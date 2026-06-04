Kamyon arkasında nükleer reaktör geliştirildi: 30 yıl yakıtsız çalışıyor

10 MW güç üretiyor
Hefei Fizik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde geliştirilen sistem, 10 megavat güç üretebiliyor. Projenin başında bulunan Nükleer Enerji Güvenliği Teknolojisi Enstitüsü araştırmacısı Wu Yican, bunun dünyadaki ilk 10 MW sınıfındaki araç monteli nükleer enerji sistemi olduğunu söylüyor. Geliştirilen reaktör, geleneksel nükleer santrallerden farklı olarak sabit bir tesise bağlı değil.
İhtiyaç duyulan bölgeye taşınabilen sistemin özellikle yapay zekâ veri merkezleri, sanayi tesisleri, adalar ve şebeke altyapısının yetersiz olduğu uzak bölgelerde kullanılması planlanıyor. 10 MW seviyesindeki üretim kapasitesi ise, orta ölçekli bir yapay zekâ veri merkezini besleyebilecek düzeyde. Araştırmacılar, kesintisiz enerji ihtiyacının giderek arttığı AI uygulamalarında nükleer enerjinin önemli bir çözüm olabileceğini düşünüyor.
Yakıt ikmali olmadan onlarca yıl çalışabiliyor
Projeyi geliştiren ekip sistemi "nükleer güç bankası" olarak tanımlıyor. Wu Yican'a göre yeni nesil reaktör, ultra güvenli, ultra kompakt ve uzun ömürlü çalışma özellikleriyle öne çıkıyor. Güvenlik tarafında ise tasarımın temelinde "kaynağında güvenlik" yaklaşımı bulunuyor. Bu sayede güvenlik yalnızca dış koruma sistemlerine değil, reaktör mimarisinin kendisine de entegre ediliyor.
Kaçıranlar için Çin son yıllarda nükleer enerji yatırımlarını önemli ölçüde artırmış durumda. Çin Nükleer Enerji Birliği verilerine göre ülkede geçen yıl faaliyet gösteren 59 ticari reaktör toplam 467,7 milyar kilovatsaat elektrik üretti. Bu rakam ülkenin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 4,8'ine karşılık geliyor. Ancak mevcut kapasitenin büyük bölümü geleneksel ve sabit nükleer santrallerden oluşuyor.
Mobil reaktör projesi ise nükleer enerjiyi kullanım noktasına taşıyarak farklı bir yaklaşım sunuyor. Şimdilik test aşamasında bulunan sistemin ticari kullanıma ne zaman geçeceği ise açıklanmış değil. Buna karşın proje başarılı olursa, veri merkezlerinden uzak yerleşim bölgelerine kadar birçok alanda yeni bir enerji modeli ortaya çıkabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.