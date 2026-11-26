Yapay Zeka Özeti:
- Tarlalara kaya tozu serperek karbon yakalama yöntemi gıda üretimini riske atıyor. Google ve Microsoft'un milyonlarca dolar yatırdığı bu yöntem, aşırı uygulandığında toprağın pH değerini yükseltip verimi düşürüyor. Yeni araştırmalar, tarıma zarar vermemek adına gerçekçi karbon yakalama kapasitesinin hedeflenenin çok altında kaldığını gösteriyor. Uzmanlar, iklim hedefleriyle gıda güvenliği arasında doğru bir denge kurulması gerektiğini vurguluyor.
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Ancak CarbonPlan araştırmacılarının hazırladığı iki yeni çalışma, bu karbon yakalama yönteminin beklenenden çok daha sınırlı bir potansiyele sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Henüz hakem değerlendirmesinden geçmeyen araştırmalara göre aşırı miktarda kayaç tozu kullanılması toprağın pH değerini yükselterek tarımsal verimi düşürebilir.
Bazı iklim modelleri yöntemin yılda 3 ila 8 milyar ton karbondioksiti atmosferden uzaklaştırabileceğini öngörüyor. CarbonPlan araştırmacılarına göre ise toprak üzerindeki olumsuz etkileri önlemek için uygulama miktarının sınırlandırılması gerekiyor. Bu durumda yıllık karbon giderim kapasitesi yaklaşık 600 milyon tonla sınırlı kalabilir.
Fazla kaya tozu toprağı verimsizleştirebilir
Geliştirilmiş kayaç ayrışmasının avantajlarından biri, karbon yakalamanın yanında tarım arazilerine de fayda sağlaması. Öğütülmüş kayaçlar toprağın asitliğini azaltabiliyor, besin maddesi içeriğini artırabiliyor ve su tutma kapasitesini iyileştirebiliyor. Nitekim çiftçiler, tarım nedeniyle artan toprak asitliğini dengelemek için uzun süredir öğütülmüş kireçtaşı kullanıyor.
Nitekim yapılan bazı araştırmalarda çiftçilerin tarlalarında ERW uygulamasıyla medyan ürün veriminin yüzde 20'den fazla arttığı görüldü.
CarbonPlan araştırmacısı Tyler Kukla, yaklaşık 600 milyon tonluk yıllık karbon giderim kapasitesinin bile bazı ürünler açısından fazla yüksek uygulama seviyelerine karşılık gelebileceğini belirtiyor. Dolayısıyla yöntemin karbon yakalama potansiyelini artırmak için daha fazla kayaç kullanılması, gıda üretimini olumsuz etkileyebilir.
Google ve Microsoft milyonlarca dolarlık yatırımlar yapıyor
Şirketlerin karbon giderimi satın almak için oluşturduğu Frontier koalisyonu ise ERW projelerine 121 milyon dolar ayırdı. Bu kapsamda Lithos ile yapılan 57 milyon dolarlık anlaşmayla 150 bin tondan fazla karbondioksitin giderilmesi planlanıyor.
CDR.fyi verilerine göre şirketler bugüne kadar geliştirilmiş kayaç ayrışması projelerine yaklaşık 670 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu. Ton başına ortalama maliyet ise 350 dolar seviyesinde.
Karbon yakalama miktarı da tartışmalı
Yöntemin bir diğer sorunu, atmosferden gerçekten ne kadar karbondioksit uzaklaştırıldığının hesaplanması. CarbonPlan, daha önce Lithos'un hektar başına yılda 8,3 ton karbondioksit giderdiği yönündeki açıklamasını sorgulamıştı. Kuruluşa göre bu miktar, daha önce yayımlanan deneylerin yaklaşık yüzde 90'ında bildirilen değerlerden yüksekti.
Araştırmacılar ayrıca bazı modellerde kullanılan denklemlerin öğütülmüş kayaçların yüzey alanını olduğundan büyük hesaplayabileceğini ve böylece karbon giderim miktarının abartılabileceğini savunuyor.
Geçen yıl yayımlanan araştırmalar da kayaçlardan açığa çıkan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının toprakta uzun süre tutulabildiğini gösterdi. Bu durum, karbonun okyanuslara ulaşarak kalıcı biçimde depolanmasını geciktirebilir. Bazı koşullarda bikarbonat yeniden karbondioksite dönüşerek yakalanan karbonun atmosfere geri dönmesine de neden olabilir.
Öte yandan bu sorunların tamamı çözümsüz değil. Bazı araştırmalar, uygun arazi seçimi ve tarımsal yönetim uygulamalarıyla iyonların toprakta tutulması riskinin azaltılabileceğini gösteriyor. Lithos CEO'su Mary Yap da yüksek karbon giderim oranlarının uygun toprak koşullarında ve daha fazla miktarda ince öğütülmüş kayaç kullanılmasıyla elde edilebildiğini savunuyor. Uzmanlar hangi topraklarda ne kadar kayaç kullanılması gerektiğinin belirlenmesinin yöntemin yaygınlaşmasını kolaylaştırabileceğini düşünüyor. Ancak en nihayetinde asıl mesele, tarımsal üretime zarar vermeden ne kadar karbonun kalıcı olarak depolanabileceğini belirlemek. Bu nedenle yöntemin gerçekçi kapasitesinin anlaşılması, iklim hedeflerine ulaşmak için diğer emisyon azaltma yöntemlerine ne ölçüde ihtiyaç duyulacağını da ortaya koyacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli