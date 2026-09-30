Kamerasız iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: Fiyatı 11 bin dolardan başlıyor!

Tam Boyutta Gör Standart Apple cihazlarını pahalı malzemelerle kaplamasıyla bilinen Caviar, yeni Black Edition koleksiyonunu duyurdu. Koleksiyon, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Duo'nun büyük ölçüde değiştirilmiş versiyonlarını içeriyor. Bu sürümün en önemli özelliği, tamamen siyah tasarım ve bazı modellerde kamera modüllerinin fiziksel olarak kaldırılması.

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Supersonic iPhone 18 Pro ve Ultimate iPhone Duo

Black Edition serisi, Supersonic iPhone 18 Pro ve Ultimate iPhone Duo'nun öne çıktığı birkaç farklı model içeriyor. Her iki cihazda da arka kamera çıkıntısı ortadan kaldırılmış, yerine havacılık sınıfı titanyumdan yapılmış düz, kesintisiz bir panel getirilmiş.

Caviar, ön kameraları da donanım düzeyinde devre dışı bıraktığını söylüyor. Şirkete göre, bu kamerasız tasarımlar, kameralı cihazların yasak olduğu güvenli kurumsal veya devlet ortamlarında çalışan kullanıcılar için tasarlanmış.

Lensler olmadan, telefonun arkası sadece düz bir metal levha. Supersonic modeli, yansımaları azaltmak için saten bir kaplama kullanırken, Ultimate iPhone Duo, aydınlatmaya bağlı olarak siyah ve grafit arasında değişen dikey fırçalanmış bir yüzeye sahip. Her ikisinde de kasaya entegre edilmiş, siyahlaştırılmış bir Apple logosu bulunuyor.

Kameralı olarak seride dört model var: Versus, Titanium, Signature ve Prestige. Bunlar, standart Apple kamera donanımını koruyor ancak cam arka yüzeyleri siyah timsah derisi, açıkta kalan titanyum vidalar ve 999 saflıkta altın kaplama gibi malzemelerle değiştirilmiş. Signature ve Prestige modelleri, özellikle siyah deri ve metal ile kontrast oluşturmak için V şeklinde altın ek parçalar kullanıyor. Tasarımlar sade ve çoğunlukla parlak renklerden ziyade malzemelerin farklı dokularına dayanıyor.

Kamerasız iPhone 18 Pro Max fiyatı 13.770 dolara kadar çıkıyor!

Caviar, iPhone’ların yalnızca dış tasarımına dokunduklarını, iç işlem özelliklerini, pilini veya yazılımı değiştirmediklerini belirtiyor. Her modelden yalnızca 19 adet üretilmiş.

Fiyatlar, deri arka kapaklı Versus iPhone 18 Pro için 10.560 dolardan başlıyor, kamerasız Supersonic sürümü için 10.770 dolara kadar çıkıyor. iPhone 18 Pro Max’te başlangıç fiyatı 11.270 dolar. 2TB’lık en pahalı modelin fiyatı ise 13.770 dolar.

Özel kilitli kutusunda titanyum iPhone Duo: 13 bin dolar!

Katlanabilir iPhone Duo modelleri daha yüksek fiyatlı olup, Titanium sürümü için 13.410 dolardan başlıyor, kamerasız Ultimate sürümü için 13.990 dolara kadar çıkıyor. Her cihaz, altın kaplama hatıra parası içeren özel kilitlenebilir bir kutuda gönderiliyor.

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