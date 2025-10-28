Kim Nerede? 235 Toyota, dünyanın en çok satan arabasını elektrikli hale getiriyor: İşte yeni Corolla 67 1X Neo: Ev işlerini öğrenen 20 bin dolarlık insansı robot 65 Japonya’dan füzyon enerjisinde tarihi başarı: Süperiletken bobin testi tamamlandı
    Kanada'daki Toyota bayisinde neler satılıyor? Fiyatlar ve modelleri gördük

    Bu videoda Kanada'nın Alberta eyaletindeki bir Toyota bayisini gezdik ve burada bulunan araçların tasarımı, özellikleri ve fiyatları hakkında kısaca bilgiler aktarmaya çalıştık.

    Bu videoda Kanada'nın Alberta eyaletindeki bir Toyota bayisini gezdik ve burada bulunan araçların tasarımı, özellikleri ve fiyatları hakkında kısaca bilgiler aktarmaya çalıştık. Video içerisinde Toyota'nın Tundra, Tacoma, RAV4, Highlander, Prius, Camry ve bZ4X modelleri bulunuyor. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    1 Kanada Doları 30 TL civarında. Modellerin başlangıç fiyatlarının TL karşılıkları şöyle:

    ▶️Toyota Tundra: 1.834.360 TL

    ▶️Toyota Tacoma: 1.624.136 TL

    ▶️Toyota Highlander: 1.713.746 TL

    ▶️Toyota RAV4: 1.203.030 TL

    ▶️Toyota bZ4X: 1.549.000 TL

    ▶️Toyota Camry: 1.203.000 TL

    ▶️Toyota Prius: 1.380.573 TL

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:34 - Toyota Tundra

    07:10 - Toyota Tacoma

    12:04 - Toyota bZ4X

    19:41 - Toyota RAV4

    24:37 - Toyota Highlander

    30:30 - Toyota Camry

    35:26 - Toyota Prius

    41:46 - Kapanış

