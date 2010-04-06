Karşınızda Android işletim sistemli HDTV: Scandinavia

İsveç merkezli bir firma olan People Of Lava, Scandinavia adını verdikleri Android işletim sistemli HDTV'lerini duyurdu. Kullandığı Android işletim sistemi hakkında bilgi vermeden önce diğer özelliklerine bir göz atalım.
People of Lava firması, Scandinavia adını verdikleri HDTV'leri 42 inç, 47 inç ve 55 inç'lik boyutlarda üretecek. 3 modelin de LED aydınlatmalı olarak üretileceği ve tamamının 1920x1080 çözünürlük sunacağı açıklandı. Scandinavia HDTV'lerde 3x HDMI girişi, USB girişleri ve Dijtal TV alıcısı ve internet girişleri bulunuyor.
People of Lava firmasının üreteceği Scandinavia LED TV'lerde Android 1.5 işletim sistemi bulunuyor. 833MHz ARM Cortex A8 işlemcilerin kullanıldığı TV'lerde Android işletim sistemi sayesinde youtube, google maps ve internet tarayıcısı gibi uygulamalara rahatlıkla erişim sağlanıyor. People of Lava şirketinin hazırladığı Scandinavia Window to the World adlı ara yüze sahip olan TV'lere Appstore'lardan uygulama ve araçlar indirilebilecek. People of Lava'nın üreteceği Android işletim sistemli LED TV'lerin yakında satışı sunulacağı belirlendi. 3 farklı boyutta üretilecek TV'lerden 42 inç olanının 2500$ fiyat etiketine sahip olduğu söylenirken, diğer modellerin fiyatlarının önüzmüdeki günlerde netlik kazanacağı öğrenildi.
Görüldüğü gibi tvde android fiyasko olmuş.
Andrd boxlar varken tamamen gereksiz bir olay.
Görüldüğü gibi tvde android fiyasko olmuş.
Andrd boxlar varken tamamen gereksiz bir olay.
Neden ilk Android işletim sistemli TV yi bir Türk Firması yapmasın ki( Çoğu parçayı ithal ederek Birleştirmesin ki)? Bir sistem düşünün; Tek bir Elektirik fişi Tek bir (air)kumanda ve Tek bir LED Ekran ile…. Media player, TV, Bilgisayar elde etmek çok mu zor? Bugünkü teknoloji ile aslında bu işin olmaması asıl çok zor ve biz bu zor olanı piyasaya Android TV çıkarmayarak yapıyoruz, Hadi diyelim Samsung veya LG bilerek çıkarmıyor Android TV leri .. zira eski smart TV stoklarını bitirememiş olabilirler senin Yerli firma olarak senin bekleyecek hangi bahanen var ha? Ey vestel ey arçelik ey beko, sunny, grundig, SEG,
Dünya çapında kendi alanında piyasayı yönlendiren bir markamız var mı? yok neden? Çünkü bizde yeni şey hayal eden insanlarla acayip maytap geçilir :) Her milletin ruh hali farklıdır ama değişmez değildir artık yeni birşey düşünen insanlara gel la buraya demeliyiz,
Dünya çapında marka olan ve piyasaya yön veren samsung, LG, Nokia veya SONY bizim bu şekilde bir markamız var mı? Yok oluşturmak çok mu zor? Günümüz konjonktüründe markaların aşırı ciro alarak büyümeleri ve rağbet görmeleri yeni bir icat yapmak dan çok yeni fikir üretmelerinden geçiyor misal NOKIA misal IKEA işin özü Amerikayı yeniden keşfe gerek yok Elektiriğin icadı gibi…Sony firmasına göre çocuk yaşta sayılabilecek bir NOKIA nasıl da gelerek SONY’e telefon piyasasında fark attı?
Gelelim Vestel veya diğer köhne Türk markalarına... millet piyasaya bir ürün sürer iki gün sonra da bakarsın beko veya vestel de kendi versiyonlarını görücüye çıkarmış,
Çıkmış vestel pixellence diye bir şey duyuruyor sanki avrupada uzak doğuda ABD de o kadar büyük firma Ar-Ge lerinde pikseli takla attıramamış yan çevirememiş bükememiş vestel gelmiş bir hareketle pixellence denen yöntemle pikseli adam ediyormuş la olm sen önce o pikseli kendi fabrikanda üret de ondan sonra ona takla attır :))
Yazının başında söylediğim gibi Amerikayı yeniden keşfe çalışan bu markalarımız milleti salak sanmaktan ve taklit ürün üretmekten öteye maalesef geçememekteler. Halbu ki biz gerçekleri biliyoruz TV veya bilgisayar sistem parçalarını yapan başkası alıp birleştiren ise bizim markalar, AR-GE yi Çin ve ABD yeterince yapıyor zaten…. sen de azıcık AR-GE ve büyük miktar da da Fİ-KİR yap sıçrama yap, al milletin ar-ge sini kazanımını teknolojisini kendi parlak fikrinle yoğur onların hakim olduğu piyasaya sen git sat, bak bakalım nasıl listede bir numaraya çıkıyorsun,,
Hayat fırsatlarla dolu bu fırsatları doğru kullanırsan hayat mucizelere de sahne olur,, eskiden ne vardı fotoğraf makinesi, cep telefonu mp3 player, wolkman navigasyon cihazı el feneri vs. sonra arkadaşın biri çıktı kamera ile cep telefonunu birleştirdi sonra hiçkimse gidip kolay kolay içinde kamera olmayan bir cep telefonu almamaya başladı başta salak gibi gelen komik gibi duran olay ciddiye bindi biri içine navigasyon ekledi diğeri el feneri derken kamera ekleyen bu sefer mp3, mp4 player de ekledi bu sefer insanoğlu baktı ki cebimde ne kadar az cihaz taşırsam ve ne kadar çok işe yararsa o kadar severim, aynı şekilde evde de durum bundan farklı değil bir tv alıyorsunuz sonra bakıyorsunuz evde hem tv hemde koca koca laptop boy gösteriyor çoğumuz laptop da proje çizimi istatistik çıkarma haricinde bu laptopu yüzde 90 nete girmek için kullanıyoruz şimdi bu yüzde 90 lık kısım için neden dizimizin üzerinde koca 1 laptopu başımıza bela edelim alırız kumandayı açarız tv yi air Mouse denen ve ÇİN’de 10 dolara satılan kumandayı havada sağa sola oynatarak ekranda bir gezinim yaptık mı istediğimiz siteye istediğimiz hava durumuna filme muziğe hikayeye internet den ulaşmış oluruz…
İçinizden birkaç ileri akıllı çıkacak diyecek ki la olm zaten smart diye bir zamazingo var TV lerde duymadın mı sen? :)) Bende diyecem ki ona…. hah işte o zamanzingoyu duydum da Android TV diye bir zamazingoyu pratikte duymadım Harici External Android TV box haricinde tabi..
Ne var şuan piyasada? Ağzına kadar smart tv … tatmin edici mi?
ilk deneyimde tatmin edici gibi dursa da smart TV ile yapamadıklarımız karşımıza çıktıkça soru işaretleri ile karşılaşacağız neden teknolojisi hazır olduğu halde bu kısıtlamalar çıkmakta karşımıza hani smart TV ile internet e girdiğimizde gezdiğimiz 1 siteden bişey indirecek olsak resim vs. bunları bir klasörde toplayacak olsak?
Düşünün eskiden kütüphanelere gider beyendiğimiz kitapların beyendiğimiz bölümlerini ki bu yazı veya resim olabilir fotokopisini çekerdik, insanlık meziyetimiz inkar edemeyiz
peki bunu neden smart tv lerde yapmayalım kısıtlı mı kalalım ? İçinizden biri çıkıp şunu diyebilir yahuu arkadaş sende al bir smart android tv box çevir tv ni android tv ye yap hepsini.. tamam da arkadaş ben evimde elli tane kumanda mı gezdirecem uydu alıcısı kumandası smart android box kumandası tv kumandası hepsinin teker teker adaptörleri? peki ne olacak? Bunun sonu ?
Babayiğidin biri çıkacak diyecek ki tosunum senin evinde un var şeker var yağ var neden ortada helva yok? Hani senin helvan tatlın ? Çok mu zor hepsini bir araya getirmek Sony den kamera çipini al LG den ekran, Samsung dan tuşlarını Nano teknolojisini al Google dan yazılım al birde Çinden hazır Androit çip al yap… bu seferde bu yerleşik milli firmalarımız diyecekler ki yahu hepsini parça parça alırsam bana pahalıya gelir….yok arkadaş pahalıya gelmez yalan söyleme… pahalıya gelse çin malı onca telefon markası var bu çipleri parçaları 100 dolara toplamışlar hemde Dünyanın heryerinde aynı olan işlemci RAM kalitesiyle dört çekirdekli işlemcisi vs. si derken kapasitif ekran falan full bir telefon yapmış adamlar hatta general mobile diye bir markamız var Türk malı gidip bu çin malı telefonu kaliteli bulup üzerine General mobile yazarak satmaya bile başladı hatta şu son iki ayda en çok satan telefon Türkiyede General Mobile Discovery oldu bakın en meşhur internet sanal Mağazalara dört çekirdek işlemci, GB mertebesinde Ram, Kapasitif kaliteli ekran derken kıvırmışlar işi çindeki markası BLU ama Türkiyede General Mobile Generla Mobile bu konuda aşırı bir övgüyü hak etmektedir, bakın yakında çin teknolojik malları saracak dört bir yanı fazla değil en fazla iki sene.. iocean, THL, Miz Z2, Jiayu, pantech vs.vs,, Çin malları ile dalga geçeceğinize imtina edeceğinize bu furyadan iyi bir kulvar kapmak elzem oldu, icat edilecek teknolojinin çoğu icat edildi zaten şimdi bunları en iyi kim bir araya getirirse o kıvırır piyasadan pasta kapmayı.
işte bizim smart akıllı tv ürettiğini söyleyen yerli firmalarımıza bir fırsat ((( Android TV ))) çok mu zor 10 dolarlık bir android 4.1.2 TV Box’ı TV nin içine entegre etmek en azından hiçbirşey yapamıyorsan Çinden 30 dolara alacağın bir TV BOX ı TV nin içine at, elektiriğini ayrı bir adaptörden dışarıdan değil TV içindeki düşük voltaj ünitesinden otomatik olarak alsın Kumandasını da android kumandayla uyumlu yap al sana Android HD TV Kumanda dan HDMI girişi seçiminde girişlerden biri de senin entegre ettiğin android box olsun hatta bu girişi seçince entegre ettiğin android box başlasın yani açılmış olsun, tamam işlem bu kadar vatandaşın istediği bu… bunu yap.. ileride parayı bulunca fazlasını da yaparsın illa başkaları mı bunu düşünecek bir isveçli firma gibi bir Avrupa firması vs. sonra bizimkiler görüp kopyalayacaklar. Ardından da Androittense piksellence falan diye saçmalayacaklar tamam gene saçmala ama piyasayı ele geçir istediğin adı koy piksellence All in one sence…
Bu arada Android sistemini bir tv içine atmayı ilk olarak bir İsveçli firma akıl etti ürünlerini tanıttı, bizimkiler her zaman ki gibi uykuda, iyi uykular efendim,