensör Füzyonu Destekli Tam Otonom Kalkış, İniş ve Uçuş

BG160 EO/IR ve Lazer Mesafe Ölçer

