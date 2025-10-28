Kanada'daki Toyota bayisinde neler satılıyor? Fiyatlar ve modelleri gördük

Bu videoda Kanada'nın Alberta eyaletindeki bir Toyota bayisini gezdik ve burada bulunan araçların tasarımı, özellikleri ve fiyatları hakkında kısaca bilgiler aktarmaya çalıştık. Video içerisinde Toyota'nın Tundra, Tacoma, RAV4, Highlander, Prius, Camry ve bZ4X modelleri bulunuyor. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
1 Kanada Doları 30 TL civarında. Modellerin başlangıç fiyatlarının TL karşılıkları şöyle:
▶️Toyota Tundra: 1.834.360 TL
▶️Toyota Tacoma: 1.624.136 TL
▶️Toyota Highlander: 1.713.746 TL
▶️Toyota RAV4: 1.203.030 TL
▶️Toyota bZ4X: 1.549.000 TL
▶️Toyota Camry: 1.203.000 TL
▶️Toyota Prius: 1.380.573 TL
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:34 - Toyota Tundra
07:10 - Toyota Tacoma
12:04 - Toyota bZ4X
19:41 - Toyota RAV4
24:37 - Toyota Highlander
30:30 - Toyota Camry
35:26 - Toyota Prius
41:46 - Kapanış