Kanada altıncı nesil savaş uçağı projesi GCAP'a katıldı

Kanada’nın karar yetkisi yok
Londra'da düzenlenen toplantıda anlaşma imzalanırken Kanada, Aralık 2022'de başlatılan GCAP'ın kurucu üç ülke dışındaki ilk katılımcısı oldu. Yeni statü kapsamında Kanada, GCAP'ın yönetim yapısı, savaş uçağının geliştirme süreci, kabiliyetleri, güvenlik gereksinimleri, endüstriyel iş birliği modeli ve uzun vadeli teslimat planları hakkında kapsamlı bilgiye erişebilecek.
Ayrıca projenin insansız hava sistemlerini ve tedarik zinciri yapılanmasını da inceleme fırsatı bulacak. Bununla birlikte gözlemci statüsü Kanada'ya karar alma yetkisi vermiyor ve herhangi bir mali yükümlülük de içermiyor.
F-35'in yanında görev yapacak yeni nesil platform
Projede geliştirilecek platformun F-35 gibi beşinci nesil savaş uçaklarıyla birlikte görev yapabilecek şekilde tasarlanması planlanıyor. Uçakta yapay zeka destekli sistemler, gelişmiş sensörler, yeni nesil haberleşme altyapısı ve insansız hava araçlarıyla ortak görev yapabilme yeteneği bulunacak.
ABD ve Çin ile rekabet kızışıyor
GCAP, ABD Hava Kuvvetleri'nin NGAD programıyla birlikte Batı'nın iki büyük altıncı nesil savaş uçağı girişiminden biri olarak öne çıkıyor. ABD tarafında Boeing tarafından geliştirilen F-47, NGAD programının insanlı savaş uçağı olarak geliştiriliyor.
Diğer tarafta Çin de Chengdu J-36 ve Shenyang J-50 platformlarının uçuş testlerini sürdürüyor. Bu arada geçtiğimiz ay Fransa, Almanya ve İspanya'nın yürüttüğü Future Combat Air System (FCAS) programının savaş uçağı ayağının suya düşmesiyle Avrupa için GCAP daha da önemli hale geldi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: