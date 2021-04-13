Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kardeş Eli Derneği Mart Ayında 192 Köye 192 Su Kuyusu Açtı

    Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği Kurumsal İletişim Direktörü Enes Boyacı 2021 Mart Ayında Gerçekleştirilen Yardımlar Hakkında Detaylı Bilgi Aktardı.
    13 Nisan 2021, 14:00 (1 gün)
    101
    1
    Diğer
    Advertorial
    Advertorial
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Kardeş Eli Derneği Mart Ayında 192 Köye 192 Su Kuyusu Açtı
    Tam Boyutta Gör

     

    Kardeş Eli Derneği 15.yılında dünyanın her yerine yardımlarını ulaştırarak çalışmalarını sürdürüyor. Hem maddi hem manevi destek olma yolunda, 2021 Mart ayı süresince 16 ülkede binlerce kişinin hayatına dokundu.

     

    Mart ayında 192 su kuyusu açarak, susuzlukla ve kirli sulara bağlı hastalık ile mücadele eden bölge halkına temiz su imkânı sağlandı. 1039 nafile kurban kesimi ile birçok aileye kurban eti ulaştırıldı. Yıl boyu devam eden Su Kuyusu Bağışı ve Kurban Bağışı ile binlerce kişiye umut olmaya devam ediyor. Kardeş Eli Derneği Kurumsal İletişim Direktörü Enes Boyacı, ‘Yardımlarımızın artarak daha çok bölgeye ve insana ulaşacağı konusunda ise gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti’. Dernek, yetime sahip çıkmaya, ihtiyaçlarını gidermeye ve kimseye muhtaç olmadan yaşamaları adına yanlarında olmaya, yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. 1864 Yetim Sofrası, 478 yetime giysi ve 638 Yetim Sponsorluğu ile yoksulluk ve çaresizlik ile mücadele eden yetimlerin, bu mücadelesinde onları yalnız bırakmadı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Muhafazakar Villalar İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

     

     

    İbadet olanaklarından mahrum kalan bölgeler için 548 adet Kur’an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirildi. Maddi imkanların yetersizliği nedeni ile ameliyat olamayan 187 kişiye, katarakt ameliyatı olanağı sağlandı. Geleceğe nefes olmak yeşili çevremizde daha çok görmek adına 256 fidan dikimi gerçekleştirildi. Çocukların yaşama tutunması, keçi sütüyle daha sağlıklı büyümesi için aile kalkındırma projesi kapsamında 122 aileye süt veren keçi tahsisi yapıldı. Aynı zamanda saldırılar ve baskılar sonrası yaşadıkları yerleri terk ederek göç etmek zorunda kalan 34 kamptaki mültecilere yardım paketi yardımı gerçekleştirdi. Yıl boyunca ise  Sadaka Bağışı ile dünyanın dört bir yanına iyilik ulaştırıyor. Derneğin Ramazan Ayı hedefi ise 16 ülkede 10 milyon kişiye kardeş eli uzatabilmek.

     

     

    Siz de ‘Ramazan Bir Olmaktır’ sloganıyla çıkılan bu yolda mağdur ve muhtaç insanlara yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz.Ramazan Ayı Kumanya Paketi Bağış Bedeli 185 TL’dir.1 Bayramlık Bedeli 185 TL’dir.1 İftar Bağış Bedeli 20 TL’dir. Fitre Bağış Bedeli 28 TL’dir. Zekat bağışı için ise web sayfamızın online bağış kısmından dilediğiniz tutarda zekat bağışında bulunabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 44 46 iletişim numarasından veya www.kardeseli.org.tr adresinden derneğe ulaşabilirsiniz



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir     Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    TP-Link, WiFi 6’lı Modemi Duyurdu
    3 dk.
    Muhafazakar Villalar İle İlgili Bilmeniz Gerekenler
    3 sa.
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız