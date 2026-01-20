Giriş
    Basit bir kan testiyle Alzheimer'ı erkenden teşhis etmek mümkün olabilir

    Alzheimer'ın yıllar önceden tespit edilmesi için basit bir kan testinin yeterli olabileceğini gösteren yeni bulgular, bilim dünyasını harekete geçirdi. Şimdi bu testlerin doğruluğu ölçülüyor.

    Basit bir kan testiyle Alzheimer'ı erkenden teşhis etmek mümkün olabilir Tam Boyutta Gör
    Alzheimer, günümüzde hem teşhis hem de tedavi açısından en zorlu nörolojik rahatsızlıklardan biri olmaya devam ediyor. Hastalığın beyinde yol açtığı hasar, semptomlar ortaya çıktığında genellikle geri döndürülemez bir noktaya ulaşmış oluyor. Bu yüzden bilim dünyası uzun süredir Alzheimer’ı mümkün olduğunca erken evrede tespit edebilecek yöntemler üzerinde çalışıyor. Bu amaç doğrultusunda şimdi, sadece basit bir kan testiyle Alzheimer’ın önceden tespit edilip edilemeyeceği inceleniyor.

    Bio-Hermes-002” adı verilen bu klinik çalışma, kâr amacı gütmeyen tıbbi araştırma kuruluşu LifeArc ve Küresel Alzheimer Platformu Vakfı tarafından yürütülüyor. Birleşik Krallık Demans Araştırma Enstitüsü’nün de destek verdiği çalışma; İngiltere, ABD ve Kanada’daki 25 farklı merkezde devam ediyor.

    Yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla gerçekleşecek testte, Alzheimer ile güçlü biçimde ilişkilendirilen üç biyobelirteci ölçülüyor: p-tau217, GFAP ve NfL. Bu proteinler, beyindeki sinir hücresi hasarını ve Alzheimer’a özgü patolojik süreçleri yansıtan en kritik göstergeler arasında kabul ediliyor. Bu belirteçlerin Alzheimer'ın erken teşhisi için yeterli olup olmayacağı testler tamamlandığında anlaşılacak. Ancak son dönemde elde edilen bulgular bunun mümkün olacağına işaret ediyor.

    Benzer Çalışmalarda Umut Verici Sonuçlar Alındı

    5 Ocak’ta Nature Medicine dergisinde yayımlanan ayrı bir araştırma, parmak ucundan alınan kan örneklerinin Alzheimer biyobelirteçlerini doğru şekilde ölçebildiğini ortaya koydu. DROP-AD adlı bu çalışmada, yedi Avrupa merkezinde toplam 337 katılımcı incelendi. Sonuçlar, parmak ucu örneklerinden ölçülen p-tau217 seviyelerinin standart kan testleriyle büyük ölçüde örtüştüğünü ve omurilik sıvısındaki Alzheimer’a özgü değişimleri yüzde 86 doğrulukla öngörebildiğini gösterdi. Bu yüzden şimdi Bio-Hermes-002 çalışmasına da daha umutla bakılıyor.

    Alzheimer'da erken teşhisin önemi ise son dönemde daha da artmış durumda. Çünkü FDA tarafından onaylanan lecanemab ve donanemab gibi yeni ilaçlar, bilişsel gerilemeyi yavaşlatabildiğini gösterdi. Ancak bu tedavilerin etkisi, hastalığın erken evrelerinde uygulandığında anlamlı sonuçlar veriyor. Bu yüzden Alzheimer'ın erken teşhisi, hiç olmadığı kadar önem kazanmış durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

