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Oynat Karsan, İtalya'nın Bologna şehri için 35 adet yeni nesil elektrikli troleybüs anlaşması imzaladı. 18 metre uzunluğundaki e-ATA Troleybüs, hareket halindeyken bataryalarını şarj edebilen özel bir teknolojiye sahip. Yüksek yolcu kapasitesi sunan bu araçlar, hat bulunmayan güzergahlarda da tamamen elektrikli sürüş imkanı sağlayarak ulaşım ağını genişletiyor. Yeni anlaşmayla birlikte Karsan'ın şehirdeki toplam araç sayısı 59'a ulaşacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Karsan, Avrupa'nın önemli pazarlarından İtalya'daki büyümesine yeni bir projeyle hız kazandırıyor. Karsan'ın İtalya bayisi KMOBILITY, kentin toplu ulaşım operatörü TPER tarafından gerçekleştirilen ihaleyi kazanarak 35 adet yeni e-ATA Troleybüs için sözleşme imzaladı. Anlaşmada yer alan 35 adetlik ilave sipariş opsiyonuyla projenin toplam 70 araca ulaşma potansiyeli bulunuyor.

Karsan'ın elektrikli toplu ulaşım alanındaki mühendislik deneyimini troleybüs teknolojisiyle buluşturan yeni e-ATA Troleybüs, yüksek yolcu kapasitesi ve esnek enerji yönetimiyle özellikle yoğun şehir içi hatların ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere geliştirildi. 18 metre uzunluğundaki yeni model, In Motion Charging (IMC) teknolojisi sayesinde katener hattından aldığı elektrik enerjisiyle hareket ederken aynı zamanda bataryalarını da şarj edebiliyor.

Yüksek batarya kapasitesi sayesinde katener hattının bulunmadığı güzergahlarda tamamen elektrikli sürüş imkanı sunan e-ATA Troleybüs, ulaşım operatörlerine güzergah planlamasında önemli bir esneklik sağlıyor. Böylece ulaşım operatörleri, katener hattının bulunduğu güzergâhlarla sınırlı kalmadan aynı araçla daha geniş bir ulaşım ağına hizmet verebiliyor.

Tam Boyutta Gör 2022 yılında Karsan, TPER tarafından açılan ihaleyi kazanarak 24 adet 18 metrelik e-ATA elektrikli otobüs için anlaşma sağlamıştı. Yeni anlaşmayla birlikte TPER bünyesinde hizmet verecek Karsan araçlarının sayısı 59'a yükselecek. Karsan, genişleyen araç filosuna yönelik bakım, yedek parça ve teknik destek hizmetlerini de sürdürerek araçların güvenilir ve kesintisiz hizmet vermesine katkı sağlamaya devam edecek.

Yüksek yolcu kapasitesi, güçlü performans ve konfor

Karsan'ın yeni 18 metrelik e-ATA Troleybüs modeli, yüksek yolcu taşıma kapasitesini güçlü elektrikli tahrik sistemi ve yolcu konforunu ön planda tutan tasarımıyla bir araya getiriyor. Bologna projesi için hazırlanan konfigürasyonda 146 yolcu kapasitesi sunan araç, farklı oturma düzenleri ve müşteri ihtiyaçlarına göre daha yüksek yolcu kapasitelerine de ulaşabiliyor.

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22 bin Nm'ye kadar azami tork üretebilen e-ATA Troleybüs, katener hattı üzerinden gerçekleştirilen şarjın yanı sıra 200 kW'a kadar DC harici şarjı da destekleyerek yoğun şehir içi ulaşım operasyonlarında enerji yönetimi ve şarj esnekliği sağlıyor. Bologna projesinde tercih edilen dört kapılı ve tamamen alçak tabanlı yapısıyla yolcuların iniş ve binişlerini kolaylaştıran araç, ferah iç hacmi, tekerlekli sandalye ve bebek arabası alanları, rampa seçenekleri, USB bağlantıları, gelişmiş iklimlendirme ve hava filtreleme sistemleriyle konforlu ve erişilebilir bir yolculuk deneyimi sunuyor.

Akustik araç uyarı sistemi, önden çarpışma ve yaya çarpışması uyarıları, şerit terk uyarısı, takip mesafesi izleme ve trafik işareti tanıma gibi gelişmiş sürücü destek teknolojileri de güvenli ulaşım deneyimine katkı sağlıyor.

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Karsan’ın yeni 18 metrelik troleybüsü Bologna yollarına çıkıyor

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