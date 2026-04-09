Kalkan DİHA işaretledi, Bayraktar TB3 vurdu

Yapılan testte Baykar mühendisleri tarafından geliştirilen ve Kalkan DİHA’ya entegre edilen BG180 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ile hedefi yüksek doğrulukla tespit edip lazerle işaretledi. KALKAN DİHA’nın bu özelliği topçu ve roket sistemleriyle eşgüdümlü operasyonların önünü açıyor. Lazer işaretleme sayesinde topçu sistemlerinin ateş doğruluğu önemli ölçüde artacak.
Bayraktar TB3, Kalkan DİHA’nın lazerle işaretlediği hedefleri lazer güdümlü MAM-L mini akıllı mühimmat ile başarıyla vurdu. Riskli görevlerde Kalkan DİHA’lar önden giderek Bayraktar TB3 için hedef tespiti yapabilecek. Böylece Bayraktar TB3’ün tehlikeli sahalara girmesine gerek kalmayacak.
Bayraktar TB3, TCG Anadolu’dan iniş ve kalkış yeteneğine sahip. Her yerden dikey iniş kalkış yapabilen Kalkan DİHA ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki tüm gemilere konuşlanabiliyor. Bu ikili, Mavi Vatan’ın korunmasında büyük etkinlik gösterecek. KALKAN DİHA sadece TB3'le değil yakında topçu sistemleri, hava savunma sistemleri ve deniz sistemleriyle de ortak çalışabilir hale gelecek.
Bayraktar Kalkan DİHA özellikleri
- Servis Tavanı: 10.000 feet
- Operasyonel İrtifa: 6.000 feet
- Haberleşme Menzili: 80+ km
- Havada Kalış Süresi: 6 saat
- Seyir Hızı: 48 KIAS
- Azami Hız: 55 KIAS
- 3 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 5 Metre Kanat Açıklığı
- Dikey İniş Kalkışlı
- 78 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı
- Yarı Otonom Uçuş Modu
- Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
- Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
- Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
- Lazer Mesafe Ölçer
- Dijital Veri ve Video Link
- Sensör Füzyonu Destekli Tam Otonom Kalkış, İniş ve Uçuş
- BG160 EO/IR ve Lazer Mesafe Ölçer
