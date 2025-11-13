Avrupa'nın en büyüğü Karapınar GES'e 500 megavatlık ekleme yapılıyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Kalyon Enerji'nin sahip olduğu 1350 megavat gücündeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ne 500 megavatlık ekleme yapılıyor. Yeni yatırımla birlikte Karapınar bölgesindeki toplam güneş enerjisi kurulu gücü 1850 megavata ulaşacak ve yıllık yaklaşık 4 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek.

Karapınar GES, Kalyon Enerji tarafından YEKA kapsamında 20 milyon metrekare araziye kurulmuştu. Türkiye’nin kurulu güneş enerjisi payını tek başına yüzde 20 artıran tesis, 2026 yılında çok daha yüksek kapasiteye ulaşacak. Toplam panel sayısı 4 milyonun üzerine çıkacak.

Tam Boyutta Gör Yeni 500 megavatlık yatırım için mobilizasyon ve trafo inşaatı çalışmaları başladı. Tam kapsamlı inşaat ise 2026 yılında başlayacak. İnşaatın bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Yıllık 4 milyar kilovatsaat elektrik üretimi ile yılda 800 milyon metreküpün üzerinde doğal gaz ithalatının önüne geçilecek. Ülke ekonomisine katkısı ise yaklaşık 400 milyon dolar olacak. Karapınar GES, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki GES’lerinden biri konumunda yer alıyor.

Karapınar GES'e 500 megavatlık ekleme yapılıyor

