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    Karne Kampanyası Fırsatlarında Itopya.com’da Sizi Neler Bekliyor?

     Uzun ve yorucu bir eğitim döneminin ardından hak ettiğiniz o hayalinizdeki oyun bilgisayarına ya da beklediğiniz ekipmana kavuşmak için önünüzde çok kısa bir süre kaldı.

    Karne Kampanyası Fırsatlarında Itopya.com’da Sizi Neler Bekliyor? Tam Boyutta Gör

    Karne Kampanyası Fırsatlarında Itopya.com’da Sizi Neler Bekliyor?

    Yılın en büyük indirim dönemlerinden birinin artık sonlarına geliyoruz! Uzun ve yorucu bir eğitim döneminin ardından hak ettiğiniz o hayalinizdeki oyun bilgisayarına ya da beklediğiniz ekipmana kavuşmak için önünüzde çok kısa bir süre kaldı.

    Peki, bu yılki Süper Karne Kampanyası boyunca web sitemizde sizi hangi sürprizler, kaçırılmayacak fırsatlar ve dev markaların özel indirimleri bekliyor? Hazırsanız, bütçenizi korurken performansın zirvesine uçmanızı sağlayacak kampanya rehberimize birlikte göz atalım!

    Karne Kampanyası Fırsatlarında Itopya.com’da Sizi Neler Bekliyor? Tam Boyutta Gör

    Sürpriz OEM Paketleri Her An Karşınıza Çıkabilir!

    Kampanyanın en heyecan verici, en adrenalin dolu noktalarından biri şüphesiz Sürpriz OEM Paketleri! Bu paketlerin ne zaman, hangi gün ve saatte yayına gireceği tamamen gizli. Sıradan bir günde web sitemizi ziyaret ettiğinizde inanılmaz fiyat etiketlerine OEM Paketler ile karşılaşabilirsiniz.

    Stoklar son derece sınırlı olduğundan, Süper Karne Kampanyası boyunca itopya.com ana sayfasını sık sık yenilemeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın!

    Karne Kampanyası Fırsatlarında Itopya.com’da Sizi Neler Bekliyor? Tam Boyutta Gör

    Premium Segment HIGH-END OEM Paketler

    Ben oyunlarda kare hızından (FPS) ödün vermem, en yüksek grafik ayarlarında bile bilgisayarımın adeta akmasını isterim diyen profesyonel gamerlar buraya! Karne fırsatlarına özel olarak HIGHEND OEM Paketler, maksimum güç ve kesintisiz performans arayanlar için premium segment bileşenlerden oluşuyor.

    En yeni nesil ekran kartları, canavar gibi işlemciler ve yüksek hızlı depolama birimleriyle donatılmış bu OEM Paketler, sadece bugünün değil geleceğin oyunlarını da eksiksiz oynamanızı sağlayacak.

    Karne Kampanyası Fırsatlarında Itopya.com’da Sizi Neler Bekliyor? Tam Boyutta Gör

    İhtiyacınız Olan Her Şey Burada: "Özel Fiyatlar" Alanı

    Süper Karne Kampanyası sadece bilgisayarlarla sınırlı değil. Setup’ınızı baştan aşağı yenilemek ya da eksik parçaları tamamlamak istiyorsanız, binlerce üründe geçerli olan Özel Fiyatlar alanımız tam size göre. Bu devasa indirim havuzunda şu kategoriler özel fiyatlarla listeleniyor:

    • OEM Paketler & Bilgisayar Parçaları: Ekran kartı, anakart, RAM, kasa ve güç kaynakları...
    • Notebook & PC: Hem taşınabilir güç arayan öğrencilere hem de masaüstü canavarlarına özel seçenekler
    • Monitörler: Yüksek yenileme hızına (Hz) ve düşük gecikme süresine sahip oyuncu monitörleri.
    • Oyuncu Ekipmanları: Klavye, Mouse, kulaklık ve oyuncu koltukları.
    • Ağ & Depolama Ürünleri: Yüksek hızlı SSD 'ler, harici diskler ve kesintisiz bağlantı sunan routerlar.
    • Oyun & Hobi: Oyun dünyasına ait lisanslı figürler, aksesuarlar ve hobi ürünleri.

    Karne Kampanyası Fırsatlarında Itopya.com’da Sizi Neler Bekliyor? Tam Boyutta Gör

    Favori Yayıncınızın Tercihi: Influencerların Seçtikleri

    Sevdiğiniz, yayınlarını soluksuz takip ettiğiniz ve oyun tarzına güvendiğiniz popüler yayıncılar ile influencerların favori donanımları bu alanda bir araya geliyor! Influencerların Seçtikleri bölümünde, Türkiye'nin en sevilen içerik üreticilerinin kendilerinin kullandığı ya da karne dönemine özel olarak sizin için seçtiği ekipman ve donanımları inceleyebilir, onların rehberliğinde doğru tercihi yapabilirsiniz.

    Karne Kampanyası Fırsatlarında Itopya.com’da Sizi Neler Bekliyor? Tam Boyutta Gör

    Elini Çabuk Tutan Kazanır: "ALDIN ALDIN" Alanı

    Geldik kampanyanın en dinamik ve en çok rekabet gören köşesine: ALDIN ALDIN! Bu alanda indirimli fiyatlara sahip ürünler yer alıyor. Ancak çok önemli iki kural var:

    1. Stoklar son derece sınırlı, yani "Sonra bakarım" diyenler üzülebilir.

    2. Ürünler her gün yenileniyor! Bugün listede olan muhteşem bir oyuncu mouse'u yarın yerini bir SSD indirimine bırakabilir.

    Karne Kampanyası Fırsatlarında Itopya.com’da Sizi Neler Bekliyor? Tam Boyutta Gör

    Markanın Öne Çıkanları

    Oyun dünyasının liderlerinden olan markalar, Süper Karne Kampanyası'nda gücünü itopya.com ile birleştiriyor. Markanın Öne Çıkanları bölümünde kalitesini kanıtlamış, oyuncuların gözdesi 3 dev marka en popüler ürünleriyle başrolde:

    *MSI :Güçlü ekran kartları, anakartlar ve üstün soğutmalı oyuncu donanımları.

    *STEELSERIES :Rekabetçi oyunlarda sizi öne geçirecek hassas mouse, klavye ve Arctis serisi kulaklıklar.

    *CORSAIR :Yüksek performanslı RAM'ler, premium sıvı soğutmalar, güvenilir güç kaynakları ve oyuncu kasaları.

    Karne Kampanyası Fırsatlarında Itopya.com’da Sizi Neler Bekliyor? Tam Boyutta Gör

    Karnenin Ödülü Hazır Setup Paketleri! Hemen İncele

    Oem Paket, monitör, klavye ve mouse'u tek pakette buluşturan Setup Paketleri ile oyuna hemen başla. Üstelik seçili gaming kulaklıklarda özel indirim fırsatını da yakala! Kampanya sayafasını incele!

    Karne Kampanyası Fırsatlarında Itopya.com’da Sizi Neler Bekliyor? Tam Boyutta Gör

    Intel Core Ultra Alana LEGO Batman Oyunu Hediye!

    Yeni nesil yapay zeka performansı ve muhteşem oyun gücü sunan Intel Core Ultra serisi işlemci almayı düşünenlere harika bir haberimiz var! Seçili Intel Core Ultra işlemci, Notebook veya OEM Paket alımlarında, merakla beklenen LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight oyunu tamamen HEDİYE ediliyor. Hem işlemcinizi yenileyin hem de Gotham’ın karanlık sokaklarındaki efsanevi maceraya ücretsiz ortak olun! Detaylı bilgi için itopya.com’u ziyaret ediniz.

    Karne Kampanyası Fırsatlarında Itopya.com’da Sizi Neler Bekliyor? Tam Boyutta Gör

    Peşin Fiyatına Taksit Avantajları!

    Hayalinizdeki bilgisayarı alırken bütçenizi zorlamanıza gerek yok. Itopya.com’da Süper Karne Kampanyası boyunca alışverişlerinizi çok daha rahat ödeyebilmeniz için peşin fiyatına taksit fırsatlarını devreye aldık. Kartınıza göre yararlanabileceğiniz taksit imkanları şu şekilde:

    ** Paraf kart sahiplerine özel Peşin Fiyatına 6 Taksit!

    ** Axess kart sahiplerine özel Peşin Fiyatına 5 Taksit!

    ** Maximum kart sahiplerine özel Peşin Fiyatına 4 Taksit!

    ** Bonus kart sahiplerine özel Peşin Fiyatına 3 Taksit!

    Kampanya tarihleri arasında geçerlidir.

    Nerede Ulaşabilirsin?

    Fiziksel Mağazalar:

    • İstanbul Acıbadem
    • İstanbul Beylikdüzü
    • Ataköy Airport AVM
    • Ankara Söğütözü

    Online:

    Tüm fırsatlar Itopya.com üzerinde seni bekliyor.
    Detaylı filtreleme seçenekleriyle aradığın ürünü saniyeler içinde bulabilirsin!

    Neden Itopya.com?

    • Türkiye’nin en geniş donanım ve oyuncu ekipmanı seçeneği
    • OEM Paketlerde uzman ekip
    • Gerçek indirimler, güvenli alışveriş ve hızlı teslimat
    • Profesyonel destek, güçlü satış sonrası hizmet
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    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

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    enreka_tr 16 saat önce

    On bildiğin Kia olmuş

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    Forumdan Konular

    1.2 tce motor güncel m3u listesi dişi muhabbet kuşu ayt netleri ne zaman artar inartro 48 mg kullanıcı yorumları

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