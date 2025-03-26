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    Anlık Bildirim

    Tesla'ya Kanada'da teşvik şoku, çok ciddi suçlamalar var!

    Tesla, Kanada’daki elektrikli araç teşvik programından 43 milyon dolarlık destek aldı ancak bu başvuruların gerçek teslimatlara dayanmadığı iddiası büyük bir krize yol açtı.

    Kanada'da Tesla’ya teşvik şoku, çok ciddi suçlamalar var! Tam Boyutta Gör

    Kanada hükümeti, Tesla'nın federal elektrikli araç teşvik programı kapsamında yaptığı 43 milyon dolarlık başvuruyu askıya aldı. Şirketin, program durdurulmadan hemen önce binlerce araç teslim etmiş gibi gösterdiği ve bu şekilde devletten yüksek miktarda destek aldığı iddiası soruşturma konusu oldu.

    iZEV adlı teşvik programı, belirli kriterleri sağlayan elektrikli araçlara devlet katkısı sağlıyordu. Ancak programın sona ermesine günler kala Tesla’nın yalnızca dört teslimat noktasında hafta sonu içinde 8 binden fazla aracı kullanıcılarla buluşturmuş gibi işlem yaptığı ortaya çıktı. Bu, teslimat süreci ve fiziksel koşullar dikkate alındığında pek gerçekçi bulunmadı.

    Şirketin, teşviklerin yakında biteceğini önceden öğrenip harekete geçtiği, araçları henüz teslim etmeden başvuruları tamamladığı öne sürülüyor. Bu durum, aynı dönemde gerçekten teslimat yapan birçok markanın müşterilerine teşvik uygulayamayacak hale gelmesine yol açtı. Çünkü Tesla, programın neredeyse tamamını kendi başvurularıyla doldurdu.

    Ulaştırma Bakanı Chrystia Freeland, bu gelişmeler üzerine ödemelerin dondurulduğunu ve detaylı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma tamamlanana kadar Tesla, yeni teşvik programlarından da faydalanamayacak. Hükümet, kamu kaynaklarının kötüye kullanılıp kullanılmadığını netleştirmek istiyor.

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