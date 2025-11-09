Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tat reseptörlerini susturmak, kanser hücrelerini savunmasız bırakıyor

    Bilim insanları, kanser hücrelerinin ilaçlara karşı direnç kazanmasında tat reseptörlerinin rolünü keşfetti. Bu reseptörlerin devre dışı bırakılması, kemoterapiyi daha etkili hale getirebilir.

    Kanser tedavisinde yeni umut: Tat reseptörleri susturuluyor Tam Boyutta Gör
    Kanserle mücadelede yeni bir strateji gündemde. Japonya Okayama Bilim Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışma, TAS2R olarak bilinen acı tat reseptörlerinin, kanser hücrelerinin ilaçlara karşı direnç kazanmasında kritik bir rol oynadığını ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu reseptörlerin engellenmesi, kemoterapi tedavilerinin etkinliğini artırabilir ve tedaviye direnç geliştiren kanser türlerinde yeni bir umut yaratabilir.

    Acı tat sinyalleri, kemoterapiye karşı koruma kalkanı sağlıyor

    Tat reseptörleri genellikle dildeki tat alma duyusuyla ilişkilendirilse de son yıllarda yapılan araştırmalar bu reseptörlerin yalnızca ağızda değil, akciğer, bağırsak ve hatta tümör hücrelerinde de bulunduğunu gösteriyor. Normalde bu sensörler, zararlı maddeleri algılayarak vücudu koruma görevine sahip. Ancak yeni bulgular, bu koruyucu mekanizmanın kanser hücreleri tarafından tersine çevrilerek ilaçlardan kaçınmak için kullanıldığını ortaya koyuyor.

    Araştırmada, kanser hücrelerine doksorubisin adlı güçlü bir kemoterapi ilacı uygulandığında, TAS2R reseptörlerinin hızla aktive olduğu gözlemlendi. Bu aktivasyon, hücrelerin ilaçları dışarı atmasını sağlayan bir pompalama sistemini devreye sokuyor. Sonuç olarak kanser hücreleri, tedavi sırasında hayatta kalmayı başarıyor ve kemoterapiye karşı direnç geliştiriyor. Bu durum, tedavi başarısızlığına ve hastalığın yeniden nüksetmesine neden olabiliyor.

    Bilim insanları, laboratuvar deneylerinde bu reseptörleri engellediklerinde hücrelerin doksorubisine karşı çok daha savunmasız hale geldiğini gözlemledi. Bu da tat reseptörlerinin, kanser tedavisinde hedeflenebilecek yeni bir biyolojik zayıf nokta olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, gelecekte bu reseptörleri baskılayabilecek güvenli acı tat engelleyici bileşiklerin geliştirilmesinin, mevcut kemoterapi ilaçlarının etkisini önemli ölçüde artırabileceğini düşünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    P
    pskpsk 18 saat önce

    s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kolonoskopi sonrası yorumlar kadınlar kulübü en iyi yaz lastiği gerçekte üstüne kuşun pislemesi diyanet plaka benim ceza başkasının gelişim üniversitesi uçak mühendisliği

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    realme Note 60
    realme Note 60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum