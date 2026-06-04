Kamyon arkasında nükleer reaktör geliştirildi: 30 yıl yakıtsız çalışıyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ veri merkezlerinin hızla artan enerji ihtiyacı, alternatif güç çözümlerine olan yatırımları hızlandırmış durumda. Bu alandaki en dikkat çekici projelerden biri ise Çin'den geldi. Ülkedeki araştırmacılar, kamyon üzerine yerleştirilebilen ve onlarca yıl boyunca yakıt ikmali gerektirmeden çalışabilecek yeni bir mobil nükleer reaktör prototipi geliştirdiklerini duyurdu.

10 MW güç üretiyor

Hefei Fizik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde geliştirilen sistem, 10 megavat güç üretebiliyor. Projenin başında bulunan Nükleer Enerji Güvenliği Teknolojisi Enstitüsü araştırmacısı Wu Yican, bunun dünyadaki ilk 10 MW sınıfındaki araç monteli nükleer enerji sistemi olduğunu söylüyor. Geliştirilen reaktör, geleneksel nükleer santrallerden farklı olarak sabit bir tesise bağlı değil.

İhtiyaç duyulan bölgeye taşınabilen sistemin özellikle yapay zekâ veri merkezleri, sanayi tesisleri, adalar ve şebeke altyapısının yetersiz olduğu uzak bölgelerde kullanılması planlanıyor. 10 MW seviyesindeki üretim kapasitesi ise, orta ölçekli bir yapay zekâ veri merkezini besleyebilecek düzeyde. Araştırmacılar, kesintisiz enerji ihtiyacının giderek arttığı AI uygulamalarında nükleer enerjinin önemli bir çözüm olabileceğini düşünüyor.

Yakıt ikmali olmadan onlarca yıl çalışabiliyor

Projeyi geliştiren ekip sistemi "nükleer güç bankası" olarak tanımlıyor. Wu Yican'a göre yeni nesil reaktör, ultra güvenli, ultra kompakt ve uzun ömürlü çalışma özellikleriyle öne çıkıyor. Güvenlik tarafında ise tasarımın temelinde "kaynağında güvenlik" yaklaşımı bulunuyor. Bu sayede güvenlik yalnızca dış koruma sistemlerine değil, reaktör mimarisinin kendisine de entegre ediliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Çinli araştırmacılar, yapay zekâyı nükleer enerji geliştirme süreçlerinde de kullanmaya başladıklarını duyurdu. Böylece hem yeni reaktörlerin tasarımında hem de güvenlik analizlerinde AI teknolojilerinden yararlanılıyor.

Kaçıranlar için Çin son yıllarda nükleer enerji yatırımlarını önemli ölçüde artırmış durumda. Çin Nükleer Enerji Birliği verilerine göre ülkede geçen yıl faaliyet gösteren 59 ticari reaktör toplam 467,7 milyar kilovatsaat elektrik üretti. Bu rakam ülkenin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 4,8'ine karşılık geliyor. Ancak mevcut kapasitenin büyük bölümü geleneksel ve sabit nükleer santrallerden oluşuyor.

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Mobil reaktör projesi ise nükleer enerjiyi kullanım noktasına taşıyarak farklı bir yaklaşım sunuyor. Şimdilik test aşamasında bulunan sistemin ticari kullanıma ne zaman geçeceği ise açıklanmış değil. Buna karşın proje başarılı olursa, veri merkezlerinden uzak yerleşim bölgelerine kadar birçok alanda yeni bir enerji modeli ortaya çıkabilir.

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