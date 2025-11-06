Kandilli'nin erken uyarı sistemi depremi 37 saniye önce bildirdi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremi gerçekleşmeden saniyeler önce tespit edem sistem geliştiriyor. Sistemin testleri başladı ve ilk sinyal alındı. 27 Ekim’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki depremi İstanbul’da sarsıntı hissedilmeden 37 saniye önce uyarı sinyali gönderdi.

Yaklaşık 3,5 ay önce testlerine başlanan sistem, Sındırgı’daki depremin İstanbul’a yaklaşık 210 kilometre uzaklıkta gerçekleşmesine rağmen İstanbul'da sarsıntı hissedilmeden 37 saniye önce uyarı sinyali göndermeyi başardı. Sistemin istasyon sayısı arttıkça ve altyapısı modernize edildikçe daha erken uyarı yapılacak.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, erken uyarı sistemi hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Sistemin şu an için yaklaşık 2 bin kişilik bir grupta test edildiğini, istasyon sayısı artıkça ve istasyonlardaki gecikmeyi azaltacak teknolojiler tamamlandıkça sistemin daha etkili sonuçlar vereceğini açıkladı.

Herkes kullanabilecek

Erken uyarı sistemi testleri tamamlandıktan sonra tüm vatandaşların ve kurumların kullanımına sunulacak. İstasyon sayısı artırılarak tüm Türkiye’de etkin bir şekilde depremi erkenden uyarması hedefleniyor. Böylece vatandaşlar sarsıntı gerçekleşene kadar önlem alabilecek.

Nasıl çalışıyor?

Deprem P dalgası ve S dalgası şeklinde iki dalga halinde gerçekleşiyor. İlk anda P dalgası adı verilen birincil dalga meydana geliyor. Bu dalga insanların hissedemeyeceği şekilde hafif sallanmalar yaşatıyor. Ardından yıkıcı dalga olarak tanımlayabileceğimiz S dalgası sarsıntıları yaşanıyor. Güçlü ve yıkıcı etkisi olan bu dalga hissedilir seviyede sarsıntı yaratıyor. Erken uyarı sistemi, P dalgalarını tespit ediyor ve kullanıcıya S dalgası öncesinde uyarı gönderiyor.

