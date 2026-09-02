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    Kamu personeline zorunlu yapay zeka eğitimi geliyor

    Kamu çalışanlarına temel yapay zeka okuryazarlığı eğitimi zorunlu olacak. Her kuruma yapay zeka yöneticileri atanacak ve kısa sürede yapay zeka projeleri hayata geçirilecek.

    Kamu personeline zorunlu yapay zeka eğitimi geliyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de tüm kamu çalışanlarının yapay zeka teknolojilerini daha güvenli ve daha etkin kullanabilmesi için ülke genelini kapsayan yeni bir eğitim programı başlıyor. Kamu personeline zorunlu olarak temel yapay zeka okur yazarlığı eğitimi verilecek.

    2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında verilecek eğitimler, personelin görev alanına uygun şekilde kısa eğitimlerden oluşacak. Yapay zekanın temel kavramlarının yanı sıra üretken yapay zeka araçlarının güvenli kullanımı, kişisel verilerin korunması, yanlış bilgi ve deepfake içeriklere karşı farkındalık ve etik kullanım gibi konular ele alınacak.

    Sertifika verilecek

    Personelin görev aldığı birimin insan kaynakları tarafından eğitim sonuçları takip edilecek. Yalnızca eğitimi tamamlayıp tamamlamadığı değil, başarı düzeyi de izlenecek. Eğitim sonunda ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre çalışanlara temel yetkinliklerini gösteren seviye bazlı mikro sertifikalar verilecek.

    Her kamu kurumuna yapay zeka yöneticisi atanacak

    Kamuda yapay zekanın etkin şekilde kullanımı için her kamu kurumunun başına yapay zeka uzmanı yöneticiler atanacak. Bu yöneticiler, kurumun yapay zeka projelerini ve uygulamalarını yönetecek. Projelerin ilerleme durumunu takip edecek.

    Yapay zeka yöneticisinin göreve başlamasının ardından 3 ay içinde ilgili kamu kurumu için 3 yıllık Yapay Zeka Yol Haritası hazırlayacak. Kurumlar ayrıca yıllık yapay zeka hedeflerini de belirleyecek. 

    Yapay zeka projelerinde "tara-pilotla-ölçekle" yaklaşımı uygulanacak. Buna göre öncelikle kurumlarda yapay zekanın kullanılabileceği alanlar belirlenecek, ardından küçük ölçekli pilot projeler hayata geçirilecek. Başarı kriterlerini karşılayan projelerin 6 ila 12 ay içinde yaygınlaştırılması hedeflenecek.

    10 bakanlıkta en az 30 yapay zeka pilot projesi hayata geçecek

    Eylem planının ilk 12 ayında, en az 10 bakanlıkta toplam 30 yapay zeka pilot projesinin başlatılması hedefleniyor. Bunun yanında en az 10 kritik kamu hizmeti için pilot uygulamadan yaygın kullanıma geçişi sağlayacak bir "pilot-ölçek hattı" kurulacak.

    e-Devlet’e yapay zeka geliyor

    Yapay zeka dönüşümünde e-Devlet de önemli bir rol üstlenecek. Vatandaşların doğrudan kullanabileceği yapay zeka destekli hizmetler öncelikli olarak burada kullanıma sunulacak.

    Kişiselleştirilmiş hizmet yönlendirmesi, başvuruların ön kontrolü ve akıllı belge desteği gibi uygulamaların hayata geçirilmesi planlanıyor. İlk aşamada en az 5 yapay zeka destekli vatandaş hizmetinin e-Devlet üzerinden hayata geçirilmesi ve daha sonra ölçeklendirilmesi hedefleniyor.

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