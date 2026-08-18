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    Kameralı AirPods ilk kez görüntülendi: Apple’ın kendisi sızdırdı

    Apple'ın kameralı AirPods modeli için ilk resmi işaret geldi. macOS Tahoe 26.7'de ortaya çıkan video, yeni kulaklıkların hangi şekilde kullanılabileceğini gösteriyor.

    Kameralı AirPods ilk kez görüntülendi: Apple’ın kendisi sızdırdı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın kamera donanımlı AirPods modelleriyle ilgili bugüne kadarki en güçlü doğrulama bizzat şirketin kendisinden geldi. macOS Tahoe 26.7 sürümünde bulunan tanıtım videosu, AirPods'a kamera ekleneceğini ve bu kameraların Visual Intelligence için kullanılacağını ortaya koydu.

    Çalışma şekli ortaya çıktı

    MacRumors tarafından keşfedilen kısa videoda bir kullanıcı, AirPods'un kameralarının görebileceği şekilde bir kitap tutuyor. Siri ise kullanıcının çevresindeki nesneleri daha sonra hatırlamak üzere kaydedebileceği belirtiliyor. Örnekte kitap, kullanıcının daha sonra yeniden erişmek isteyebileceği bir nesne olarak gösteriliyor.

    AirPods üzerindeki kamera tarafından toplanan görsel bilgiler Apple'ın Visual Intelligence sistemiyle işlenecek. Böylece Siri, kullanıcının çevresindeki nesneler ve daha önce kaydedilen bilgiler hakkında soruları yanıtlayabilecek. macOS Tahoe 26.7 içerisindeki içeriklerde ayrıca AirPods'ta Visual Intelligence özelliğinin nasıl kurulacağına ilişkin doğrudan referanslar da bulunuyor.

    Bu kapsamda her ne kadar AirPods üzerinde kamera bulunsa da bunlar klasik bir fotoğraf veya video çekim işlevi sunmayacak. Sadece çevredeki nesneleri ve ortamı anlamaya odaklanacaklar. Ayrıca eğer saçlarınız AirPods’u kapatıyorsa sistem bununla ilgili bir uyarı da verecek.

    Eylül ayında gelebilir

    Kameralı AirPods'un Apple içerisindeki model kodunun B790 olduğu belirtiliyor. Bu kod daha önce Bloomberg'den Mark Gurman tarafından da paylaşılmıştı. Gurman, yeni AirPods modelinin eylül ayında piyasaya çıkabileceğini öne sürmüştü.

    Bu takvim gerçekleşirse cihaz, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra ile birlikte aynı etkinlikte tanıtılabilir. Yeni kulaklıkların AirPods Pro 4 adıyla satışa sunulabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

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