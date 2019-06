Karşınızda Android işletim sistemli HDTV: Scandinavia

İsveç merkezli bir firma olan People Of Lava, Scandinavia adını verdikleri Android işletim sistemli HDTV'lerini duyurdu. Kullandığı Android işletim sistemi hakkında bilgi vermeden önce diğer özelliklerine bir göz atalım.

People of Lava firması, Scandinavia adını verdikleri HDTV'leri 42 inç, 47 inç ve 55 inç'lik boyutlarda üretecek. 3 modelin de LED aydınlatmalı olarak üretileceği ve tamamının 1920x1080 çözünürlük sunacağı açıklandı. Scandinavia HDTV'lerde 3x HDMI girişi, USB girişleri ve Dijtal TV alıcısı ve internet girişleri bulunuyor.

People of Lava firmasının üreteceği Scandinavia LED TV'lerde Android 1.5 işletim sistemi bulunuyor. 833MHz ARM Cortex A8 işlemcilerin kullanıldığı TV'lerde Android işletim sistemi sayesinde youtube, google maps ve internet tarayıcısı gibi uygulamalara rahatlıkla erişim sağlanıyor. People of Lava şirketinin hazırladığı Scandinavia Window to the World adlı ara yüze sahip olan TV'lere Appstore'lardan uygulama ve araçlar indirilebilecek. People of Lava'nın üreteceği Android işletim sistemli LED TV'lerin yakında satışı sunulacağı belirlendi. 3 farklı boyutta üretilecek TV'lerden 42 inç olanının 2500$ fiyat etiketine sahip olduğu söylenirken, diğer modellerin fiyatlarının önüzmüdeki günlerde netlik kazanacağı öğrenildi.