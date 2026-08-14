Karbondioksitten elektrik üreten yeni nesil 1 MW’lık jeneratör

Önce 1 MW, sonra 10 MW
Elemental ve Sandia, sCO2 tabanlı Brayton Çevrimi Jeneratörü geliştirecek. İlk sistem 1 MWe kapasiteye sahip olacak ve elektrik üretiminde doğal gaz ile atık ısıdan yararlanabilecek. Sistem aynı zamanda soğutma sağlayabilecek şekilde tasarlanıyor.
Projenin sonraki aşamasında kapasitenin 10 MWe seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Daha büyük sistem, farklı ısı kaynaklarıyla çalışabilecek ve Elemental'ın geliştirdiği ISTR gelişmiş nükleer reaktöründen gelen ısıyı da elektriğe dönüştürebilecek.
10 MW sınıfındaki jeneratörün veri merkezleri, mikro şebekeler ve kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyan sanayi tesislerinde kullanılması amaçlanıyor.
Buhar yerine süperkritik karbondioksit
Geleneksel termik santrallerde ısı, suyu buhara dönüştürerek türbinleri döndürmek için kullanılıyor. sCO2 sisteminde ise su ve buhar yerine yüksek basınç ve sıcaklıktaki süperkritik CO2 dolaştırılıyor. Isıtılan CO2 genişleyerek türbini döndürüyor ve böylece elektrik üretiliyor. Ardından CO2 yeniden sıkıştırılarak kapalı çevrimde tekrar kullanılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: