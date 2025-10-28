Kanada'daki Toyota bayisinde neler satılıyor? Fiyatlar ve modelleri gördük

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Bu videoda Kanada'nın Alberta eyaletindeki bir Toyota bayisini gezdik ve burada bulunan araçların tasarımı, özellikleri ve fiyatları hakkında kısaca bilgiler aktarmaya çalıştık. Video içerisinde Toyota'nın Tundra, Tacoma, RAV4, Highlander, Prius, Camry ve bZ4X modelleri bulunuyor. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

1 Kanada Doları 30 TL civarında. Modellerin başlangıç fiyatlarının TL karşılıkları şöyle:

▶️Toyota Tundra: 1.834.360 TL

▶️Toyota Tacoma: 1.624.136 TL

▶️Toyota Highlander: 1.713.746 TL

▶️Toyota RAV4: 1.203.030 TL

▶️Toyota bZ4X: 1.549.000 TL

▶️Toyota Camry: 1.203.000 TL

▶️Toyota Prius: 1.380.573 TL

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:34 - Toyota Tundra

07:10 - Toyota Tacoma

12:04 - Toyota bZ4X

19:41 - Toyota RAV4

24:37 - Toyota Highlander

30:30 - Toyota Camry

35:26 - Toyota Prius

41:46 - Kapanış

