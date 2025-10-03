Karsan, Avrupa’da “seviye 4” Otonom e-JEST’i tanıttı

Türkiye merkezli üretici, Avrupa’da yıllardır hizmet veren elektrikli e-JEST minibüsünü bu kez Seviye 4 otonom sürüş özelliğiyle sahneye çıkardı. Bu otonom sürüş seviyesi, araçların belirlenmiş rotalarda veya koşullarda sürücüye ihtiyaç duymadan tamamen kendi kendine gidebileceğini ve sürücü müdahalesinin gerekmediğini gösteriyor. Ancak düzenlemeler kapsamında araçlarda geleneksel sürücü kabini de bulunuyor.
Otonom sistem, 23 sensör (LiDAR, radar ve kameralar) aracılığıyla çevresini algılıyor ve bu veriler saniyede 20 kez işlenerek güvenli sürüş sağlanıyor. Araçta ayrıca hidrolik fren sistemi, bağımsız süspansiyon ve yolcu konforunu artıran kendini temizleyen tutamaklar bulunuyor.
Karsan’ın otonom yolculuğundaki ilk adımı olan Autonomous e-ATAK ise 2021’de tanıtılmış ve bugüne kadar Avrupa ile ABD’de 100 binden fazla kilometre yol kat etmişti. Araç, kampüslerden şehir içi hatlara kadar farklı alanlarda 35 binden fazla yolcu taşıyarak gerçek kullanım verisi sağlamış durumda.
