Kara Kuvvetleri'ne 3 yeni elektrikli zırhlı araç teslim edildi

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Tam Boyutta Gör Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT'ninteslimatları sürüyor. Zorlu saha testlerini başarıyla tamamlayan 3 yeni E-ZPT, Kara Kuvvetleri Komutanlığıenvanterine katıldı. Proje kapsamında toplam 50 aracın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınması hedefleniyor.

M113 platformu elektrikli hale getirildi

E-ZPT, M113 serisi zırhlı personel taşıyıcısının modernize edilmesiyle geliştirildi. Araç, muharebe sahasında karşılaşılabilecek gerçek operasyon koşulları esas alınarak kapsamlı bir kalifikasyon sürecinden geçti. Testler kapsamında araç, 3.000 kilometre dayanıklılık, 1.600 kilometre arazi, 800 kilometre asfalt ve 600 kilometre stabilize yol testlerini başarıyla tamamladı. Bunun yanı sıra yüzde 60 dik eğim tırmanma, yüzde 30 yan eğimde ilerleme ve hendek geçişi gibi zorlu kabiliyet testlerinden de geçti.

650 kilometreye kadar menzil sunuyor

Tam Boyutta Gör Araç, şoför, komutan ve nişancı dahil toplam 7 personel taşıma kapasitesine sahip. Tamamen elektrikli tahrik sistemiyle geliştirilen E-ZPT, dahili batarya paketiyle 150 kilometre, jeneratör desteğiyle ise 650 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.

Araç, 0'dan 50 km/s hıza 8 saniyede ulaşırken, hızlı şarj desteği sayesinde batarya seviyesi yüzde 20'den yüzde 80'e yaklaşık 1,5 saatte doldurulabiliyor.

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MKE tarafından geliştirilen araçta yüksek güvenlikli batarya sistemi, düşük bakım ve onarım ihtiyacı ile farklı görev yüklerine uyum sağlayabilen yapı öne çıkıyor. Yaklaşık 15 ton tam yüklü ağırlığa sahip olan E-ZPT, 2,5 ton faydalı yük taşıyabiliyor. Yüzde 100 elektrikli tahrik sistemi sayesinde daha düşük akustik ve termal iz bırakan araç, modern muharebe sahasında tespit edilme riskini azaltmayı hedefliyor. Araç ayrıca 12,7 milimetre uzaktan komutalı silah sistemi ile donatılmış durumda.

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