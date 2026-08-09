Tam Boyutta Gör Apple’ın yaklaşan Eylül lansmanında iPhone 18 Pro modelleri ve katlanabilir iPhone Ultra ile birlikte AirPods Ultra kulaklığını tanıtması bekleniyor. Kulaklığın AirPods Pro 3’e benzer bir tasarım sahip olması ancak kameralar içermesi bekleniyor.

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AirPods Ultra'daki kameralar ne işe yarayacak?

Küçük kızılötesi kameralar, hem sol hem de sağ kulaklığa yerleştirilecek ve bunlar Siri için göz görevi görecek. Kameralar, iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerdeki Görsel Zeka özelliğini geliştirmeye yardımcı olacak. Kulaklıkta kameraların aktif olup olmadığını anlamayı kolaylaştıran küçük bir LED ışık olacak.

Kulakta duran bir şeye kamera koymak ilk başta garip gelebilir. Ancak, son yazılım güncellemelerine bakıldığında bir anlam kazanıyor. Yakında çıkacak olan iOS 27 sürümü, telefondaki standart erişilebilirlik araçlarında önemli iyileştirmeler içeriyor. Bu araçlar, görme engelli ve az gören kullanıcıların çevrelerinde gezinmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış. Bu yazılım kameralı AirPods’la eşleştiğinde, kulaklık kelimenin tam anlamıyla kullanıcının önünde ne olduğunu görecek. Kullanıcı, Siri’den odayı tarif etmesini, bir tabelayı okumasını veya nesneleri gerçek zamanlı olarak tanımlamasını isteyebilecek.

Geçtiğimiz ay, ikinci iOS 27 geliştirici beta sürümünde keşfedilen bir kod, kameralı AirPods’a işaret ediyordu. Kodda, kullanıcının başının her iki tarafındaki kameralardan iki görüntü aktarabilen B790 kod adlı bir üründen bahsediliyordu. Gurman da B790'ın gerçekten kameralı AirPods modelini ifade ettiğini doğruladı.

Apple Eylül etkinliği ne zaman?

Apple Event tarihinin resmî olarak Ağustos sonunda duyurulması bekleniyor. iPhone 18 Pro, katlanır iPhone Ultra, yeni Apple Watch modellerinin kesin olarak tanıtılması bekleniyor. Kameralı AirPods Ultra, etkinliğin sürpriz ürünü olabilir.

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Kameralı AirPods Ultra, iPhone 18 Pro ile tanıtılabilir

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