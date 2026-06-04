Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kamyon arkasında nükleer reaktör geliştirildi: 30 yıl yakıtsız çalışıyor

    Çinli araştırmacılar, onlarca yıl yakıt ikmali gerektirmeden çalışabilen 10 MW gücünde mobil nükleer reaktör geliştirdi. Sistem veri merkezlerini ve uzak bölgeleri hedefliyor.

    Kamyonlar için nükleer reaktör geliştirildi! Yıllarca çalışacak Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ veri merkezlerinin hızla artan enerji ihtiyacı, alternatif güç çözümlerine olan yatırımları hızlandırmış durumda. Bu alandaki en dikkat çekici projelerden biri ise Çin'den geldi. Ülkedeki araştırmacılar, kamyon üzerine yerleştirilebilen ve onlarca yıl boyunca yakıt ikmali gerektirmeden çalışabilecek yeni bir mobil nükleer reaktör prototipi geliştirdiklerini duyurdu.

    10 MW güç üretiyor

    Hefei Fizik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde geliştirilen sistem, 10 megavat güç üretebiliyor. Projenin başında bulunan Nükleer Enerji Güvenliği Teknolojisi Enstitüsü araştırmacısı Wu Yican, bunun dünyadaki ilk 10 MW sınıfındaki araç monteli nükleer enerji sistemi olduğunu söylüyor. Geliştirilen reaktör, geleneksel nükleer santrallerden farklı olarak sabit bir tesise bağlı değil.

    İhtiyaç duyulan bölgeye taşınabilen sistemin özellikle yapay zekâ veri merkezleri, sanayi tesisleri, adalar ve şebeke altyapısının yetersiz olduğu uzak bölgelerde kullanılması planlanıyor. 10 MW seviyesindeki üretim kapasitesi ise, orta ölçekli bir yapay zekâ veri merkezini besleyebilecek düzeyde. Araştırmacılar, kesintisiz enerji ihtiyacının giderek arttığı AI uygulamalarında nükleer enerjinin önemli bir çözüm olabileceğini düşünüyor.

    Yakıt ikmali olmadan onlarca yıl çalışabiliyor

    Projeyi geliştiren ekip sistemi "nükleer güç bankası" olarak tanımlıyor. Wu Yican'a göre yeni nesil reaktör, ultra güvenli, ultra kompakt ve uzun ömürlü çalışma özellikleriyle öne çıkıyor. Güvenlik tarafında ise tasarımın temelinde "kaynağında güvenlik" yaklaşımı bulunuyor. Bu sayede güvenlik yalnızca dış koruma sistemlerine değil, reaktör mimarisinin kendisine de entegre ediliyor.

    Kamyonlar için nükleer reaktör geliştirildi! Yıllarca çalışacak Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Çinli araştırmacılar, yapay zekâyı nükleer enerji geliştirme süreçlerinde de kullanmaya başladıklarını duyurdu. Böylece hem yeni reaktörlerin tasarımında hem de güvenlik analizlerinde AI teknolojilerinden yararlanılıyor.

    Kaçıranlar için Çin son yıllarda nükleer enerji yatırımlarını önemli ölçüde artırmış durumda. Çin Nükleer Enerji Birliği verilerine göre ülkede geçen yıl faaliyet gösteren 59 ticari reaktör toplam 467,7 milyar kilovatsaat elektrik üretti. Bu rakam ülkenin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 4,8'ine karşılık geliyor. Ancak mevcut kapasitenin büyük bölümü geleneksel ve sabit nükleer santrallerden oluşuyor.

    Mobil reaktör projesi ise nükleer enerjiyi kullanım noktasına taşıyarak farklı bir yaklaşım sunuyor. Şimdilik test aşamasında bulunan sistemin ticari kullanıma ne zaman geçeceği ise açıklanmış değil. Buna karşın proje başarılı olursa, veri merkezlerinden uzak yerleşim bölgelerine kadar birçok alanda yeni bir enerji modeli ortaya çıkabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

    Profil resmi
    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba marş basmıyor hiç ses yok kaçak akım rölesi neden atar african leather parfüm muadili thiocilline krem uçuğa iyi gelir mi antifriz kaç derecede kaynar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro Max
    Apple iPhone 17 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO IdeaPad Slim 3
    LENOVO IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum