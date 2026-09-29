KANGAL ve EJDERHA sahada: Dron tehditlerine karşı çifte savunma

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Tam Boyutta Gör ASELSAN, mini ve mikro İHA’lar ile yeni nesil FPV dronlara karşı geliştirdiği KANGAL FPV 100 ve EJDERHA AD 210 sistemlerini Gölbek Atış ve Test Merkezi’nde düzenlenen demo faaliyetinde sergiledi. İki sistem, farklı dron türlerine karşı tespit, karıştırma ve etkisizleştirme kabiliyetlerini ortaya koydu.

KANGAL ve EJDERHA sahada test edildi

ASELSAN, yurt içinden heyetlerin katıldığı gösterimde iki farklı senaryo gerçekleştirdi. İlk senaryoda KANGAL FPV 100 Dron Mini/Mikro İHA FPV Karıştırma/Köreltme Sistemi, ikinci senaryoda ise EJDERHA AD 210 Yüksek Güçlü Elektromanyetik Anti-İHA Karşı Tedbir Sistemi kullanıldı.

KANGAL FPV 100 ile gözlemci dronlar, kablosuz FPV dronlar ve farklı dron tipleri etkisiz hale getirildi. Sistem ayrıca VTX görüntü ve protokol çözümlemelerini gerçekleştirdi. Böylece mini ve mikro İHA’lara karşı tespit, teşhis ve karıştırma kabiliyetleri farklı hedefler üzerinde denendi.

EJDERHA AD 210 ise çoklu kablolu FPV dronlar, kablolu ve kablosuz kontrollü dronlar, sabit kanatlı dronlar ve içten yanmalı motorlara karşı kullanıldı. Sistem, bu hedeflere yönelik tespit, takip, yönlendirme ve etkisizleştirme yeteneklerini saha koşullarında gösterdi.

EJDERHA yüksek güçlü elektromanyetik etki kullanıyor

Tam Boyutta Gör EJDERHA AD 210, yüksek güçlü elektromanyetik (YGEM/HPEM) teknolojisiyle elektronik devre içeren tehditleri hedef alıyor. Sistem, yönlendirilmiş dar bantlı elektromanyetik etki oluşturarak hedeflerin elektronik sistemleri üzerinde bastırma, yeniden başlatma, etkisizleştirme veya hasara uğratma etkileri meydana getirebiliyor.

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Radar üzerinden aktif tespit ve elektro-optik sistemle hedef takibi gerçekleştiren EJDERHA AD 210, merkezi komuta-kontrol arayüzü ve hassas yönlendirme birimiyle çalışıyor. Dar hüzmeyle sabit bakış veya tarama yöntemiyle geniş bakış operasyonu gerçekleştirebiliyor.

Sistemin diğer özellikleri arasında karıştırıcı sistemlerle desteklenen koruma kabiliyeti, taktik sahada hızlı kurulum, cihaz içi test (CİT) ve olay kaydı bulunuyor.

KANGAL ise körleştiriyor

Tam Boyutta Gör KANGAL FPV 100, mini ve mikro İHA’lar ile yeni nesil FPV tehditlerine karşı elektronik karıştırma ve köreltme amacıyla geliştirildi. Sistem, uzak komuta-kontrol bağlantıları, veri aktarımı ve telemetri frekansları üzerinde karıştırma uygulayabiliyor.

GPS, Galileo, GLONASS ve BeiDou uydu konumlandırma sistemlerinin GNSS frekans bantlarına karşı da karıştırma gerçekleştiren KANGAL FPV 100, FPV dronların analog ve dijital görüntü aktarım frekanslarını hedef alabiliyor.

Sistemin MİRKET 200 RF Tespit Birimi desteğiyle ara bakış senaryolarında reaktif karıştırma yapabilmesi, tehditlere yönelik müdahale kabiliyetini destekliyor. Yapay zeka destekli tespit ve teşhis senaryoları da sunan sistem, yazılım tabanlı ve programlanabilir karıştırma mimarisi sayesinde yeni tehditlere uyarlanabiliyor.

Eş yönlü antenleri sayesinde 360 derece küresel kapsama alanı sağlayan KANGAL FPV 100, farklı yönlerden gelebilecek dron tehditlerine karşı koruma sunuyor.

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KANGAL ve EJDERHA sahada: Dron tehditlerine karşı çifte savunma

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