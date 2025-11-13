Avrupa'nın en büyüğü Karapınar GES'e 500 megavatlık ekleme yapılıyor

Karapınar GES, Kalyon Enerji tarafından YEKA kapsamında 20 milyon metrekare araziye kurulmuştu. Türkiye’nin kurulu güneş enerjisi payını tek başına yüzde 20 artıran tesis, 2026 yılında çok daha yüksek kapasiteye ulaşacak. Toplam panel sayısı 4 milyonun üzerine çıkacak.
Yıllık 4 milyar kilovatsaat elektrik üretimi ile yılda 800 milyon metreküpün üzerinde doğal gaz ithalatının önüne geçilecek. Ülke ekonomisine katkısı ise yaklaşık 400 milyon dolar olacak. Karapınar GES, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki GES'lerinden biri konumunda yer alıyor.