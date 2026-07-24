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    Karbondioksit bataryası dönemi başlıyor: 10 saat kesintisiz enerji sunacak

    Avustralya, uzun süreli enerji depolama için sıkıştırılmış CO2 teknolojisine yatırım yapıyor. Ülkedeki ilk ticari tesisin 10 saat boyunca kesintisiz enerji sunacağı açıklandı.

    Karbondioksit bataryası dönemi başlıyor: 10 saat enerji sunacak Tam Boyutta Gör
    Avustralya, uzun süreli enerji depolama alanında ülke için bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Eyalete bağlı State Electricity Commission (SEC), İtalyan temiz enerji şirketi Energy Dome ile birlikte ülkenin ilk ticari sıkıştırılmış karbondioksit (CO2) batarya tesisini kuracağını açıkladı.

    200 MWh kapasiteli sistem

    Proje, ülkenin Victoria eyaletinin kömür üretimiyle bilinen Latrobe Valley bölgesinde hayata geçirilecek. Tesis, faaliyetleri sona eren Hazelwood kömür santralinin yanında kurulacak 143 hektarlık yeni enerji inovasyon merkezinin ilk projelerinden biri olacak.

    Kurulacak tesis 20 MW güç ve 200 MWh enerji depolama kapasitesi sunacak. Aktarılanlar göre sistem, kesintisiz 10 saat boyunca elektrik sağlayabilecek.

    Karbondioksit bataryası dönemi başlıyor: 10 saat enerji sunacak Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda dünya genelinde birçok batarya depolama projesi devreye alındı. Ancak bunların büyük bölümü 2 ila 4 saatlik depolama süresi sunabiliyor. Yeni CO2 bataryası ise özellikle rüzgar ve güneş üretiminin uzun süre düşük kaldığı dönemlerde elektrik şebekesine önemli destekler sağlayabiliyor.

    CO2 gazını sıkıştırarak elektrik depoluyor

    Energy Dome'un geliştirdiği teknoloji, şebekeden alınan elektrikle karbondioksit gazını yüksek basınç altında sıvı hale getirerek kapalı çevrimli termo-mekanik bir sistemde depoluyor. Elektriğe ihtiyaç duyulduğunda sıvı CO2 yeniden gaz haline dönüştürülüyor ve bir türbini döndürerek elektrik üretiyor. Üretilen enerji daha sonra yeniden şebekeye aktarılıyor.

    Şirketin öne çıkardığı önemli avantajlardan biri ise sistemin lityum veya nadir toprak elementlerine ihtiyaç duymaması. Böylece kritik maden tedarik zincirine olan bağımlılık azalırken, hammadde kaynaklı riskler de düşürülüyor.

    Energy Dome'un paylaştığı verilere göre CO2 batarya sistemi 30 yılı aşan kullanım ömrüne sahip ve bu süre boyunca performans kaybı yaşamıyor. Teknolojinin çevrim verimliliği yüzde 75'in üzerinde bulunuyor. Aynı depolama süresine sahip lityum iyon bataryalara kıyasla sermaye yatırım maliyetinin yaklaşık 1,7 kat daha düşük olduğu ifade ediliyor. Dünya genelinde 30 GWh'yi aşan proje portföyüne sahip olan Energy Dome, ABD, İtalya, İrlanda ve Hindistan'da da benzer projeler yürütüyor.

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