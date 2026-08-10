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    Kamuda yapay zeka denetimi başladı: 2 milyar TL’lik risk bulundu

    Hazine ve Maliye Bakanlığının yapay zeka destekli sistemi, kamu harcamalarını analiz ederek bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan harcama tespit etti.

    Kamuda yapay zeka denetimi başladı: 2 milyar TL’lik risk bulundu Tam Boyutta Gör
    Hazine ve Maliye Bakanlığının kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi, kamu harcamalarındaki riskleri önceden belirlemeye başladı. Sistem üzerinden bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.

    Kaynaklar daha etkin kullanılacak

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, mali disiplini güçlendirmek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak ve karar alma süreçlerinde veriden daha fazla yararlanmak amacıyla yeni nesil bir mali yönetim altyapısını devreye aldı. Sistem, kamu harcamalarını analiz ederek olası riskleri önceden belirliyor ve karar vericilere veri temelli öngörüler sunuyor.

    Bu dönüşümün merkezinde Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) bulunuyor. Yeni sistem yaklaşık 16 yıl önce başlayan dijital dönüşüm sürecinin yeni aşaması olarak konumlandırılıyor.

    BKMYBS ile bütçe, muhasebe, ödeme, raporlama ve mali karar destek süreçleri tek bir dijital ekosistemde bir araya getirildi. Muhasebat Genel Müdürlüğünün geliştirdiği yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik uygulamaları sayesinde platform, kamu harcamalarını risk odaklı biçimde inceleyebiliyor, verimsiz ve hatalı harcamaları tespit edebiliyor ve karar vericilere öngörü sağlayabiliyor.

    BKMYBS sistemi 497 kamu idaresi, 95 bin harcama birimi, 4 bin muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Platform üzerinden her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması, 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ve 10 milyon e-fatura güvenli şekilde işleniyor.

    Projenin devreye alınmasından bu yana yapılan analizlerde, toplam büyüklüğü 2 milyar liranın üzerinde olan ve verimsizlik riski taşıyan kamu harcamaları belirlendi.

    200 milyon sayfa kağıt kullanımı önlendi

    Kamuda yapay zeka denetimi başladı: 2 milyar TL’lik risk bulundu Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka destekli mali yönetim altyapısı sayesinde 2025-2026 döneminde BKMYBS aracılığıyla 200 milyon sayfa kağıt kullanımından tasarruf edildi. Bu dönüşümün yaklaşık 5 bin ton karbon salımının önlenmesine katkı sağladığı belirtildi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı değerlendirmede mali disiplini güçlendirmek, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, veriye dayalı karar alma kapasitesini artırmak amacıyla kamu harcamalarını analiz eden, riskleri önceden tespit eden ve karar alma süreçlerini destekleyen yeni nesil bir mali yönetim altyapısını hayata geçirdiklerini belirtti.

    Şimşek, “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz, şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır” ifadelerini kullandı.

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