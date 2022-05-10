Kamp ve karavan tatiline uygun Bluetooth hoparlör: JBL Clip 4

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Çeşitli araştırmalara göre; pandemiden dolayı ortaya çıkan temkinli davranma ihtiyacı, birçok insanın tatil alışkanlığında değişikliğe yol açtı. Önceye kıyasla daha fazla insan, kamp alanlarında ve bungalov evlerde kalmayı, karavanla seyahat etmeyi tercih ediyor.

Hoparlördeki klips büyük kolaylık sağlıyor

JBL Clip 4’ün klips özelliği bu tip tatiller için büyük kolaylık sağlıyor. Bu sayede kamp alanındayken kalın bir ağaç dalına veya karavanın dolabına takarak müzik dinleyebilirsiniz. Ayrıca Clip 4'ü sırt çantanıza takarak Clip 4'ü taşıyabilir ve doğa yürüşü, tırmanma, trekking gibi aktiviteler yaparken müzik keyfi yapabilirsiniz.

Kamp tatili ve doğa yürüyüşleri için kullanılacak bir hoparlörün hem küçük boyutlara hem de uzun pil ömrüne sahip olması gerekir. JBL Clip 4, 10 saate varan çalma süresi sunarak beklentileri karşılıyor. Ayrıca doğayla iç içe olunca su sıçramalarından, yağmurdan ve tozdan kaçış olmayacaktır. JBL Clip 4, IP67 sertifikalı suya ve toza dayanıklı yapıya sahip. Hoparlörün tasarım özellikleri kadar ses kalitesi de önemli. JBL Clip 4, JBL Orijinal Pro Sound özelliğiyle başarılı ses deneyimi sunuyor.

JBL Clip 4’ü 9 farklı renk seçeneğiyle teknoloji mağazaları ve e-ticaret sitelerinden satın alabilirsiniz.

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Kamp ve karavan tatili için Bluetooth hoparlör: JBL Clip 4