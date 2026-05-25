Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Laboratuvarda kalbin ritim merkezi üretildi: Kalp pillerinin yerini alabilir

    Çinli araştırmacılar, kalbin ritmini kontrol eden sinoatriyal düğümü laboratuvarda üretmeyi başardı. Kendi kendine atabilen biyolojik yapı, gelecekte kalp pillerine alternatif olabilir.

    Kalp pillerinin yerini alabilir: Kalbin ritim merkezi üretildi Tam Boyutta Gör
    Çin’deki araştırmacılar kalbin doğal ritmini yöneten sinoatriyal düğümün laboratuvar ortamında üretildiğini açıkladı. Dünyada ilk kez geliştirilen bu biyolojik yapı, kendi kendine ritmik şekilde atım oluşturabiliyor. Bilim insanlarına göre bu gelişme, hem kalp hastalıklarının araştırılmasında hem de gelecekte biyolojik kalp pili teknolojilerinin geliştirilmesinde kritik bir dönüm noktası olabilir.

    Kalbin “orkestra şefi” laboratuvarda üretildi

    Sinoatriyal düğüm, kalbin sağ kulakçığında bulunan ve kalp ritmini başlatan küçük bir yapı olarak görev yapıyor. Sinir sistemi tarafından düzenlenen elektriksel sinyalleri üreten bu merkez, kulakçıklar ve karıncıkların ne zaman kasılması gerektiğini belirleyerek kanın vücuda düzenli şekilde pompalanmasını sağlıyor.

    Araştırmacılar, bu yapının kalbin adeta “orkestra şefi” olduğunu vurguluyor. Çünkü sinoatriyal düğümde oluşabilecek bir bozulma, kalp ritminin tehlikeli seviyede yavaşlamasına hatta tamamen durmasına yol açabiliyor. Ağır vakalarda bu durum yaşamı tehdit eden sonuçlar doğurabiliyor.

    Şanghay’daki bilim insanları ise bu soruna çözüm olabilecek biyolojik bir kalp pili geliştirmeyi başardı. İnsan pluripotent kök hücrelerinden oluşturulan üç boyutlu sinoatriyal düğüm organoidi, laboratuvar ortamında kendi başına düzenli şekilde atım üretebildi.

    Kök hücrelerden üretildi

    Kalp pillerinin yerini alabilir: Kalbin ritim merkezi üretildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmada kullanılan insan pluripotent kök hücreleri, kendilerini yenileyebilme ve farklı hücre türlerine dönüşebilme özellikleriyle dikkat çekiyor. Bilim insanları, embriyonik gelişim sırasında ortaya çıkan biyolojik sinyalleri taklit ederek bu hücreleri sinoatriyal düğüm hücrelerine dönüştürdü.

    Elde edilen üç boyutlu organoidin istikrarlı ve spontan şekilde attığı belirtildi. Araştırmacılar ayrıca bu yapıyı atriyuma benzeyen başka bir organoid ile birleştirdi. Böylece elektriksel sinyallerin sinoatriyal düğümden kalp dokusuna düzgün şekilde iletildiği gözlemlendi.

    Sinir sistemi bağlantısı da taklit edildi

    Çalışmanın en dikkat çekici aşamalarından biri ise geliştirilen organoidin yapay bir kardiyak sinir ağına bağlanması oldu. Kalbin tabanında bulunan geniş sinir ağı taklit edilerek sinir sisteminin kalp ritmi üzerindeki etkisi yeniden oluşturuldu.

    Araştırmacılar, organoidin gen ekspresyon profilinin insan embriyosundaki gerçek sinoatriyal düğüm hücrelerine oldukça benzediğini açıkladı. Ayrıca yapının kalp ritmini düzenleyen ilaçlara uygun biyolojik yanıt verdiği de tespit edildi.

    Bu durum, geliştirilen sistemin yalnızca teorik bir model olmadığını, aynı zamanda ilaç testleri ve hastalık araştırmaları için gerçekçi bir biyolojik platform sunduğunu gösteriyor.

    Geleneksel kalp pillerine alternatif olabilir

    Elektronik kalp pilleri yarım yüzyıldan uzun süredir kullanılıyor. Bu cihazlar kalbe elektrik darbeleri göndererek ritim bozukluklarını kontrol altında tutuyor. Ancak enfeksiyon riski, sınırlı pil ömrü ve hastanın kalp yapısındaki değişimlere tam uyum sağlayamama gibi çeşitli dezavantajlara sahip oldukları biliniyor.

    Yeni geliştirilen biyolojik sinoatriyal düğüm organoidinin ise gelecekte hücre veya organoid nakline dayalı biyolojik kalp pili teknolojilerinin önünü açabileceği değerlendiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    amortisör takozu yağlama momecon krem kullananlar yorumları renault modus neden tutulmuyor üst kapak contası değişimi tester parfüm

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum