Kanada'dan Çinli elektrikli araçlara "kotalı" vergi indirimi

Anlaşmaya göre Çin, Mart ayına kadar Kanada kanola tohumlarına uygulanan vergileri yüzde 15 seviyesine indirecek. Ayrıca kanola küspesi, bezelye, ıstakoz ve yengeç gibi ürünlere uygulanan tarifeler en az yıl sonuna kadar kaldırılacak. Daha önce Çin, Kanada’nın aldığı ticari önlemlere karşılık kanola yağına yüzde 100, kanola tohumuna ise yaklaşık yüzde 76’ya varan vergiler uygulamış, bu da özellikle Prairie eyaletlerinde ciddi ekonomik baskı yaratmıştı.
Elektrikli araçlara "kotalı" vergi indirimi
Elektrikli otomobiller cephesinde ise önemli bir politika değişikliği dikkat çekiyor. Kanada, 2024 yılında yerli otomotiv sanayisini korumak amacıyla Çin’den gelen elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi getirmişti. Yeni anlaşmayla birlikte Çin’e, yılda en fazla 49 bin elektrikli aracı Kanada pazarına sokma hakkı tanındı ve bu araçlara uygulanacak vergi oranı yüzde 6,1 olarak belirlendi. Carney, bunun Kanada pazarının yalnızca yaklaşık yüzde 3’üne denk geldiğini ve bazı elektrikli araçların daha erişilebilir hale gelmesini sağlayacağını söyledi.
Başbakan Carney, bu düzenlemenin "radikal bir açılım" olmadığını, yalnızca 2023'te uygulanan seviyelere dönüş anlamına geldiğini savunuyor. Ayrıca bu anlaşmanın, ileride Çin'in Kanada'da yatırım yapmasının ve zamanla ülkede araç üretiminin önünü açabilecek bir başlangıç olduğunu vurguladı. Carney'ye göre hedef, yüksek teknolojiye dayalı ve daha uygun fiyatlı bir "yeni Kanada otomotiv sanayisi" oluşturmak.