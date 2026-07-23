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    Kanada altıncı nesil savaş uçağı projesi GCAP'a katıldı

    Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'nın geliştirdiği 6. nesil savaş uçağı projesi GCAP'a ilk gözlemci ülke olarak katıldı. Kanada, projeyi yakından takip ederek gelecekte ortaklığı değerlendirecek.

    Kanada altıncı nesil savaş uçağı projesi GCAP'a katıldı Tam Boyutta Gör
    Kanada, İngiltere, İtalya ve Japonya'nın birlikte yürüttüğü altıncı nesil savaş uçağı geliştirme programı Global Combat Air Programme'a (GCAP) ilk "gözlemci ülke" olarak dahil oldu. Bu statü sayesinde Kanada, projeye finansal katkı yapmadan programın teknik ve endüstriyel süreçlerini yakından takip edebilecek. İlerleyen dönemde ise tam katılım seçeneği değerlendirilebilecek.

    Kanada’nın karar yetkisi yok

    Londra'da düzenlenen toplantıda anlaşma imzalanırken Kanada, Aralık 2022'de başlatılan GCAP'ın kurucu üç ülke dışındaki ilk katılımcısı oldu. Yeni statü kapsamında Kanada, GCAP'ın yönetim yapısı, savaş uçağının geliştirme süreci, kabiliyetleri, güvenlik gereksinimleri, endüstriyel iş birliği modeli ve uzun vadeli teslimat planları hakkında kapsamlı bilgiye erişebilecek.

    Ayrıca projenin insansız hava sistemlerini ve tedarik zinciri yapılanmasını da inceleme fırsatı bulacak. Bununla birlikte gözlemci statüsü Kanada'ya karar alma yetkisi vermiyor ve herhangi bir mali yükümlülük de içermiyor.

    F-35'in yanında görev yapacak yeni nesil platform

    Kanada altıncı nesil savaş uçağı projesi GCAP'a katıldı Tam Boyutta Gör
    İngiltere, İtalya ve Japonya tarafından 2022 yılında başlatılan GCAP, 2035 yılına kadar yeni nesil düşük görünürlüklü bir savaş uçağı geliştirmeyi hedefliyor. Programın sanayi tarafında BAE Systems, Leonardo ve Mitsubishi Heavy Industries öncü rol üstleniyor. Kısa süre önce kurulan ortak girişim Edgewing, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek üzere 4,6 milyar sterlin (yaklaşık 6,2 milyar dolar) değerinde, 18 aylık bir sözleşme aldı.

    Projede geliştirilecek platformun F-35 gibi beşinci nesil savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilecek şekilde tasarlanması planlanıyor. Uçakta yapay zeka destekli sistemler, gelişmiş sensörler, yeni nesil haberleşme altyapısı ve insansız hava araçlarıyla ortak görev yapabilme yeteneği bulunacak.

    ABD ve Çin ile rekabet kızışıyor

    GCAP, ABD Hava Kuvvetleri'nin NGAD programıyla birlikte Batı'nın iki büyük altıncı nesil savaş uçağı girişiminden biri olarak öne çıkıyor. ABD tarafında Boeing tarafından geliştirilen F-47, NGAD programının insanlı savaş uçağı olarak geliştiriliyor.

    Diğer tarafta Çin de Chengdu J-36 ve Shenyang J-50 platformlarının uçuş testlerini sürdürüyor. Bu arada geçtiğimiz ay Fransa, Almanya ve İspanya'nın yürüttüğü Future Combat Air System (FCAS) programının savaş uçağı ayağının suya düşmesiyle Avrupa için GCAP daha da önemli hale geldi.

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