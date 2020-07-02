Kamu Bankalarından Konut Kredisine %0,64 Faiz Oranı!

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Koronavirüs’e karşı alınan ekonomik önlemler kapsamında kamu bankaları yeni kredi paketi açıkladı. Açıklanan kredi paketinde %0,64 faiz oranı ve 1 yıl erteleme olanağı ile konut kredisi öne çıkıyor.



Kamu bankalarının başlattığı düşük faizli ev kredisi kampanyalarına 2 Haziran’dan beri başvuru yapılabiliyor. Sıfır konutlar için 12 ay ödemesiz, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile konut kredisi kullanılabiliyor. İkinci el konutlar için ise yine 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranıyla kredi kullanılabilir.

Kamu bankalarının yaptığı ortak açıklamaya göre bu avantajlı kredi faiz oranları ile kredi çekebilmek için belli bir limit var. İstanbul, Ankara ve İzmir özelinde üst limit 750 bin TL iken diğer şehirlerde üst limit 500 bin TL olarak belirlendi. Daha önce %20’den %10’a çekilen peşinat şartı ise hala geçerli. Sıfır ev almak için 100 bin TL kredi çeken biri, 15 yıl sonunda bankaya masraflar dışında 171 bin 184 TL geri ödeme yapmış olacak. Aynı tutarda ikinci el konut satın almak isteyen biri ise 12 ay ödemesiz dönem seçeneğini kullanırsa 15 yılın sonunda toplamda 183 bin 925 TL’lik geri ödeme yapacak.

Özel Bankalarda Son Durum ne?



Özel bankaların konut kredisi faiz oranları kamu bankaları kadar düşük olmasa da özellikle geçen senin faiz oranları ile karşılaştırıldığında oldukça düşük. Özel bankalardaki en düşük faiz oranı %0,79 ile Türkiye Finans’ta. Konut kredisi faiz oranları ING ve Yapı Kredi’de %0,89’dan, Garanti BBVA’da %0,91’den başlıyor. HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada kamu bankalarının bu hamlesinin kredi piyasasını hareketlendireceğini ve ilerleyen süreçte özel bankaların da indirim yapabileceğini söyledi.



Kamu Bankalarının Faiz Oranı Yapılandırma İçin de Geçerli mi?



Bankaların açıkladığı faiz oranları yeni kredi kullanıcılar için geçerli. Bankadan yapılandırma talep edildiğinde genellikle, bankanın yapılandırma için belirlemiş olduğu faiz oranı uygulanıyor. Kamu bankaları ev kredisi faiz oranını bu kadar düşürmüşken, özellikle sosyal medyada vatandaşlar düşük faiz oranları ile yapılandırma taleplerini dile getirmeye başladı. Kamu bankalarından bu konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.



Konut Kredisi mi Kira mı? Hangisinin Daha Avantajlı Olduğu Nasıl Belirlenir?



Faiz oranları son yılların en düşük seviyesinde olsa da hala bir kesimin aklında konut kredisi mi yoksa kira mı daha mantıklı sorusu var. Bu sorunun aslında doğru bir cevabı yok, doğru cevap herkes için farklı. Geliriniz ve peşinat miktarınız burada belirleyici oluyor. Maksimum 10 yıllık konut kredisi çekerek ve ödediğiniz kredinin yaklaşık iki katı taksit ödeyerek dilediğiniz gibi bir ev sahibi olabiliyorsanız konut kredisi ile ev sahibi olmak sizin için doğru seçenek olacaktır. Unutmayın ki ödediğiniz kira her yıl artacak ancak kredi ödemeleriniz sabit kalacak ve borcunuz bittiğinde bir gayrimenkul sahibi olmuş olacaksınız.



Konut Kredisi Nasıl Hesaplanır?



Konut kredisini hesaplamak adına banka resmi sitesine giriş yaparak hesaplama araçlarını kullanabilir ya da hangikredi’nin sunduğu konut kredisi hesaplama aracı ile tüm banka hesaplama araçlarını tek bir hesapla butonuyla önünüze getirebilirsiniz. Bunun için sadece konut kredisi tutarını giriyorsunuz ve aylık vadeyi belirterek hesapla diyorsunuz. Tüm bankaların konut kredisi güncel faiz oranları sizlere sunuluyor.



Özellikle konut kredisi hesaplama aracının en büyük faydası bankaları dolaşmanıza ve konut kredisi hakkında bilgi almanıza gerek kalmamasıdır. Konut kredilerinde ev kredisi hesaplama modülü her zaman güncel faiz oranlarını paylaşır.



En uygun kredi hangi bankada sorusunun yanıtı Hangi kredi’de! Hangikredi kredi hesaplama araçları en uygun krediyi bulmanızı sağlar KOBİ, konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri için yapacağınız hesaplama sonucunda en uygun kredi veren bankaları listeleyebilirsiniz.

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