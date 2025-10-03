Karsan, Avrupa’da “seviye 4” Otonom e-JEST’i tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Karsan, Brüksel’de düzenlenen Busworld Europe 2025’te iki yeni aracını sergiledi: Otonom sürüş teknolojisine sahip e-JEST minibüs ve hidrojen yakıt hücreli e-ATA Hydrogen otobüs.

e-JEST artık otonom oldu

Türkiye merkezli üretici, Avrupa’da yıllardır hizmet veren elektrikli e-JEST minibüsünü bu kez Seviye 4 otonom sürüş özelliğiyle sahneye çıkardı. Bu otonom sürüş seviyesi, araçların belirlenmiş rotalarda veya koşullarda sürücüye ihtiyaç duymadan tamamen kendi kendine gidebileceğini ve sürücü müdahalesinin gerekmediğini gösteriyor. Ancak düzenlemeler kapsamında araçlarda geleneksel sürücü kabini de bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Altı metre uzunluğundaki araç, dar şehir sokaklarında kolay manevra kabiliyeti sunacak şekilde tasarlandı ve 17 yolcuya kadar kapasite sağlayabiliyor. İç tasarımda 12 sabit koltuk ve tekerlekli sandalye alanı bulunuyor. Model, 135 kilovatlık motor ve 105 kilovat-saatlik pil kapasitesi ile BMW teknolojisini kullanarak 260 kilometreye kadar menzil sunuyor. Hızlı şarj yaklaşık 65 dakika sürüyor.

Otonom sistem, 23 sensör (LiDAR, radar ve kameralar) aracılığıyla çevresini algılıyor ve bu veriler saniyede 20 kez işlenerek güvenli sürüş sağlanıyor. Araçta ayrıca hidrolik fren sistemi, bağımsız süspansiyon ve yolcu konforunu artıran kendini temizleyen tutamaklar bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Karsan’ın fuarda öne çıkardığı diğer model ise birkaç yıldır üzerinde çalıştığı ve testlerini yaptığı e-ATA Hydrogen oldu. Toyota iş birliğiyle geliştirilen otobüs, batarya-elektrikli altyapıyı hidrojen yakıt hücresi ile birleştirerek 500 kilometrenin üzerinde menzil sağlıyor. 12 metre uzunluğa sahip araç, yaklaşık 90 yolcu taşıyabiliyor. Maksimum 80 km/s hıza ulaşabilen modelde 43,5 kWh LTO batarya, 85 kW gücünde yakıt pili ve toplam 1.687 litrelik hidrojen tank kapasitesi bulunuyor. Bu özellikleriyle e-ATA Hydrogen, uzun mesafe ve yüksek kapasiteli hatlarda sıfır emisyonlu çözümler sunmayı hedefliyor.

Karsan’ın otonom yolculuğundaki ilk adımı olan Autonomous e-ATAK ise 2021’de tanıtılmış ve bugüne kadar Avrupa ile ABD’de 100 binden fazla kilometre yol kat etmişti. Araç, kampüslerden şehir içi hatlara kadar farklı alanlarda 35 binden fazla yolcu taşıyarak gerçek kullanım verisi sağlamış durumda.

