Kameralı AirPods, iki özel iPhone modeliyle geliyor

Tam Boyutta Gör Apple'ın 2027 için büyük bir donanım serisi hazırladığı ve geliştirme aşamasındaki en sıra dışı ürünlerden birinin dahili kameralı AirPods olacağı bildiriliyor. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, kulaklık için 2027'nin sonlarına doğru bir lansman hedefliyor ve kulaklığın iPhone’un 20. yıl dönümü modeli ve ikinci nesil katlanabilir iPhone ile birlikte gelmesi bekleniyor.

iOS 27 ile AirPods'a gelecek yeni özellikler ve yenilikler 6 gün önce eklendi

AirPods kameraları ne işe yarayacak?

Kamera donanımlı AirPods’un Apple'ın yapay zeka etrafında geliştirilen ilk giyilebilir ürünü olduğu söyleniyor. Akıllı telefonlarda bulunan geleneksel kameraların aksine, bu sensörler fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için kullanılmayacak. Siri'nin kullanıcının çevresini gerçek zamanlı olarak anlamasına yardımcı olmak için tasarlandığı söyleniyor.

Rapora göre, AirPods'un saplarına yerleştirilen kameralar görsel bilgiler toplayacak ve Siri'ye kullanıcının baktığı şeylere ilişkin bağlam sunacak. Bu, Apple'ın sesli asistanının yakındaki nesneler hakkında soruları yanıtlamasına, yürürken daha doğru yol tarifi rehberliği sunmasına ve potansiyel olarak kullanıcının etrafında gördüklerine dayalı bağlamsal hatırlatıcılar sağlamasına olanak tanıyabilir.

Apple, kullanıcılar tarafından çekilen görüntüleri analiz edebilen ve bunlar hakkında bilgi sağlayabilen Görsel Zeka özelliği aracılığıyla benzer bir konsepti zaten sunuyor. Şirketin bu özelliği genişlettiği ve yeni AirPods'un kullanıcının etrafındaki ortamı sürekli olarak anlayarak bu deneyimi bir adım daha ileriye taşıyacağı bildiriliyor.

Gizliliğe ilişkin olarak da yeni AirPods’un, -veri işleme için gönderildiğinde etkinleşen- bir gösterge ışığına sahip olması bekleniyor. Tasarımın büyük ölçüde mevcut AirPods Pro serisine benzeyeceği, en büyük değişikliğin ise saplara kamera eklenmesi olacağı söyleniyor.

İlginç bir şekilde, daha önceki raporlar Apple'ın kameralı AirPods'u 2026 gibi erken bir tarihte piyasaya sürmeyi hedeflediğini öne sürmüştü. Ancak Bloomberg, Apple’ın yapay zeka geliştirme çalışmalarında zorluklarla karşılaştığını ve nesneleri ve sahneleri doğru bir şekilde tanımlayabilen görsel zeka modelleri oluşturmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Bu engellerin lansman takvimini 2027'ye ertelediği düşünülüyor.

iOS 28 ile test ediliyor

Yeni kulaklığın Apple içinde iOS 28 sürümüyle test edildiği bildiriliyor.

AirPods'un yanı sıra, Apple'ın ikinci nesil katlanabilir iPhone üzerinde de çalıştığı söyleniyor. Geliştirilmekte olduğu bildirilen bir diğer ürün ise uzun zamandır söylentileri dolaşan 20. yıla özel iPhone. Gurman, cihazın neredeyse kenardan kenara uzanan, kenarları saran kavisli camlı bir ekrana sahip olabileceğini iddia ediyor. Telefonun Apple'ın Pro modellerine benzer ekran boyutlarını korurken daha fütüristik bir tasarım sunması bekleniyor.

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Kameralı AirPods, iki özel iPhone modeliyle geliyor

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