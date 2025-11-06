Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kandilli'nin erken uyarı sistemi depremi 37 saniye önce bildirdi

    Kandilli Rasathanesi tarafından geliştirilen deprem erken uyarı sistemi, Sındırgı'daki depremi İstanbul'a sarsıntıdan 37 saniye önce bildirdi. Sistemin tüm Türkiye'ye uygulanması hedefleniyor.

    Kandilli'nin erken uyarı sistemi, depremi 37 saniye önce bildirdi Tam Boyutta Gör
    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremi gerçekleşmeden saniyeler önce tespit edem sistem geliştiriyor. Sistemin testleri başladı ve ilk sinyal alındı. 27 Ekim’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremi İstanbul’da sarsıntı hissedilmeden 37 saniye önce uyarı sinyali gönderdi.

    Yaklaşık 3,5 ay önce testlerine başlanan sistem, Sındırgı’daki depremin İstanbul’a yaklaşık 210 kilometre uzaklıkta gerçekleşmesine rağmen İstanbul'da sarsıntı hissedilmeden 37 saniye önce uyarı sinyali göndermeyi başardı. Sistemin istasyon sayısı arttıkça ve altyapısı modernize edildikçe daha erken uyarı yapılacak.

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, erken uyarı sistemi hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Sistemin şu an için yaklaşık 2 bin kişilik bir grupta test edildiğini, istasyon sayısı artıkça ve istasyonlardaki gecikmeyi azaltacak teknolojiler tamamlandıkça sistemin daha etkili sonuçlar vereceğini açıkladı.

    Herkes kullanabilecek

    Erken uyarı sistemi testleri tamamlandıktan sonra tüm vatandaşların ve kurumların kullanımına sunulacak. İstasyon sayısı artırılarak tüm Türkiye’de etkin bir şekilde depremi erkenden uyarması hedefleniyor. Böylece vatandaşlar sarsıntı gerçekleşene kadar önlem alabilecek.

    Nasıl çalışıyor?

    Deprem P dalgası ve S dalgası şeklinde iki dalga halinde gerçekleşiyor. İlk anda P dalgası adı verilen birincil dalga meydana geliyor. Bu dalga insanların hissedemeyeceği şekilde hafif sallanmalar yaşatıyor. Ardından yıkıcı dalga olarak tanımlayabileceğimiz S dalgası sarsıntıları yaşanıyor. Güçlü ve yıkıcı etkisi olan bu dalga hissedilir seviyede sarsıntı yaratıyor. Erken uyarı sistemi, P dalgalarını tespit ediyor ve kullanıcıya S dalgası öncesinde uyarı gönderiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sessiz ortamda karın guruldaması çözümü amd yazılımı sisteminizde bir sürücü zaman aşımı hatası sonu för ile biten meslekler demirdöküm nerenin malı l-carnitine ile zayıflayanlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro
    Reeder S19 Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum